Coalición republicana resolvió no votar en general el proyecto de Rendición de Cuentas: “Ha sido un mal gobierno”

A pesar de que algunos legisladores blancos expresaron su resistencia a definir en el segundo día de tratamiento de la Rendición de Cuentas una posición a favor o en contra del proyecto , la coalición republicana acordó por mayoría no apoyarla y lo comunicó este jueves 9 en conferencia de prensa. En una declaración conjunta, los socios de la coalición argumentaron que la Rendición de Cuentas “refleja” la gestión del gobierno en lo que va del período, la que se caracterizó por “la falta de un rumbo definido, la inacción, los muy pobres resultados y un marcado retroceso en las áreas más importantes para la sociedad”.

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Los coalicionistas destacan en particular el incumplimiento de dos de los principales compromisos electorales. Mencionan que no se crearon 2.000 puestos para “nuevos policías” y el aumento de la carga impositiva. Además, alertan por “un retroceso” en materia de seguridad pública, marcado por un “aumento de los homicidios” y “la falta de un rumbo claro” en el combate al crimen, lo que responde a “una gran improvisación en la gestión, así como de la ausencia de un respaldo claro e institucional a la Policía Nacional”.

Tras un primer trimestre de baja en la cantidad de homicidios, el Ministerio del Interior aún no ha comunicado las cifras sobre el primer semestre.

Conferencia de prensa de la Coalición Republicana para anunciar su posición ante el proyecto de Rendición de Cuentas, jueves 9.

Rendición de Cuentas Gobierno se inclina por mantener el 80% de las transferencias monetarias a la infancia aunque no se asista a clase

La coalición se pronunció al día siguiente de que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , y el equipo económico presentara la Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, donde representantes de la oposición advirtieron por el incumplimiento de las proyecciones económicas contenidas en la ley de Presupuesto Nacional, como informó Búsqueda . Oddone respondió que esos “desvíos” son normales, que fueron menores a los de los últimos años y que igualmente se cumplieron todas las metas fiscales establecidas. En la declaración, los opositores plantean que han quedado “desmentidas por la realidad” las proyecciones. Ejemplificaron que “el crecimiento fue muy inferior al proyectado, la inversión permanece estancada y las señales enviadas por el Poder Ejecutivo resultan preocupantes para revertir ese lento ritmo”. También expresan que en materia de empleo “ya existen señales de alerta que indican una pérdida de la actividad”.

Los tres partidos de la coalición también cuestionan el aumento del gasto sin mediciones de “la efectividad” de la inversión. Apuntan en especial contra “un aumento importante de los vínculos laborales en el Estado”.

Conferencia de prensa de la Coalición Republicana para anunciar su posición ante el proyecto de Rendición de Cuentas, el jueves 9. Mauricio Zina/adhocFOTOS

En la conferencia de prensa hablaron los senadores Javier García (Partido Nacional), Andrés Ojeda, Pedro Bordaberry y Robert Silva (Partido Colorado), y los diputados Gerardo Sotelo (Partido Independiente) y Fernanda Auersperg (Partido Nacional). En línea con lo planteado por Bordaberry ante la prensa, los coalicionistas consideran una “señal equivocada” los cambios en cuanto a las condicionalidades para recibir las transferencias monetarias. Como adelantara Búsqueda, la propuesta del gobierno es que el 80% del monto no esté condicionado a la asistencia a centros educativos y de salud, mientras el 20% restante, sí.

En síntesis, “ha sido un mal gobierno, sin liderazgo y sin rumbo, con importantes retrocesos en distintas áreas”, expresan los socios, que definen al gobierno como “desnorteado, desordenado y lento, mientras los problemas del país crecen y no se atienden”. Denuncian una “vocación por la destrucción” del gobierno, que “mira permanentemente hacia el pasado, pero no construye esperanza ni progreso”.

De todas maneras, a pesar de no dar sus votos para que el proyecto se apruebe en general, la coalición se reserva la posibilidad de presentar propuestas y modificaciones durante la discusión del articulado que “contribuyan a mejorar la ley y lograr avances en diferentes áreas de la sociedad”.

Para entrar en la discusión del articulado es necesario que el Frente Amplio consiga al menos dos votos extrapartidarios, que los buscará tanto en Cabildo Abierto, que tiene dos bancas, como en los socios de la coalición. Fuentes del Frente Amplio dijeron a Búsqueda que esta esperada negativa a votar el proyecto de ley en general no es tomada como “la palabra final”, sino como “un punto de partida” para el diálogo. El oficialismo se resiste a depender solo de los cabildantes para aprobar el proyecto más importante del año.

“Un palo en la rueda”

La posición de la coalición republicana generó cuestionamientos. “Si no se vota en general” el proyecto, “no hay votación particular”, publicó en la red social X la senadora Liliam Kechichian, que planteó que esto revela una “incoherencia total” de blancos, colorados y el Partido Independiente.

El coordinador de la bancada de Diputados del Frente Amplio, Carlos Varela, expresó que la coalición republicana actúa de forma “irresponsable” en una actitud “inédita” por expresarse el segundo día de tratamiento del proyecto, cuando la cámara tiene 45 días para aprobarlo. Dijo que la posición es “un palo en la rueda de la gente”. Sin embargo, remarcó que el oficialismo insistirá en “tender puentes” y “negociar”.

Por su parte, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir se preguntó “con qué cara” hablará la coalición de seguridad cuando se oponen al ingreso de 300 nuevos policías, o cuando se les habla a las personas en situación de calle. La diputada Julieta Sierra dijo que los principales partidos de la oposición se están “poniendo en contra“ de las medidas para combatir la pobreza infantil, entre otras propuestas del gobierno.