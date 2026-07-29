Foo Fighters tocará en Montevideo en febrero de 2027

Foo Fighters volverá a Sudamérica en 2027 y Montevideo será una de las paradas de la gira. La banda liderada por Dave Grohl tocará la última semana de febrero en el Estadio Centenario, según pudo saber Búsqueda.
La banda liderada por Dave Grohl se presentará en el Estadio Centenario, en la gira de presentación de su nuevo disco, ‘Your Favorite Toy’
Foo Fighters volverá a Sudamérica en 2027 y Montevideo será una de las paradas de la gira. La banda liderada por Dave Grohl tocará la última semana de febrero en el Estadio Centenario, según pudo saber Búsqueda.
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Será la primera presentación del grupo en Uruguay, y la primera vez que las productoras AM y Gaucho se unen para traer a la banda de Seattle.
Las dos productoras adelantaron además que el próximo 6 de agosto anunciarán oficialmente la gira latinoamericana y la salida de venta de las entradas.
La banda llega en medio de la gira de presentación de su nuevo disco, Your Favorite Toy. El tour también marca el debut de Ilan Rubin como baterista estable del grupo. Rubin, conocido por su trabajo con Nine Inch Nails, reemplazó a Josh Freese, quien integró la banda de forma temporal tras la muerte de Taylor Hawkins en 2022 y permaneció hasta mayo de 2025.
Antes de desembarcar en la región, el grupo tiene una agenda de conciertos en Estados Unidos y una presentación en Rock in Rio, en Brasil, el 4 de setiembre. Después viajará por Australia, Nueva Zelanda e India, antes de iniciar la etapa latinoamericana.