Mundial 2026: la aventura de los argentinos que siguen a su selección en bicicleta

Lucas y Leandro no son ciclistas profesionales, sino dos “locos” —como ellos mismos se definen— unidos por su amor por Argentina, el fútbol y la bicicleta. Ese amor los tiene pedaleando desde hace un mes entre Kansas, Dallas, Miami y Atlanta, aun dispuestos a pedalear rumbo a Nueva York si su selección llega a la final.

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Partieron de Córdoba, centro de Argentina, el 20 de abril, con el proyecto de recorrer más de 6.000 kilómetros en 45 días. “El tramo más duro fue cruzar la Cordillera de los Andes”, confesó Leandro. Enfrentaron 5.000 metros de altura y temperaturas de 15 grados bajo cero. Al llegar a Centroamérica pedalearon hasta Ciudad de Guatemala, donde tomaron un vuelo a Oklahoma City para continuar su travesía sobre dos ruedas.

No es la primera vez que emprenden esta aventura. Hace cuatro años, cruzaron África y Medio Oriente para llegar a Qatar 2022. “Alla Salimos campeón del mundo, entonces tenemos que estar acá", dijo Lucas con orgullo.

Para Lucas y Leandro, sus bicicletas son mucho más que un medio de transporte: son su hogar. En ellas cargan todo lo necesario para sobrevivir durante meses. “Llevamos nuestra casa entera en la bicicleta”, explicó Leandro. Una carpa y un saco de dormir para pernoctar bajo las estrellas. A eso se suma una cocina de camping y “muy poca ropa, solo lo esencial para pedalear”, aseguró.

Adicionalmente llevan equipo de filmación porque están grabando su segundo documental para registrar cada momento de esta aventura. Y un imprescindible que no puede faltar en ningún viaje argentino: el mate.

Aunque el equipo original era de cuatro personas, problemas de visa y un compañero que regresó a Argentina los dejaron como dúo en esta etapa del viaje.

“No hay otra posibilidad”

Hasta ahora, Lucas y Leandro no se han perdido ningún partido de la selección en este Mundial. Ya asistieron a los encuentros en Kansas, Dallas, Miami y Atlanta y su determinación es clara: “Vamos a entrar como siempre”, incluso si no tienen entradas. En Qatar 2022, llegaron sin boletos y lograron ver los siete partidos, incluido el de la consagración. “No hay otra posibilidad”, aseguran con convicción.

Pero más allá de los resultados, lo que los impulsa es la pasión por la camiseta. “La motivación es estar acá, disfrutando”, dijo Leandro. “Hoy nos encanta venir en bici. La gente que ya conoce nuestro camino nos reconoce y nos alienta. El apoyo de la gente hace que toda esa dificultad se sienta un poco más fácil”.

Lucas, pionero de esta aventura en dos ruedas

Lucas no es nuevo en esto. Su historia con los Mundiales en bicicleta comenzó en 2014, cuando siguió a la selección argentina en la Copa del Mundo de Brasil. Desde entonces no se detuvo.

“Empecé siguiendo a la selección y me enamoré de la bicicleta como medio para explorar el mundo”, contó Lucas. Para él, pedalear no es solo un desafío físico, sino una forma de conectar con el entorno y las personas de una manera única. “Vas oliendo todo, escuchando todo, viviendo cada detalle. No hay mejor medio de transporte. No es solo llegar al destino, sino disfrutar el camino”.

Su historia no sería la misma sin sus bicicletas personalizadas, creadas especialmente para esta aventura. Con la ayuda de la marca CC9 y un diseño que incluye a Messi, Maradona y las tres estrellas de Argentina, estas bicis son un símbolo de su viaje.

Por Ana María Ospina

FUENTE:RFI