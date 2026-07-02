Un mundo feliz

Montevideo, 1 de marzo de 2030. (De nuestras agencias). El relecto presidente Yamandú Orsi recorrió esta tarde el trayecto desde el Palacio Legislativo hasta la plaza Independencia, tras haber pronunciado el tradicional discurso ante la Asamblea General. El primer mandatario se desplazó a bordo del auto oficial, una tanqueta militar de guerra marca Mamba, de origen norteamericano, saludando al público que rodeaba la avenida Libertador con sus brazos en alto. El presidente sobresalía del vehículo blindado con la mitad del cuerpo, emergiendo de la torre de artillería del mismo, la cual estaba cargada con munición de asalto, previendo alguna interrupción indeseada, la que afortunadamente no se produjo.

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A diferencia de circunstancias anteriores, previas al nuevo régimen vigente en el Uruguay, el presidente iba solo, porque el cargo de vicepresidente será designado por el primer ministro Jorge Díaz una vez que este decida hacerlo, para lo cual no tiene plazo. Cabe informar que la exvicepresidenta Carolina Cosse permaneció en el Palacio Legislativo en su nueva oficina, tras haber sido designada como directora general de la Insperepuch (Inspección y Recolección de Puchos), un cuerpo de brigadistas encargados de la supervisión e higiene del recinto parlamentario que se encargarán de prevenir en lo posible que haya fumadores activos entre los integrantes y los funcionarios del Poder Legislativo, y, en caso de que no logren totalmente evitar que fumen, procederán a la recolección ulterior de colillas tiradas por los rincones.

Todas estas novedades inusuales, en un país que solía ser democrático y ejemplar, surgen en esta nueva etapa de la vida institucional del Uruguay, que ha sufrido grandes cambios desde fines del año 2026.

En efecto, como nuestros lectores sin duda recuerdan, en aquellos tiempos se produjo un fuerte enfrentamiento interno dentro del oficialismo, a consecuencia de la idea gubernamental de utilizar vehículos blindados pertenecientes al Ejército para la lucha contra el narcotráfico, y la férrea oposición a la “militarización de la seguridad pública”, como lo denominaba la central sindical PIT-CNT.

Su líder, conductor y vocero, el obrero metalúrgico Marcelo Abdala, había amenazado con sabotear la circulación de las tanquetas militares, provocando movilizaciones populares para evitarlo.

Pero un día, a mediados del año 2026, el aguerrido sindicalista, a la salida de una de las reuniones del PIT-CNT, sufrió un resbalón en una alfombra y cayó pesadamente hacia atrás, golpeándose seriamente la cabeza y quedando desmayado.

Abdala estuvo inconsciente varias horas y fue asistido por varios médicos, quienes finalmente lograron que recuperara el conocimiento.

Cuando abrió sus ojos, un raro brillo se destacaba notoriamente en la —hasta entonces— suave mirada del líder sindical.

—¿Qué hacemos acá en vez de estar persiguiendo a los narcotraficantes con las tanquetas Cóndor que nos cedió el benemérito Ejército Nacional? ¡Vamos, muévanse, a salir a manejar tanquetas y apoyar al noble gobierno nacional! —dijo Abdala, mientras quienes lo acompañaban trataban de explicarle que tal vez estaba sufriendo una alucinación.

—Nada de eso, atorrantes, ¡consíganme un uniforme militar, que yo mismo quiero manejar una de las tanquetas! —dijo don Marcelo, sin que sus adláteres lograran que comprendiera su confusión.

Hombre de mando y verticalidad si los hay, Marcelo Abdala ordenó (y nadie discutió) que el PIT-CNT saliera a dar batalla contra los traficantes de drogas y los delincuentes en la cuenca del Casavalle y en toda la ciudad, para devolverle al pueblo la seguridad perdida.

El presidente Orsi acogió de muy buen talante este radical cambio de actitud, y con el ministro del Interior les facilitaron a Abdala y a su institución todo el equipamiento necesario, y las tanquetas militares del PIT-CNT lograron un sonado éxito en su labor.

Ello determinó un notorio aumento de la popularidad de Abdala, quien diariamente entraba y salía de la Torre Ejecutiva como perico por su casa, conversando largas horas a solas con el presidente Orsi. En una de esas charlas, lo convenció al primer mandatario de la idea de organizar un plebiscito para reformar la Constitución, anular la no reelección presidencial y adjudicarle, en la misma reforma, la propiedad de una de las tanquetas Mamba donadas por los Estados Unidos para que pasara a ser de su propiedad para desplazarse con seguridad por el territorio nacional. El artículo de la reforma, en este capítulo, decía que “el vehículo que elija el presidente, de ser reelecto, pasará a ser propiedad del mismo, sin que tenga por ello que entregar ningún vehículo propio en calidad de pago ni dinero en efectivo”.

Por cierto que el plebiscito obtuvo las firmas necesarias para la reforma constitucional y fue aprobado por una avalancha de votos a favor, lo cual determinó que, en el año 2029, Orsi fuera relecto presidente para el siguiente período.

La ciudadanía festejaba la seguridad recuperada, la desaparición de las bandas de narcotraficantes, ladrones y delincuentes perseguidos implacablemente por Marcelo Abdala y sus tanquetas militares que ostentaban en sus laterales la inscripción “PIT-CNT” pintada con los mismos colores camuflados del ejército.

Mientras tanto, la oposición, preocupada por la marcha que habían tomado las cosas en el país, discutía en el seno de sus sedes partidarias cómo se podría lograr un retorno al sistema constitucional anterior, y a las garantías perdidas por este movimiento tan inusual como inesperado.

Dentro de cada partido había posiciones encontradas, y mientras unos grupos proponían un juicio político a Orsi, otros debatían acerca de la conveniencia y la oportunidad de esa medida, dudando acerca de si se obtendrían las mayorías necesarias. Varios líderes dentro del mismo partido estaban enfrentados en torno a quién sería el portavoz de la iniciativa en el Parlamento, desafiándose a ver cuál de ellos tenía más méritos y apoyo popular, desconfiando de que las propuestas de sus correligionarios fueran tan eficientes como las que proponían otros de los partidos políticos de oposición. Se discutía acerca de reflotar la coalición republicana, pero ni bien un grupo la proponía, otro, dentro de su mismo partido o de otro partido opositor, lo rechazaba con energía, y todo seguía en la nada.

Todo esto ha motivado que el festejo de hoy con el relecto presidente Orsi en su tanqueta militar reúna los aplausos y el apoyo de un pueblo que lo que busca son soluciones y no teatro barato.