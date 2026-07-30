El gobierno recibe el calor de bancos, inversores y organismos internacionales

En momentos en que negocia apoyos para aprobar la Rendición de Cuentas y despliega algunos cambios en el combate a la inseguridad, el gobierno encontró por estos días un remanso en los mercados financieros y en los organismos internacionales.
El ministro de Economía destacó la emisión de deuda y la visita de autoridades de instituciones como el FMI y el BID como un reconocimiento a Uruguay y sus políticas
En momentos en que negocia apoyos para aprobar la Rendición de Cuentas y despliega algunos cambios en el combate a la inseguridad, el gobierno encontró por estos días un remanso en los mercados financieros y en los organismos internacionales.
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Después de haber desechado el cambio más controversial sobre el régimen de AFAP surgido del Diálogo Social, el martes 28 el Ministerio de Economía colocó deuda por el equivalente a US$ 1.697 millones a través de la reapertura de dos bonos globales. “Estamos satisfechos porque fue una operación exitosa”, festejó en rueda de prensa este miércoles 29, el titular de esa cartera, Gabriel Oddone. “Es la mejor emisión en la historia en materia de tasas” de interés y “demuestra la confianza que hay en Uruguay, en la sostenibilidad de sus finanzas públicas y la credibilidad que el país tiene”, agregó.
Los compradores de la emisión fueron, en partes casi iguales, inversores locales y del exterior.
El ministro también destacó la visita a Uruguay esta semana de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en los primeros días de agosto del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, en unas semanas, del secretario ejecutivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del titular de CAF-Banco de Desarrollo para América Latina y, probablemente, de alguna autoridad del Banco Mundial. “Los máximos organismos de financiamiento están visitando Uruguay en alguna medida por el reconocimiento de las políticas” que “despliega” el país “tanto en términos económicos como sociales”, consideró.
“Estoy feliz de estar en Uruguay y tengo muchas ganas de aprender más sobre un país que ha consolidado un sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones resilientes”, elogió desde su cuenta en la red social X la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tras llegar este miércoles a Montevideo. Hoy se reunirá con el presidente Yamandú Orsi y con otros jerarcas.
El gobierno recibió mensajes positivos desde el sector bancario.
En un análisis a propósito de la reforma prevista para la seguridad social, Citibank señaló que el debate “ilustra por qué Uruguay se distingue por su solidez democrática y por registrar el riesgo soberano más bajo de la región. La respuesta del gobierno, exenta de sesgos ideológicos, reafirma una continuidad institucional que trasciende las afiliaciones políticas”. El banco estadounidense alertó, sin embargo, que habilitar que las personas se jubilen a los 60 años “representa un riesgo fiscal clave, ya que carece de viabilidad actuarial y podría incrementar el déficit anual en US$ 150 millones”.
El miércoles 29 por la tarde, Oddone recibió en su despacho la visita de una delegación de ejecutivos de Scotiabank encabezada por el líder principal de Banca Internacional, Francisco Aristeguieta, al cumplirse 15 años en el país de ese grupo canadiense.