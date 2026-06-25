La patria está por encima

La Asamblea General estaba reunida y consideraba, entre otros temas, los alcances y el contenido de la Rendición de Cuentas, que se viene con todo. Como es habitual, algunos temas fuera de agenda siempre se cuelan, y este era el caso. En una palabra, estábamos en uno de esos popurrís que tanto caracterizan a nuestros plenarios legislativos.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Fortunato estaba colgado de la transmisión directa por streaming, maravilloso invento que le permitía seguir en directo estos apasionantes debates que harían empalidecer al foro romano y al ágora griega. No obstante, si bien aquí se ahorraba al informativista, no se libraba de los spots publicitarios que aparecían de vez en cuando.

En medio del debate acerca del concepto de “gasto cero”, se trenzaron en un diálogo (de esos que la gran jefa Carolina procura impedir, exagerando hasta cortarles —sin derecho— el micrófono a los que la sacan de quicio) la senadora Graciela Bianchi y su colega Constanza Moreira. La primera le estaba diciendo si no había aprendido a sumar y a restar, porque gasto cero es así, un cero grandote, y que lo que ella proponía es que el cero fuera el impuesto del uno por ciento para los ricos, como proponía el PIT-CNT, como paso previo a nacionalizar las AFAP en camino a la revolución socialista. A continuación, agarró la palabra el Negro da Silva para aclararle a Caggiani que era un desubicado, que no sabe de dónde sacó votos para ser electo, en fija, porque no había ningún otro analfabeto capaz de dar una explicación menos creíble.

Este era el estilo combativo, insultativo, agresivo y destructivo que venía reinando en el ambiente cuando a Fortunato se le empezaron a cerrar los ojos, cansado de un día de trabajo pesado, como del permanente combate implacable de los legisladores.

Sus párpados ya se entrecerraban cuando el locutor de fondo del streaming indicó que se pasaba a un cuarto intermedio en el que los legisladores disfrutarían de un refrigerio con el fin de reponer energías.

El que no tenía energías era el pobre Fortu, que durmiéndose se perdió la entrada de todos los asistentes a Pasos Perdidos, donde había unas mesas llenas de sándwiches, saladitos, empanadas, botellas de refresco y hasta alguna cerveza.

Los legisladores se fueron repartiendo en las mesas, y en una de ellas se sentaron Graciela Bianchi, Constanza Moreira, Silvia Nane y Sergio Botana.

—¿Ustedes creen que Muslera debió salir del arco, o tenía que quedarse quieto y así no nos comíamos ese segundo gol? —dijo Botana, a lo que Bianchi y Moreira al unísono dijeron que no debió haber salido, que fue una imprudencia, lo cual corroboró Silvia Nane, apoyada por Javier García, que se había arrimado a la misma mesa.

—Un disparate —agregó García, lo cual fue compartido por Sebastián Valdomir y por Gustavo Salle, quien introdujo otro tema polémico en la conversación.

En efecto, Salle dijo que no estaba muy seguro de que el capitán de Uruguay fuera Valverde porque, aun siendo un gran jugador y una gran persona, carecía del liderazgo que debe tener un capitán, algo que Pablo Abdala respaldó, mientras que Blanca Rodríguez y Pedro Bordaberry coincidían diciendo que capitanes habían sido Obdulio, el Tito Gonçalvez y Lugano, entre tantos otros patrones de la cancha.

En otra mesa, Andrés Ojeda, Liliam Kechichian, Gustavo Zubía y Martín Lema estaban de acuerdo en que Canobbio debió ser titular desde el primer partido, y esperaban que a Bielsa no se le ocurriera ponerlo a Pellistri justo contra España, porque llegaría sin haber jugado nunca, aun siendo un gran jugador. Todos estuvieron de acuerdo, a pesar de que Kechichian dijo que Brian Rodríguez por la punta derecha no sería tampoco una mala idea. Blanca Rodríguez agregó entonces que Brian no era pariente de ella y que no le parecía conveniente sacarlo a este muchacho de la punta izquierda. “Claro —dijo Pablo Abdala—, a vos si te sacan algo de la izquierda ya te preocupa”, mientras todos reían de la ocurrencia, pero afirmaban que su comentario era el apropiado y que coincidían con ella.

Había un televisor en una de las paredes, y varios estaban mirándolo de reojo, y en plena tanda apareció un aviso que decía que los tallarines Chirimini eran celestes porque estaban hechos con la ilusión del campeonato, seguido por otro que decía que el Banco Trifular sorteaba entre quienes abrieran una cuenta celeste en su casa matriz o en sus 40 sucursales un pasaje para ver la final de la copa, que sin duda sería entre Uruguay y algún otro equipo de la jerarquía de la Celeste. Antes de cerrar la tanda, la mueblería La Mampostera ofrecía durante la extensión del campeonato sillas y sillones celestes, de la mejor madera, como la que caracteriza al seleccionado uruguayo, que es de la madera de los triunfadores.

Los asistentes al refrigerio comentaron la falta (o el exceso) de imaginación de los avisadores, que todo lo que ofrecían era o estaba directamente ligado al Mundial, y coincidieron, por unanimidad, que se trataba de un exceso reiterativo e innecesario. “Como si no existiera otra cosa que el campeonato”, comentó alguno de ellos, mientras emprendían el regreso a sala.

Reiniciada la discusión parlamentaria, la presidenta Carolina Cosse propuso retomar el orden del día donde había quedado, pero el senador Ojeda le dijo que reglamentariamente no era aceptable porque uno de los puntos había quedado a medio debate, a lo que el senador Caggiani le había respondido si no sabía leer, ya que el punto que estaba a medias había sido tratado en su totalidad, siendo interrumpido por el senador Javier García, quien lo trató de distraído, despistado y sonámbulo, porque el punto había quedado a medio tratar, mientras Salle proponía que se disolviera la Asamblea General porque el clima de cleptocorporatocracia estaba contaminando el ambiente.

Fortunato se despertó cuando creyó oír que la televisión estaba informando que el refrigerio legislativo había sido ofrecido por la FIFA, lo cual no le pareció nada mal.

“Ojalá se repita”, pensó, creyendo haber oído que había algunos temas capaces de ponerlos a todos de acuerdo.