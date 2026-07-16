Cabildo Abierto y coalición concentran sus reclamos sobre la Rendición de Cuentas en transferencias de dinero a familias pobres

La negociación sobre la Rendición de Cuentas no empezó, pero varios jugadores ya mostraron algunas cartas. La coalición republicana anunció que no votará a favor del proyecto en general y criticó en particular la quita de la trazabilidad y las condiciones para que las familias con menos recursos cobren las transferencias monetarias. El Frente Amplio se concentrará en conseguir los dos votos de Cabildo Abierto para lograr la mayoría en Diputados. El coordinador de la bancada cabildante, Álvaro Perrone, está de acuerdo con aumentar las partidas monetarias, como propone la iniciativa, pero alertó que es necesaria la trazabilidad del gasto para que ese dinero “no termine en una boca de droga”.

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Perrone también cuestionó que se elimine, aunque sea parcialmente, la condición de asistir a clase y al médico para recibir estos beneficios. Y aseguró que un reclamo recurrente de Cabildo Abierto, la prisión domiciliaria para los presos por delitos cometidos en la dictadura, no entrará en juego en una eventual negociación con el oficialismo. “Domingo Arena no es elemento de negociación —dijo a Búsqueda en alusión a la cárcel en la que están recluidas una treintena de personas por violaciones a los derechos humanos—, porque ya tenemos claro que el Frente Amplio no va a acceder”. “Entonces, no podemos tener a todo el país de rehén”, agregó.

El diputado no abandona una de las banderas de su partido, pero la repliega al hablar de la Rendición de Cuentas. “Tenemos que dejar de usar a los presos de Domingo Arena cuando el escenario es este”, remarcó.

Llegado el momento, dijo, votará a favor del proyecto que presentó el diputado blanco Rodrigo Goñi, que propone la prisión domiciliaria preceptiva a partir de los 70 años en caso de crímenes cometidos antes de 1985.

El coordinador de la bancada cabildante toma distancia en este momento del presidente de su partido, Guido Manini, que suele reclamar que se atienda la situación de estos reclusos. Perrone también lo había pedido. En mayo condicionó su voto para crear una comisión investigadora —sobre la actual gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado— a que se apruebe el proyecto de Goñi u otro similar. La iniciativa no se ha votado y la investigadora quedó por el camino.

El desmarque de Perrone de Manini tiene un antecedente. El general retirado es católico y eligió como compañera de fórmula presidencial en 2024 a Lorena Quintana, una doctora evangelista cuya prédica cristiana nunca convenció al diputado. “Cabildo se tiene que aggiornar en el discurso y dejar la religión de lado”, había dicho Perrone en agosto de 2025 a Búsqueda, tras la renuncia de Quintana al partido. “Un partido político no puede ser una iglesia”, sentenció.

El diputado insistió en los últimos días en la necesidad de aggiornar la agenda cabildante. “No puede ser que solo estemos peleando por temas para las Fuerzas Armadas”, dijo a El País el domingo 12. Tras tomar distancia de los intereses militares de Cabildo Abierto y de su ala religiosa, agregó que “Manini es el líder, pero los que votan son los diputados”.

Manini retrucó al día siguiente en Desayunos informales de Canal 12: “En principio, vamos a dar los votos para la Rendición de Cuentas”, dijo el exsenador, y aclaró que aún no está definido. “Perrone es una persona de partido”, que “sabe que él se debe a Cabildo Abierto, que él es diputado por los votos de Cabildo Abierto en general, no por los votos solo de su lista”, sostuvo.

Perrone aclara los tantos. “Del partido soy. Ahora…, si el partido piensa una cosa y yo estoy convencido de otra, voy a hacer lo que yo estoy convencido”, dijo el diputado a Búsqueda. Y si hay discrepancias, intentará convencer al partido.

Luego explicó por qué sostuvo que “los que votan son los diputados”: está “cansado” de que blancos y colorados le digan que hablaron con Manini de tal tema o tal otro, y de que el exsenador se lo niegue.

“De los 99 diputados, hay tres que tienen poder de decisión: Silvana Pérez (cabildante); Salle, Gustavo; y yo. ¿Por qué Salle solo? Porque la hija de Salle hace lo que dice Salle”, disparó. “Los diputados del Frente Amplio hacen lo que les dice el Ejecutivo, y los blancos y colorados son empleados de los senadores”. Por eso, opinó, hablaron primero los senadores el jueves 9 en la conferencia de prensa en la que anunciaron la negativa a votar en general la Rendición de Cuentas. Algunos diputados blancos, puntualizó, responden a intendentes.

Trazabilidad

Ninguno de los dos diputados cabildantes ha hablado con nadie del gobierno ni del Frente Amplio sobre la Rendición de Cuentas, sostuvo Perrone. Antes de que se abra el diálogo, destacó que le parece “un disparate” darle los votos al gobierno para aprobar la Rendición de Cuentas si no se hace “una trazabilidad del dinero o algún tipo de control en la entrega de las partidas en efectivo”.

Además de unificar y aumentar las transferencias a la infancia y la adolescencia, el gobierno propone en la Rendición de Cuentas quitar la condición de que se asista a clase y al médico para cobrar el 80% del apoyo económico. También plantea quitar la exigencia de que se gaste solo en alimentos, higiene personal, artículos de limpieza, vestimenta y supergás. La Tarjeta Uruguay Social (TUS), uno de los cuatro tipos de transferencias que da el Estado, limita hoy a gastar el dinero en estos rubros. Ambas quitas concentran las críticas de blancos, colorados y cabildantes.

“No quiero, y es muy probable que pase, que salga dinero en efectivo para pobreza infantil y que termine en una boca de droga”, dijo Perrone a Búsqueda. No pone como condición excluyente que se mantengan la condicionalidad o la trazabilidad para dar eventualmente su apoyo a la Rendición de Cuentas en general. Sí reclama revisarlas.

El gobierno y el oficialismo defienden estos cambios, pero también existen dudas dentro de la bancada parlamentaria sobre sus efectos y su pertinencia, dijeron legisladores frenteamplistas a Búsqueda.

Discapacidad

Manini dijo este miércoles 15 en el streaming de El Observador que le pedirá una reunión al presidente Yamandú Orsi para hablar de la Rendición de Cuentas, a la que también irán los dos diputados cabildantes. Su propósito es mejorar el proyecto y que los apoyos para la primera infancia sean “mayores”, ya que los propuestos son ”bastante tibios dada la gravedad de la realidad”. La mayor transferencia prevista es de $ 10.000 por niño.

Aunque prima la incertidumbre sobre qué más pedirán los cabildantes en una negociación, desde el Frente Amplio ya han enviado señales de acercamiento a Cabildo Abierto.

Legisladores de la oposición, entre quienes figura la diputada cabildante, enviaron el viernes 3 una carta a Orsi en la que reclaman cumplir con el compromiso interpartidario por una política de Estado en discapacidad, compromiso asumido por los candidatos presidenciales en 2024. En la misiva piden “identificar en cada Rendición de Cuentas oportunidades concretas para traducir esos acuerdos en acciones efectivas”.

El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir aludió a esta solicitud durante la comparecencia del ministro de Economía, Gabriel Oddone, el miércoles 8 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Valdomir dijo que el Poder Ejecutivo “está presto” a mandar un proyecto de ley al Parlamento “en algún momento de este año” en materia de política pública de discapacidad, pero, a raíz de la carta de los opositores, consultó al ministro “si existe algún tipo de marco posible para generar los recursos necesarios” antes, ya que la misiva menciona la Rendición de Cuentas. Aunque no hubo una respuesta al planteo, desde filas frenteamplistas se intentó enviar así el mensaje a la diputada de Cabildo Abierto sobre la disposición a contemplar sus reclamos. La legisladora ha promovido varias acciones para atender a personas con discapacidad.

También hubo señales oficialistas dirigidas a diputados blancos que intentaron —incluso antes de que entre la Rendición de Cuentas al Parlamento— negociar con el Frente Amplio el apoyo a determinadas propuestas. El diputado nacionalista por Rocha, Fabricio Núñez, pretende que la Universidad Tecnológica desembarque en su departamento con un curso sobre alimentación y gastronomía. Se lo planteó al senador frenteamplista Aníbal Pereyra, también de Rocha, quien lo consultó sobre su apoyo a la Rendición de Cuentas en general. Esto fue descartado por Núñez, quien respetará la decisión de su bancada de oponerse al proyecto en general.

“No podemos hablar de generar acuerdos puntuales en artículos”, sino que “la negociación debe ser íntegra”, dijo Pereyra a Búsqueda. “No puedes ser un tigre para proponer y resolver cosas, pero no ser un tigre para acordar todo”, acotó el senador, y sentenció: “No te puedes hacer el tigre cuando sos un gatito barcino”.