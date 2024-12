No son todos tarados

Cuando todavía estaba amaneciendo el año electoral, allá por los primeros días de marzo, el presidente Luis Lacalle Pou inauguró el ciclo Desayunos Búsqueda 2024 a través de una entrevista en vivo de casi una hora y media en la que se refirió, entre otros asuntos, a cómo estaba siendo su experiencia en el cargo político más importante del Uruguay. Dijo, por ejemplo, que filosóficamente está a favor de la reelección al estilo de España o de Estados Unidos y que después de dos períodos los mandatarios deberían estar obligados a retirarse de la política activa y dedicarse a la docencia para las nuevas generaciones de políticos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

También desarrolló un concepto muy interesante sobre el pueblo uruguayo que preside: opinó que no se equivoca, que la historia reciente muestra que elige al presidente acorde para cada momento y circunstancia. No dio ejemplos concretos, pero destacó la sabiduría de la ciudadanía al tener que decidir a quién poner a cargo del país quinquenio tras quinquenio. En la platea de Magnolio Sala, donde se realizó la entrevista, estaban los expresidentes José Mujica y Julio Sanguinetti, que asintieron en silencio.

No solo los presidentes y expresidentes piensan eso. También lo creen algunos de los que no logran el premio mayor y otros que optan por ni siquiera competir porque sienten que no están preparados. Aspirar a atravesarse la banda presidencial en el pecho no es para cualquiera y mucho menos lograrlo. Cientos quedan por el camino, algunos a unos pasos y otros a varios kilómetros de distancia.

Por eso es un error subestimar a quien logra los votos necesarios para tan importante cargo. Lacalle Pou lo sabe bien porque con él lo hicieron durante mucho tiempo. Especialmente sus adversarios pero también algunos de sus correligionarios. Consideraban que no estaba preparado, que no era líder, que no lograba convencer de sus ideas o, según algunos, que directamente no las tenía. Es más, hasta fue acusado de ser una “pompa de jabón” por el expresidente Tabaré Vázquez en la campaña electoral de 2014.

Ese año perdió, pero cinco años después, en 2019, logró ganar la elección, muy reñida en la segunda vuelta. Muchos no tenían grandes expectativas puestas en él como presidente. Pero en muy poco tiempo ese clima un tanto desfavorable del principio cambió. A 13 días de asumir, tuvo que encarar el combate a una pandemia y lo hizo con firmeza y liderazgo. También se mostró muy decidido en otros aspectos vinculados al gobierno, estableciendo claramente un rumbo, y está finalizando su mandato con una popularidad de cerca del 50%. Es cierto que el oficialismo perdió las elecciones, pero él quedó posicionado como el principal líder de la oposición que ejercerá la coalición republicana y con una proyección sólida para las elecciones de 2029.