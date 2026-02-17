Uruguay y China celebraron el año nuevo lunar y reafirmaron su vínculo estratégico

Asistió el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien hizo referencia a su reciente viaje a China

Presidente de la República Yamandú Orsi, ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin y embajador de China Huang Yazhong.

En la celebración de la Fiesta de la Primavera china hubo una demostración de distintas artes y no faltó el tradicional dragón.

En la residencia del embajador chino, Huang Yazhong, el jueves 12 se celebró la Fiesta de la Primavera, momento que marca el inicio del año nuevo lunar. Una de las características de esta festividad, de carácter “familiar”, es que se comparte la cena de Nochevieja, se expresan deseos de bienestar, prosperidad y paz.

Las celebraciones tradicionales condensan siglos de historia y simbolismo, y ponen en el centro valores como la familia, la armonía y la construcción de un futuro compartido. El calendario chino se basa en 12 animales que representan valores y aspiraciones, siendo este el año del caballo.

El diplomático pronunció su discurso en chino y en español, ya que no todos los presentes dominaban el idioma, explicó antes de comenzar. En castellano destacó el viaje del presidente de la República, Yamandú Orsi, al gigante asiático a inicios de este mes, al que calificó de “éxito redondo”. Enfatizó la confianza alcanzada entre los presidentes, la firma de acuerdos, la presencia de más de cien empresarios uruguayos en la delegación y la profundización de la amistad entre ambos pueblos.

Por su parte, Orsi expresó: “Corresponde desearle al pueblo chino y al uruguayo un muy buen año, en el año del caballo. Pudimos entender la simbología que tiene, inteligencia y fuerza, y le mostramos que en nuestro escudo nacional también figura un caballo, un símbolo muy importante para nosotros”.