  • Cotizaciones
    lunes 13 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Mundial 2026: la aventura de los argentinos que siguen a su selección en bicicleta

    ¿Imaginas recorrer miles de kilómetros en bicicleta para llegar a la Copa del Mundo? Esto es lo que hicieron Lucas y Leandro, dos apasionados argentinos que recorrieron más de 6.000 kilómetros entre Argentina y Estados Unidos para apoyar a la Albiceleste

    Montaje con dos fotos de las redes sociales de @todoapedal gestionada por Lucas y Leandro.

    Montaje con dos fotos de las redes sociales de @todoapedal gestionada por Lucas y Leandro.

    FOTO

    todoapedal
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Lucas y Leandro no son ciclistas profesionales, sino dos “locos” —como ellos mismos se definen— unidos por su amor por Argentina, el fútbol y la bicicleta. Ese amor los tiene pedaleando desde hace un mes entre Kansas, Dallas, Miami y Atlanta, aun dispuestos a pedalear rumbo a Nueva York si su selección llega a la final.

    Partieron de Córdoba, centro de Argentina, el 20 de abril, con el proyecto de recorrer más de 6.000 kilómetros en 45 días. “El tramo más duro fue cruzar la Cordillera de los Andes”, confesó Leandro. Enfrentaron 5.000 metros de altura y temperaturas de 15 grados bajo cero. Al llegar a Centroamérica pedalearon hasta Ciudad de Guatemala, donde tomaron un vuelo a Oklahoma City para continuar su travesía sobre dos ruedas.

    No es la primera vez que emprenden esta aventura. Hace cuatro años, cruzaron África y Medio Oriente para llegar a Qatar 2022. “Alla Salimos campeón del mundo, entonces tenemos que estar acá", dijo Lucas con orgullo.

    Leé además

    Lionel Messi discute con el árbitro João Pinheiro de Portugal durante el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza en el estadio Arrowhead de Kansas.
    Video
    Mundial 2026

    Mundial 2026: por qué un árbitro inglés nunca arbitrará un partido de Argentina y viceversa
    El festejo de Egipto ante Australia, en contraposición con Hacia arriba, de Wassily Kandinsky (1929).
    Mundial 2026

    Un cuadro para cada jugada: la cuenta de X que une fútbol y arte

    La casa rodante

    Para Lucas y Leandro, sus bicicletas son mucho más que un medio de transporte: son su hogar. En ellas cargan todo lo necesario para sobrevivir durante meses. “Llevamos nuestra casa entera en la bicicleta”, explicó Leandro. Una carpa y un saco de dormir para pernoctar bajo las estrellas. A eso se suma una cocina de camping y “muy poca ropa, solo lo esencial para pedalear”, aseguró.

    Adicionalmente llevan equipo de filmación porque están grabando su segundo documental para registrar cada momento de esta aventura. Y un imprescindible que no puede faltar en ningún viaje argentino: el mate.

    Aunque el equipo original era de cuatro personas, problemas de visa y un compañero que regresó a Argentina los dejaron como dúo en esta etapa del viaje.

    “No hay otra posibilidad”

    Hasta ahora, Lucas y Leandro no se han perdido ningún partido de la selección en este Mundial. Ya asistieron a los encuentros en Kansas, Dallas, Miami y Atlanta y su determinación es clara: “Vamos a entrar como siempre”, incluso si no tienen entradas. En Qatar 2022, llegaron sin boletos y lograron ver los siete partidos, incluido el de la consagración. “No hay otra posibilidad”, aseguran con convicción.

    Pero más allá de los resultados, lo que los impulsa es la pasión por la camiseta. “La motivación es estar acá, disfrutando”, dijo Leandro. “Hoy nos encanta venir en bici. La gente que ya conoce nuestro camino nos reconoce y nos alienta. El apoyo de la gente hace que toda esa dificultad se sienta un poco más fácil”.

    Lucas, pionero de esta aventura en dos ruedas

    Lucas no es nuevo en esto. Su historia con los Mundiales en bicicleta comenzó en 2014, cuando siguió a la selección argentina en la Copa del Mundo de Brasil. Desde entonces no se detuvo.

    “Empecé siguiendo a la selección y me enamoré de la bicicleta como medio para explorar el mundo”, contó Lucas. Para él, pedalear no es solo un desafío físico, sino una forma de conectar con el entorno y las personas de una manera única. “Vas oliendo todo, escuchando todo, viviendo cada detalle. No hay mejor medio de transporte. No es solo llegar al destino, sino disfrutar el camino”.

    Su historia no sería la misma sin sus bicicletas personalizadas, creadas especialmente para esta aventura. Con la ayuda de la marca CC9 y un diseño que incluye a Messi, Maradona y las tres estrellas de Argentina, estas bicis son un símbolo de su viaje.

    Por Ana María Ospina

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Entrevista

    Walter Verri: “El gobierno no tiene los votos, y por eso esperamos que el equipo económico sea más flexible”

    Por Leonel García
    Desarrollo

    La estrategia con el BID para Uruguay: del país con “potencial desaprovechado” a ser “hub” de innovación

    Por Ismael Grau
    Impuestos

    “Evadir es siempre una mala idea”: el plan de DGI que fija meta de bajar 20% los impagos de IVA e IRAE

    Por Ismael Grau
    Cirugía

    Volver a vivir con aire: salteña de 34 años protagonizó paso clave para que Uruguay pueda hacer trasplantes de pulmón

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Un F-35B Lightning II, perteneciente al Escuadrón de Caza y Ataque de la Infantería de Marina (VMFA) 121, despega de la cubierta de vuelo del buque de asalto anfibio de clase America USS Tripoli (LHA 7)
    Video

    Estados Unidos e Irán agravan la guerra con ataques más allá del estrecho de Ormuz

    Por RFI
    Puente sobre la laguna Garzón.

    Dinacia avanza con el proyecto de un aeropuerto en Rocha entre lagunas, mientras ambientalistas piden frenarlo

    Por Nicolás Delgado
    Gustavo González Amilivia, director de la DGI.

    DGI niega “afán recaudatorio” de su nueva estrategia; combatir la “viveza criolla” siempre va a ser “impertinente”

    Por Ismael Grau
    Intendencia de Montevideo vista desde la Torre de las Telecomunicaciones.

    Iniciativas de la Gerencia de Innovación de la IM buscan más interacción social y mitigar altas temperaturas en algunas zonas

    Por Florencia Nichele