Para toda la eternidad

Es contradictorio que un gobierno que convoca a la sociedad a charlar y proponer sobre temas que tienen unos límites difusos, que por su propia lógica tienen aristas inabarcables o son difíciles de tasar por esa sociedad civil, se limite ahora a informar que ya están disponibles los documentos de un proceso ya iniciado y, según parece, ya definido

El otro día en X el arquitecto Federico Bervejillo, exdirector nacional de Ordenamiento Territorial, hacía una pregunta más bien retórica respecto al proyecto de túnel por 18 de Julio, cuyo costo se calcula en US$ 500 millones. Retórica pero interesante y pertinente: “¿Cuándo se inicia la fase de participación pública que corresponde a este proyecto de alto impacto territorial?”. Su comentario señalaba lo llamativo que es que una obra de esta magnitud, con todos los impactos sociales que va a tener, no haya abierto la posibilidad de una conversación previa con instituciones y colectivos de la sociedad civil. Bervejillo recordaba que muchas veces la solución tecnocrática deja de lado los impactos sociales y que no pocas veces fracasa por eso.

Digo que la pregunta era más bien retórica porque se refería a una información de Presidencia que anunciaba que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya había publicado los insumos técnicos del proyecto de reforma del transporte público metropolitano, en los que se incluían “análisis de ingeniería, simulaciones de tránsito y transporte público”, y puntualizaba que “los documentos están disponibles para que la ciudadanía los lea y los revise”. Bervejillo preguntaba si, por ejemplo, “¿no debería estar la Sociedad de Arquitectos exigiendo un proceso de participación pública sobre el proyecto de movilidad metropolitana, y especialmente en relación con las propuestas alternativas para 18 de julio?”.

La ausencia de esta charla previa resulta especialmente llamativa en un gobierno que ha hecho bandera de las mesas de diálogo social, en las que se convoca a la sociedad civil a conversar sobre distintos asuntos de calado. Es contradictorio que un gobierno que convoca a la sociedad a charlar y proponer sobre temas que tienen unos límites difusos, que por su propia lógica tienen aristas inabarcables o son difíciles de tasar por esa sociedad civil, se limite ahora a informar que ya están disponibles los documentos de un proceso ya iniciado y, según parece, ya definido. Un proyecto en el que, justamente, por ser mucho más concreto, tangible y de límites acotados, resulta mucho más necesaria, factible y provechosa la mirada de la sociedad. Sobre todo, tratándose de un tema que ha sido objeto de debate desde hace décadas para la capital y su zona metropolitana.

La razón de esta contradicción, entiendo, es múltiple. Por un lado, para cualquier gobierno es más redituable, en términos simbólicos, convocar a una conversación abierta y más bien genérica sobre un asunto de contornos vagos. Es una forma de canalizar la inquietud que pueda estar generando, por ejemplo, la seguridad. Es una forma de “hacer” que no implica resultados concretos y que es más bien una declaración de intenciones que, al menos en el discurso, se interesa por las distintas sensibilidades y necesidades que se planteen. Harina de otro costal es lo que efectivamente se va a hacer. Los gobiernos gobiernan sobre la base de políticas públicas concretas y no de declaraciones de intenciones. Es por eso por lo que cada ministerio u organismo tiene su propio plantel de técnicos y especialistas, que serán quienes instrumentarán esas buenas intenciones. O no: por sus propias características difusas y más bien simbólicas, nada garantiza que lo conversado en una mesa de diálogo incida en una política pública real. De hecho, lo que se decide en las mesas de diálogo social no es vinculante para el gobierno y, de yapa, el organismo de seguimiento, la llamada Comisión Sectorial, está bajo el control directo del Poder Ejecutivo.

Quizá ya nadie lo recuerde, pero hace unos años este país tuvo una cosa que se llamó GACH (Grupo Asesor Científico Honorario), que con su aplicada tarea resultó ser una de las garantías de buena gestión pública durante la pandemia. El GACH fue conformado por el propio gobierno y, aunque sus informes y propuestas tampoco eran vinculantes, este se apoyó de manera constante en su producción. Claro, en una situación de emergencia sanitaria, en la que la evidencia científica disponible cambiaba cada día, la dependencia del gobierno de estos insumos era muy fuerte. Si lo que querían era gestionar bien (o lo mejor posible) una pandemia que venía matando a cientos de miles en casi todo el mundo, lo mejor que podían hacer era tomar en cuenta lo que los científicos decían al respecto.