¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Uruguay y China celebraron el año nuevo lunar y reafirmaron su vínculo estratégico

Asistió el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien hizo referencia a su reciente viaje a China

En la celebración de la Fiesta de la Primavera china hubo una demostración de distintas artes y no faltó el tradicional dragón.

En la celebración de la Fiesta de la Primavera china hubo una demostración de distintas artes y no faltó el tradicional dragón.

FOTO

Valentina Weikert
Presidente de la República Yamandú Orsi, ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin y embajador de China Huang Yazhong.

Presidente de la República Yamandú Orsi, ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin y embajador de China Huang Yazhong.

FOTO

Valentina Weikert
Dandan Sun toca un instrumento tradicional chino llamado guzheng.

Dandan Sun toca un instrumento tradicional chino llamado guzheng.

FOTO

Valentina Weikert
Claudia y Carlos Chung.

Claudia y Carlos Chung.

FOTO

Valentina Weikert
Bruno Gili y Antonio Carámbula.

Bruno Gili y Antonio Carámbula.

FOTO

Valentina Weikert
Fabiana Goyeneche y Nahuel Barreto.

Fabiana Goyeneche y Nahuel Barreto.

FOTO

Valentina Weikert
Matías Garay, Mariano Mosca y Javier Olivera.

Matías Garay, Mariano Mosca y Javier Olivera.

FOTO

Valentina Weikert
María Azpiroz y Sebastián Huertas.

María Azpiroz y Sebastián Huertas.

FOTO

Valentina Weikert
Meicen Liv y Bruno Tripodi.

Meicen Liv y Bruno Tripodi.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En la residencia del embajador chino, Huang Yazhong, el jueves 12 se celebró la Fiesta de la Primavera, momento que marca el inicio del año nuevo lunar. Una de las características de esta festividad, de carácter “familiar”, es que se comparte la cena de Nochevieja, se expresan deseos de bienestar, prosperidad y paz.

Las celebraciones tradicionales condensan siglos de historia y simbolismo, y ponen en el centro valores como la familia, la armonía y la construcción de un futuro compartido. El calendario chino se basa en 12 animales que representan valores y aspiraciones, siendo este el año del caballo.

Leé además

Militares del Grupo Expedicionario de Marines de Estados Unidos, a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima en el mar Caribe, durante una operación contra el narcotráfico realizada en octubre por Southcom. 
Estados Unidos

“Restaurar el predominio”: Estados Unidos y un plan más agresivo contra China y el narcotráfico en Sudamérica

Por Juan Francisco Pittaluga
las tribulaciones de un gaucho en china
No es broma

Las tribulaciones de un gaucho en China

Por Kid Gragea
El presidente chino Xi Jinping, saludando al ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti.
Agro

Fratti destacó habilitaciones para carne aviar, nuez pecán y cálculos biliares bovinos

Por Agro de Búsqueda

El diplomático pronunció su discurso en chino y en español, ya que no todos los presentes dominaban el idioma, explicó antes de comenzar. En castellano destacó el viaje del presidente de la República, Yamandú Orsi, al gigante asiático a inicios de este mes, al que calificó de “éxito redondo”. Enfatizó la confianza alcanzada entre los presidentes, la firma de acuerdos, la presencia de más de cien empresarios uruguayos en la delegación y la profundización de la amistad entre ambos pueblos.

Por su parte, Orsi expresó: “Corresponde desearle al pueblo chino y al uruguayo un muy buen año, en el año del caballo. Pudimos entender la simbología que tiene, inteligencia y fuerza, y le mostramos que en nuestro escudo nacional también figura un caballo, un símbolo muy importante para nosotros”.

“Quiero aprovechar para agradecer por lo que, históricamente, desde hace 38 años China brinda a Uruguay, que son oportunidades de conocimiento y de intercambio, pero oportunidades concretas para un país que necesita, y mucho, que se nos abran las puertas del mundo”, subrayó.

Selección semanal
Hospital Policial

Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

Por Redacción Búsqueda
Diputados

Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

Por Nicolás Delgado
Mercado laboral

BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Abu Dabi.

Cuáles son los 26 mejores lugares para viajar este año, según ‘Forbes’

Su vínculo con la música es una historia de mudanza, del consumo “de la noche” (fiestas) al consumo de discos, álbumes y vinilos.

Luis Lacalle Ponce de León, del boliche a la escucha de música consciente y del apellido a la voz propia

Por Milene Breito Pistón
En la celebración de la Fiesta de la Primavera china hubo una demostración de distintas artes y no faltó el tradicional dragón.

Uruguay y China celebraron el año nuevo lunar y reafirmaron su vínculo estratégico

Por Belén Riguetti Aparicio
Duvall interpretó a líderes enérgicos como el teniente coronel Bull Meechum en ‘El Gran Santini’ y al personaje principal en ‘Stalin’.

Robert Duvall, recordado por 'El padrino' y 'Apocalypse Now', muere a los 95 años

Por France 24
// Leer el objeto desde localStorage