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    Equipos: Lacalle Pou es el político más conocido, el que despierta más simpatías y el único con saldo positivo

    Al actual presidente, Yamandú Orsi, lo conoció el 98% de los consultados; el que provoca más antipatía es Guido Manini Ríos; Fernando Pereira tiene el peor saldo neto

    Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou, durante la LXV Cumbre del Mercosur en Montevideo.&nbsp;

    Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou, durante la LXV Cumbre del Mercosur en Montevideo. 

    FOTO

    Omar Anández / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El expresidente Luis Lacalle Pou es el líder político más valorado de Uruguay y el único que tiene un saldo neto positivo, consistente en la resta entre las simpatías y antipatías que recoge en la población, según un estudio realizado por Equipos Consultores divulgado este miércoles 29 por Subrayado (Canal 10).

    El exmandatario también está al frente del ranking de conocimiento de líderes de ese estudio, realizado con base en una encuesta presencial a 705 personas entre el 23 de junio y el 8 de julio. Así, este dirigente del Partido Nacional tiene el 99% de conocimiento, superando por un punto a su sucesor, el frenteamplista Yamandú Orsi, quien llega al 98%. En tercer y cuarto lugar están dos mujeres de izquierda, la vicepresidenta Carolina Cosse (95%) y la exlegisladora y exvicepresidenta Lucía Topolansky (94%).

    Con más del 80% de conocimiento están Álvaro Delgado (Partido Nacional, 90%), Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda (del Partido Colorado, ambos con 89%), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto, 87%), Blanca Rodríguez y Mario Bergara (ambos del Frente Amplio, los dos con 80%).

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    El ranking de los más apreciados también lo encabeza Lacalle Pou, con 46% de juicios positivos. Bastante más atrás están Orsi (32%), Topolansky (32%), Cosse, Bordaberry y Rodríguez (24% los tres). Manini Ríos está primero entre los dirigentes que reciben más antipatías, con 56%; le siguen Cosse (53%), Delgado (48%), Topolansky, Ojeda y el líder del Partido Independiente Pablo Mieres (47% los tres).

    El saldo neto, la diferencia entre estos últimos, refleja que Lacalle Pou, con +12, es el único con saldo positivo. Le sigue el presidente Orsi con -10. En este listado, los que se ubicaron en el último lugar son Ojeda, Bergara y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, todos con -26.

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