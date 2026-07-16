Empezamos por el juego de tronos. Lo primero que viene a la mente al repasar la conferencia de prensa de los legisladores de la CR es que enviaron una señal de unidad. No es lo más importante del asunto, desde luego, pero hay que señalarlo. La cuestión de la escasa coordinación entre los partidos de la CR es uno de los asuntos que está en el debate público desde el año pasado. El segundo apunte, tan evidente como el anterior, es que la decisión de no votar en general la Rendición de Cuentas es, en esencia, un mensaje potente dirigido a ese amplio segmento del electorado que no disimula su malestar con la gestión del gobierno. En tercer lugar, interpreto esta actitud de la oposición como un testimonio adicional del deterioro de la capacidad de negociación del sistema de partidos. Ojo por ojo: la CR le paga al Frente Amplio (FA) con la misma moneda. El FA no votó leyes similares durante el mandato de Luis Lacalle Pou. De todos modos —cuarto apunte—, hay una diferencia importante con el escenario anterior. La CR tenía mayoría en las dos cámaras. El FA, en cambio, solamente tiene mayoría en el Senado. Está obligado a buscar los dos votos que le faltan en la Cámara de Representantes. Esto nos conduce directamente a mi quinta reflexión. Cabildo Abierto se convierte, cada vez más, en la clave de la gobernabilidad. Ya lo fue el año pasado. Ahora, más que nunca, está llamado a tener un momento estelar. Haber sido visualizado como la “piedra en el zapato” de la CR, y ahora ser “la rueda de auxilio” del FA, lo coloca en el limbo entre los dos bloques. Es posible que sus electores estén desconcertados y se pregunten de qué lado de la frontera entre nuestras dos “patrias subjetivas” están los cabildantes.

Pasemos de la competencia electoral a la cuestión, mucho más relevante para mi gusto, de los desafíos de las políticas públicas. La Ley de Rendición de Cuentas podría ser el escenario de buenas discusiones sobre algunos asuntos de fondo. Quiero detenerme en tres problemas que, de un modo u otro, están relacionados con esta ley: el bajo dinamismo de la economía (que afecta los ingresos), el de la pobreza infantil y el de las personas en situación de calle (dos de los temas priorizados por el lado del gasto). Una de las principales apuestas del gobierno, en general, y del Ministerio de Economía y Finanzas, en particular, es la aceleración del crecimiento económico. Gabriel Oddone insistió mucho en la necesidad del “despegue” incluso antes de asumir como ministro. Pero la economía ni siquiera está logrando pasar la barrera del 2% anual. Sería del mayor interés escuchar qué tienen para decir los distintos partidos sobre las razones de esta falta de dinamismo. Durante la campaña electoral se habló mucho menos de lo necesario sobre esto. Es posible que ahora, con el telón de fondo de la rendición de cuentas, tengamos la oportunidad de comparar de qué modo los distintos partidos están interpretando este problema y cómo se proponen superarlo. Más en concreto: ¿es suficiente con la ley de competitividad y reducción del costo de vida? ¿Qué piensan los diferentes sectores del Frente Amplio? ¿Qué piensan los partidos de oposición? ¿Qué soluciones proponen? La pobreza infantil es otro asunto clave de la agenda. El gobierno ha decidido atacarlo llevando adelante lo que definen como “el mayor cambio en el sistema de transferencias de las últimas dos décadas”. Dice la exposición de motivos de la Ley de Rendición de Cuentas: “La reforma tiene como objetivo mejorar la seguridad económica de los hogares con niños, niñas y adolescentes y contribuir a reducir la pobreza infantil. Para ello se propone un incremento de los montos de las prestaciones y una mejora de la focalización, al tiempo que se unifica el conjunto de prestaciones a la infancia que actualmente se encuentran dispersas”. Asimismo, se modifica el criterio de las condicionalidades: “El nuevo esquema mantiene la exigencia de cumplimiento de los requisitos de asistencia al sistema educativo y de realización de los controles periódicos de salud. No obstante, ante situaciones de incumplimiento, ya no se suspenderá la totalidad de la prestación, sino que se aplicará una reducción equivalente al 20% del monto transferido, la cual se mantendrá hasta tanto el hogar regularice su situación”. Esto merece una discusión a fondo. ¿Qué piensan los partidos de la CR sobre todos estos cambios? ¿Cuáles apoyan y cuáles no? ¿Por qué? Esto, por suerte, ya empieza a ser objeto de debate porque el cambio en las condicionalidades está lejos de ser menor. Pero también las transferencias tienen un lado polémico. A fin de cuentas, el propio José Mujica decía que “no hay que darles pescado, sino enseñarles a pescar”. El tercer asunto es el de las personas en situación de calle. La Rendición de Cuentas asigna recursos adicionales al plan elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social. Pero ¿qué piensa la oposición? ¿Qué harían si les tocara gobernar? De hecho, hasta la fecha, ni el FA ni la CR, en sus sucesivos mandatos, han podido encontrar soluciones efectivas a un drama creciente. Es evidente que los refugios ni siquiera son buenos paliativos. El modelo Housing First que dio resultados en otros países tampoco funciona. Es imprescindible que los partidos discutan públicamente a fondo sobre esto y le ofrezcan a la ciudadanía soluciones sofisticadas.