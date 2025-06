Pura generosidad

No solo el Boca Óscar Andrade clamó a los cuatro vientos que esto es una falsedad imperdonable, sino que hasta la vicepresidenta de todos los uruguayos, doña Carolina Cosse, por un momento se bajó del pedestal nacional y, parada en un cajoncito de verdura vacío, hizo un alegato patético con el cual defendió al Partido Comunista y dejó de lado la minucia constitucional de que ella es vicepresidenta de todos y no solo de sus bolches queridos. Hasta derramó una lágrima y todo, me dicen los que la vieron en la oportunidad.