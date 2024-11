La ingobernabilidad como problema y como oportunidad

La vida en el Olimpo se puede volver muy aburrida. Por eso, cada tanto, y solamente para divertirse, los dioses juegan a los dados con nuestro destino y construyen escenarios intrincados para poner a prueba nuestro ingenio. El 27 de octubre, en ese sentido, no lo podrían haber hecho mejor. Dejaron al Frente Amplio con mayoría en el Senado, distribuyeron las bancas de diputados de modo que ningún bloque tenga mayoría y, agregando una cuota de humor negro adicional, le permitieron acceder a Gustavo Salle a la Cámara de Representantes. El entretenimiento está asegurado.

Dado este panorama, la política uruguaya ya no será la misma. Durante dos décadas, y salvando el brevísimo lapso en el que el Frente Amplio perdió la mayoría en Diputados por el alejamiento de Gonzalo Mujica, el presidente tuvo mayoría en ambas ramas del Parlamento. La gobernabilidad, en esencia, dependió de la capacidad de acordar dentro de cada bloque. La búsqueda de acuerdos más amplios (entre bloques) fue la excepción. Durante los próximos cinco años, con independencia de quién termine ganando el balotaje, deberá ser la regla.

Nadie la tendrá fácil. Pero es obvio que, llegado el caso, será más difícil construir mayorías en el Parlamento para Álvaro Delgado que para Yamandú Orsi. El Frente Amplio (FA) enfrentaría un desafío más sencillo: controla nada menos que el Senado. Que esto es una ventaja es tan evidente como que 48% es más que 44%, como dicen los líderes de la coalición republicana cuando se refieren a sus chances en el balotaje. De todos modos, la gobernabilidad no será simple para ninguno de los dos posibles presidentes. Tanto Delgado como Orsi son personas dispuestas a cruzar fronteras. Los dos tienen credenciales como negociadores. Orsi, como intendente. Delgado, más como senador que como secretario de la Presidencia. En cualquier caso, como le gusta decir a Andrés Danza, ambos son de la escuela de Alejandro Atchugarry. Pero, con independencia de buenas intenciones y talantes personales, no será sencillo para ninguno de los dos encontrar eco del otro lado. Dos décadas de guerra fría, de bloque contra bloque, no pasaron en vano.