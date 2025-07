La cosa se complica

Hasta ahora hubo varias reacciones que se suscitaron sobre el tema: Francia, Alemania y Japón fueron los primeros tres países que manifestaron que, con ese mamarracho de pasaporte, no van a dejar entrar en sus países a ningún portador por bien que se haya portado antes en su vida. La cuarta reacción ha sido la del canciller Mario Lubetkin: dijo que estos pasaportes sin lugar de nacimiento son culpa del gobierno anterior y fueron entregados ahora bajo el gobierno del Frente Amplio , a salvo de las maniobras de corrupción que rodearon la entrega de un pasaporte (de los buenos, con lugar de nacimiento y todo) al narcotraficante Marset, con la colaboración del delincuente Astesiano y toda la patota del tercer o cuarto piso de la Torre Ejecutiva, en la que se cocinaron los más aberrantes negocios de venta de pasaportes truchos a unos rusos bandidos (pero que, truchos y todo, tenían claro el lugar de nacimiento de sus titulares). Y encima agregó que estos nuevos pasaportes tan discutidos no solo corrigieron los errores del gobierno anterior, sino que, además, son un ejemplo de solidaridad y hermandad progresista con los inmigrantes que han llegado al Uruguay.

Lo que no aclara Lubetkin es que esta omisión de algo tan elemental como el lugar de nacimiento les ahorra a sus nuevos portadores, por ejemplo, a los venidos de Cuba y de Venezuela, tener que decir que están entre nosotros porque rajaron de sus lugares de nacimiento, en los que no se puede conseguir un pasaporte si no se es amigo del gobierno y correligionario de los dictadores que lo ocupan sin fecha de vencimiento, países de los que dispararon, con una mano atrás y otra adelante, llegando al Uruguay muchas veces a pie, pagándoles sumas delirantes a coyotes que los sacaron de los infiernos en los que vivían para venir a vivir dignamente entre nosotros.