Equipos: Lacalle Pou es el político más conocido, el que despierta más simpatías y el único con saldo positivo

El expresidente Luis Lacalle Pou es el líder político más valorado de Uruguay y el único que tiene un saldo neto positivo, consistente en la resta entre las simpatías y antipatías que recoge en la población, según un estudio realizado por Equipos Consultores divulgado este miércoles 29 por Subrayado (Canal 10).
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El exmandatario también está al frente del ranking de conocimiento de líderes de ese estudio, realizado con base en una encuesta presencial a 705 personas entre el 23 de junio y el 8 de julio. Así, este dirigente del Partido Nacional tiene el 99% de conocimiento, superando por un punto a su sucesor, el frenteamplista Yamandú Orsi, quien llega al 98%. En tercer y cuarto lugar están dos mujeres de izquierda, la vicepresidenta Carolina Cosse (95%) y la exlegisladora y exvicepresidenta Lucía Topolansky (94%).
Con más del 80% de conocimiento están Álvaro Delgado (Partido Nacional, 90%), Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda (del Partido Colorado, ambos con 89%), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto, 87%), Blanca Rodríguez y Mario Bergara (ambos del Frente Amplio, los dos con 80%).
El ranking de los más apreciados también lo encabeza Lacalle Pou, con 46% de juicios positivos. Bastante más atrás están Orsi (32%), Topolansky (32%), Cosse, Bordaberry y Rodríguez (24% los tres). Manini Ríos está primero entre los dirigentes que reciben más antipatías, con 56%; le siguen Cosse (53%), Delgado (48%), Topolansky, Ojeda y el líder del Partido Independiente Pablo Mieres (47% los tres).
El saldo neto, la diferencia entre estos últimos, refleja que Lacalle Pou, con +12, es el único con saldo positivo. Le sigue el presidente Orsi con -10. En este listado, los que se ubicaron en el último lugar son Ojeda, Bergara y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, todos con -26.