Bendita realidad

Esta columna abreva en la realidad. Su propio nombre (No es broma) indica que este servidor se la pasa hurgando en el acontecer verdadero, lo que realmente ocurre, tanto en la comarca como en el mundo, para luego volcar el fruto de su licuadora en estas páginas.

Cuando ya me aprestaba (porque lo tengo internalizado desde hace días) a hincarle el diente al multitudinario grupo de orientales que viajó no a la China , ese ya es viejo, sino a Suiza, más precisamente a Ginebra, para presentar el sexto informe periódico ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, apareció otro tema (del ámbito nacional) que desplazó a la patota que se fue a comer fondue al borde del lago Lemán, en la ciudad de Calvino.

Hay que reconocer que no me fue fácil cambiar de tema, el que merece al menos un comentario sobre su integración. Tres senadores oficialistas —a saber: Constanza Moreira, Felipe Carballo y Bettiana Díaz—, delegados (“entre otros”, lo consigna piadosamente la prensa) del Poder Ejecutivo, como Nicolás Lasa y Marcel Birnfeld, por el Ministerio de Desarrollo, Laura Bajac, del Ministerio de Trabajo, Florencia de Castro, del Ministerio de Ambiente, Collette Spinetti, de la Secretaría de Derechos Humanos, Milton Machado, del Ministerio de Vivienda, Andrés Vigna, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y Noelia Martínez, Alejandra de Bellis, Emilia Eyheralde, Cristina Mansilla, Alejandro Vecchio y Florencia Vilas de Relaciones Exteriores. Y les ahorro la identificación personal, no porque no merezcan ser retratados en este grupo de destacados excursionistas, sino por falta de espacio, de los delegados de la Universidad de la República, de la Administración Nacional de Educación Pública, del Instituto de Inclusión Social Adolescente, del Banco de Previsión Social, de la Suprema Corte de Justicia, y hasta una delegada de la Intendencia de San José.

Escandaloso y vergonzoso. Pero hoy el tema es otro. Mi “víctima” de hoy es un festejo que tuvo lugar esta misma semana: los 200 años de la liberación de la fortaleza de Santa Teresa del dominio brasileño.

El martes pasado, con la presencia del presidente Yamandú Orsi y de varios ministros y personalidades (no tantos como los que viajaron a China y a Suiza, pero eso es comprensible), se llevó a cabo un festival en el entorno rochense de la fortaleza, con música y luces de colores, drones y cohetes, alusivo al recordado episodio histórico. Entre otros espectáculos, y con un olfato digno del éxito del que goza este importante conjunto uruguayo, la banda No Te Va Gustar presentó su nuevo disco, cuyo título es Florece el caos. “Al que le quepa el sayo que se lo ponga”, decía mi abuela.

Lo interesante de la difusión oficial de este festejo no está tanto en su contenido, sino en las advertencias que se hicieron previamente, para evitar males mayores que los de escuchar un recital de la banda local Fluya, que interpretaría un recital de “reggae y rock, en una identidad sonora profundamente ligada al mar, la playa y la cultura costera”, según expresa la página web de Presidencia de la República.

A continuación, el comunicado oficial dice que “no se permitirá el ingreso de mástiles” (a quién se le ocurrirá ir con mástiles a un recital), “bengalas o fuegos artificiales, objetos punzantes o armas de fuego, paraguas o sombrillas” (no llovió, por suerte, y ya se había puesto el sol a la hora del festejo), “aerosoles ni ningún tipo de envases de vidrio”. “Sí se permitirá el acceso con termo y mate, agua en botella de plástico, banderas sin mástiles, mochilas y riñoneras”, concluye.

Se informa que fueron detenidos al intentar ingresar al recinto don Braulio Dear Mastomar, oriental, viudo, de 77 años, quien portaba un obús con munición viva, que él expresó que pensaba disparar al aire sin ánimo de dañar a nadie para acompañar los fuegos artificiales, así como doña Felicitas Tetejo Elbuzo, oriental, divorciada, de 68 años, quien portaba entre sus ropas un bolso que contenía un grueso ovillo de lana, y un tejido casi terminado de un chaleco de colores, así como dos peligrosas y puntiagudas agujas de tejer, cuya intención no pudo aclarar aceptablemente. Ella dijo que estaba en el festival acompañando a su nieta de 16 años, pero no pudo identificar a la menor, la que presumiblemente se encontraba haciendo pogo frente al escenario donde se ubicaban los músicos, en pleno recital de la banda Fluya. Ambos sospechosos quedaron detenidos en la seccional policial más próxima, a la espera de ser interrogados por la policía antes de pasar el caso a la fiscalía de turno, como se estila ahora.

También fueron decomisados varios mástiles, cuyos portadores expresaron ignorar la prohibición que pesaba sobre tan peligroso instrumento, aludiendo a que los usaban como zancos para poder ver el espectáculo desde lejos porque había mucha gente, así como dos pistolas de 9 mm cargadas y siete puñales de doble filo, cuyos tenedores expresaron usarlos diariamente en su atuendo criollo y sacárselos solo para dormir.

Más triste fue el caso de don Onofrio Eldebi Lucho, oriental, soltero, de 92 años, quien se vio privado de ver el espectáculo al detectarse que portaba un paraguas, que le fue incautado, porque, según afirmó, sin poder probarlo, el Instituto de Meteorología había dicho que podría caer una llovizna sobre la hora del fin del show. El peligroso sujeto también fue detenido y privado de libertad en la comisaría de la zona hasta ser interrogado por el oficial de turno, que no se encontraba presente de guardia porque había asistido al festival. Se pudo comprobar asimismo (con exigencia de presentación del pasaporte a la entrada) que ninguno de los brasileños que asistieron a la fiesta desde el vecino país fronterizo era descendiente de los que el general Leonardo Olivera corrió heroicamente a balazos hace 200 años para liberar la fortaleza.

Para no ser menos que los casos previos de China y Suiza, en la organización de este evento, según la página web de Presidencia, colaboraron los ministerios de Defensa, Interior, Turismo, Salud Pública, Transporte y Obras Públicas, Industria, Energía y Minería, Antel, Ose, UTE, la Secretaría Nacional de Drogas, la Intendencia de Rocha, la Dirección Nacional de Cultura, la Dirección Nacional de Educación, y Canal 5.

Faltaba más.