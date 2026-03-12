  • Cotizaciones
    jueves 12 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El sector público y sus desórdenes

    En el primer año de la actual administración, la mejora en la gestión pública no ocupó un lugar central y tampoco parece tener un lugar destacado en la agenda para el 2026, entre tantas prioridades

    editorial.png
    Por Editorial

    En las últimas semanas, los ciudadanos hemos tenido un baño de realidad informativa en torno a nuestro Estado y, en particular, a los trabajadores públicos.

    Aunque el régimen está vigente desde hace años, en medio de un debate político acerca del monto de las multas de tránsito hizo ruido el hecho de que los funcionarios de Montevideo y otras intendencias cobren un porcentaje de las sanciones aplicadas a los infractores.

    Leé además

    Una representación del flujo fiscal uruguayo creado con la ayuda de la IA.
    Detrás de los números

    Los impuestos y la “moral”

    Por Ismael Grau
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.
    Finanzas públicas

    Ministerio de Economía anuncia cumplimiento de metas fiscales en 2025 y ratifica objetivos para 2026

    Por Redacción Búsqueda

    Por su lado, Búsqueda informó de casos de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (IM) que, hace varios años y también recientemente, recibieron partidas por multas y patentes de hasta $ 800.000 anuales pese a estar sumariados e investigados por distintas situaciones.

    Por concepto de “ayuda económica”, la IM pagó a funcionarios montos de $ 100.000 y hasta $ 480.000 en 2024. Según informó El País, hay nombres que se repiten, como el de una exdirectiva de Adeom —el sindicato de los municipales—, y en “muchos casos” los beneficiados reciben, además, varias otras partidas.

    A su vez, el mismo diario realizó un relevamiento en 38 organismos públicos y listó una serie de beneficios que perciben los funcionarios, desde prestaciones por alimentación, salud y nacimientos hasta exoneraciones de patente, contribución inmobiliaria, partidas para almuerzo y psicólogo. Muchos de esos beneficios son compensaciones que a lo largo de los años fueron negociadas por los gremios y convalidadas por las autoridades de turno, que después no tienen marcha atrás.

    Según algunos estudios, los salarios públicos promedio son relativamente altos para quienes cumplen las tareas más básicas al compararlos con el sector privado, pero ni la paga ni la posibilidad de hacer carrera resulta atractiva para los puestos que requieren más preparación. Sin embargo, las compensaciones y otras partidas, muchas veces concedidas al barrer, han distorsionado la estructura de remuneraciones dentro del sector público.

    Después de un extenso análisis para definir las ocupaciones e identificar qué tareas involucra cada una —algo que, en la situación actual, no está claro en muchos casos—, el anterior gobierno aprobó una nueva carrera administrativa que no quiso poner en aplicación por decisión política. Las actuales autoridades, en tanto, entienden que esos cambios no tuvieron una suficiente negociación con los gremios estatales y no la han implementado, aunque aseguran que se proponen hacer algo con todo esto.

    En el período pasado también se instruyó a que los distintos incisos hicieran reestructuras organizativas, pero los progresos fueron en general incompletos.

    En el primer año de la actual administración, la mejora en la gestión pública no ocupó un lugar central y tampoco parece tener un lugar destacado en la agenda para el 2026, entre tantas prioridades.

    Desde la perspectiva del contribuyente, con recientes ajustes técnicos al Fondo Nacional de Salud y las modificaciones impositivas introducidas en el Presupuesto, se eleva la carga sobre algunos sectores de la población. Como otras veces ocurrió en el pasado, el esfuerzo para sostener el costo Estado recae sobre el sector productivo privado y en la población en general. En estos temas, debería ser hora de empezar a poner la casa en orden.

    Selección semanal
    Obituario

    El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique murió a los 87 años

    Por Redacción Búsqueda
    Primer año de gobierno

    Rafael Porzecanski: hay que “desterrar” la idea de que el principal descontento con el gobierno viene del “riñón” del Frente

    Por Guillermo Draper
    Fútbol Uruguayo

    A la espera del aval de Defensa de la Competencia, el fútbol uruguayo cerró sus nuevos contratos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Patrullas oceánicas

    El gobierno analiza como alternativa a Cardama construir las OPV con el principal astillero militar de España

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage