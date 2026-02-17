Uruguay y China celebraron el año nuevo lunar y reafirmaron su vínculo estratégico

En la residencia del embajador chino, Huang Yazhong, el jueves 12 se celebró la Fiesta de la Primavera, momento que marca el inicio del año nuevo lunar. Una de las características de esta festividad, de carácter “familiar”, es que se comparte la cena de Nochevieja, se expresan deseos de bienestar, prosperidad y paz.
Las celebraciones tradicionales condensan siglos de historia y simbolismo, y ponen en el centro valores como la familia, la armonía y la construcción de un futuro compartido. El calendario chino se basa en 12 animales que representan valores y aspiraciones, siendo este el año del caballo.
El diplomático pronunció su discurso en chino y en español, ya que no todos los presentes dominaban el idioma, explicó antes de comenzar. En castellano destacó el viaje del presidente de la República, Yamandú Orsi, al gigante asiático a inicios de este mes, al que calificó de “éxito redondo”. Enfatizó la confianza alcanzada entre los presidentes, la firma de acuerdos, la presencia de más de cien empresarios uruguayos en la delegación y la profundización de la amistad entre ambos pueblos.
Por su parte, Orsi expresó: “Corresponde desearle al pueblo chino y al uruguayo un muy buen año, en el año del caballo. Pudimos entender la simbología que tiene, inteligencia y fuerza, y le mostramos que en nuestro escudo nacional también figura un caballo, un símbolo muy importante para nosotros”.
“Quiero aprovechar para agradecer por lo que, históricamente, desde hace 38 años China brinda a Uruguay, que son oportunidades de conocimiento y de intercambio, pero oportunidades concretas para un país que necesita, y mucho, que se nos abran las puertas del mundo”, subrayó.