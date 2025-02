Un regalo de despedida

Vamos a decir la verdad. A más de uno le hubiera encantado que Nicolás Maduro (no, no le voy a decir presidente) estuviera presente en la asunción de Yamandú Orsi el próximo 1º de marzo. A algunos, pocos pero tozudos, porque lo sentirían como una victoria. A pesar del evidente fraude electoral, hay quienes siguen sosteniendo que el dictador ganó en buena ley. Sí, aunque ocultó las actas, aunque no hay ni una sola prueba.

A otros, porque les serviría para reforzar la idea de que el gobierno del Frente Amplio defiende y apaña dictaduras, aunque cada vez sean menos los que no se animan a usar esa palabra al referirse a la situación que se vive en Venezuela.

Pero el actual presidente, Luis Lacalle Pou, al que le quedan nueve días de gobierno, decidió que hasta el último minuto va a hacer pesar su decisión. Y bajo su gobierno no se cursa ninguna invitación a Venezuela, ni tampoco a Cuba ni a Nicaragua. Igual acá el verdadero tema es Venezuela, es Maduro. Es cierto que Lacalle no invitó a su asunción a ninguno de estos tres países, pero poco se habla últimamente de Cuba y Nicaragua. La pregunta sobre si son dictaduras no está sobre la mesa. Es obvia la respuesta. Sin embargo, en el caso de Venezuela aún hay resistencias.

De todas formas sorprendió la noticia que El País publicó el viernes 14 de febrero, en la que informaba el bloqueo de estas tres invitaciones. Un poco por desconocimiento en general de que era potestad del gobierno que se va cursar las invitaciones para la fiesta del que entra. Para ser franca, no lo sabía. Daba por obvio que cada gobierno invita a su asunción a quien considera que allí debe estar y así lo sigo pensando, más allá de cuestiones legales y burocráticas.

Esta decisión del presidente consigue dos cosas. La primera, sostener su postura de que durante su administración los representantes de estos países no son bienvenidos. Hasta el último día. La segunda, un enorme favor a Orsi, que no deberá pasar por la situación incómoda de abrazar, sacarse foto, conversar o estrecharse la mano con líderes de regímenes dictatoriales.