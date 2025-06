¿Otra vez la misma historia?

Es por eso que hay que tomar con cautela, aunque con optimismo, las declaraciones de Lubetkin en una entrevista reciente con Búsqueda. Allí defendió el libre mercado y marcó que Uruguay tiene un rumbo claro de intentar eliminar las barreras comerciales para aumentar las exportaciones.

Su declaración es lógica: “El mundo va en un escenario en el cual hay que colocar una mayor cantidad de productos. ¿Cuáles son los objetivos nuestros? No los objetivos de la izquierda, ¿cuáles son los objetivos nuestros? Uno, generar más fuentes de trabajo. Dos, generar un crecimiento de las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con el mercado interno? No. Con nuestra capacidad de exportación. ¿Cómo exportamos? Teniendo mercados. ¿Mercados de qué tipo? Que tengan los aranceles lo más bajo posible. ¿De qué forma podemos ganar más? Vendiendo nuestras materias primas y sobre todo vendiendo productos elaborados, que es lo que nos genera mayor fuentes de trabajo. ¿Estoy diciendo alguna monstruosidad conceptual? Lo que nosotros necesitamos es colocar nuestros productos afuera. Después, la verdad, no voy a entrar en un debate ideológico sobre algo que me parece de sentido común”.

Es muy probable que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, suscriba estas palabras de Lubetkin. No está tan claro que el resto del Frente Amplio lo haga. De hecho, las declaraciones del canciller hicieron un poco de ruido en algunos sectores frenteamplistas. El gobierno de Orsi recién comienza y el tiempo dirá qué mirada sobre la política exterior se impone.

Esperemos que no se repita la misma historia de la primera administración del Frente Amplio. Por el bien de todos los uruguayos.