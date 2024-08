Un “rumbo” más allá del 2025

En materia económica, en tanto, el mensaje del presidenciable frenteamplista ha sido que no pretende hacer grandes cambios. Entre otras cosas, ha señalado que no puede abrirse la canilla del gasto público sin control y que el actual nivel de presión fiscal en Uruguay es adecuado, lo que aparentemente descarta eventuales modificaciones tributarias. Su posición sobre cómo manejaría un gobierno suyo la política de ingresos, la monetaria y la cambiaria, no obstante, todavía deja espacio para las dudas, quizás porque aún no ha designado voceros que expliquen en profundidad estas cuestiones nada menores.