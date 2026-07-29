  • Cotizaciones
    jueves 30 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Foo Fighters tocará en Montevideo en febrero de 2027

    La banda liderada por Dave Grohl se presentará en el Estadio Centenario, en la gira de presentación de su nuevo disco, ‘Your Favorite Toy’

    Dave Grohl durante un show de Foo Fighters.

    Dave Grohl durante un show de Foo Fighters.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Foo Fighters volverá a Sudamérica en 2027 y Montevideo será una de las paradas de la gira. La banda liderada por Dave Grohl tocará la última semana de febrero en el Estadio Centenario, según pudo saber Búsqueda.

    Será la primera presentación del grupo en Uruguay, y la primera vez que las productoras AM y Gaucho se unen para traer a la banda de Seattle.

    Leé además

    El artista Octavio Podestá y su propia figura en la muestra de sus maquetas La escala Podestá. 
    Artes visuales

    En el Museo Gurvich se exhibe ‘La escala Podestá: una exposición de maquetas e ideas para la ciudad’

    Por Silvana Tanzi
    Maia Castro. 
    Entrevista

    Dos décadas de voz propia: Maia Castro celebra sus 20 años de carrera en el Solís

    Por Javier Alfonso

    La banda llega en medio de la gira de presentación de su nuevo disco, Your Favorite Toy. El tour también marca el debut de Ilan Rubin como baterista estable del grupo. Rubin, conocido por su trabajo con Nine Inch Nails, reemplazó a Josh Freese, quien integró la banda de forma temporal tras la muerte de Taylor Hawkins en 2022 y permaneció hasta mayo de 2025.

    Antes de desembarcar en la región, el grupo tiene una agenda de conciertos en Estados Unidos y una presentación en Rock in Rio, en Brasil, el 4 de setiembre. Después viajará por Australia, Nueva Zelanda e India, antes de iniciar la etapa latinoamericana.

    Selección semanal
    Entrevista

    Carlos Enciso ve “asimetrías” e “inequidad” en el respaldo del gobierno central a intendencias fuera de la zona metropolitana

    Por Federico Castillo
    Transporte

    ANP: “Habrá que ver algún mecanismo” y “quiénes” financiarán obra de dragado del puerto a 14 metros

    Por Ana Morales
    Seguridad Pública

    Tras homicidio por venganza en el Parque Rodó, Orsi se reúne con Negro y la cúpula policial

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Tecnología

    En un año, el conocimiento sobre inteligencia artificial se disparó entre los uruguayos

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou, durante la LXV Cumbre del Mercosur en Montevideo. 

    Equipos: Lacalle Pou es el político más conocido, el que despierta más simpatías y el único con saldo positivo

    Por Redacción Búsqueda
    Dave Grohl durante un show de Foo Fighters.

    Foo Fighters tocará en Montevideo en febrero de 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del tribunal de la ciudad de Alexandria, Virginia, donde Sebastián Marset es juzgado en Estados Unidos. 

    “Sebastián Marset no le debe nada a Estados Unidos” y el caso en su contra es “débil”, sostiene su abogado

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    Fotogramas de las películas uruguayas participantes del Locarno First Look.

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda