¿Y por qué no?

El acontecimiento de la semana (si no es el del año) ha sido la visita del presidente Orsi al acorazado US Nimitz.

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No solo lo han criticado los de la oposición, que le han pasado todas las facturas posibles, sino, y mucho más, los de sus propias filas, desde las cuales, desde el ministro Castillo, pasando por los emepepistas más ortodoxos y Fernando Pereira, hasta las votantes frentistas que hacen compras en la feria (en cuyos puestos se han suscitado diálogos como, por ejemplo, “¿Vio, doña Rosa, que el presidente anda embarcado con los gringos para bombardear la Embajada de Cuba en Uruguay? ¡Ni me lo diga, Pocha, que me dijeron que también iban a mandar drones contra el Quincho de Varela, para volarlo en pedazos!”), le han pegado sin lástima al pobre Yamandú.

Fortunato estaba ya frente a la tele para ver el informativo, más despierto que nunca, porque este tiroteo tan sorprendente como inesperado lo tenía atrapado. Pero el peligro era que, en vez de una copita de vino, hoy ya iba por la segunda, con lo que el peligro que siempre lo acecha estaba tan presente como otras veces. Mientras cambiaba de canal, ya había experimentado el primer parpadeo.

El informativista arrancó con lo previsible, pasando, claro, primero que todo, las imágenes del presidente enfundado en un mameluco de marine, con casco capucha flexible, antiparras antirradiaciones nucleares, guantes para manejar misiles agua-tierra o agua-aire, y poniendo, tal cual su estilo, los dos pulgares para arriba. Irreconocible el Yama, rodeado de una barra de seres igualmente pertrechados, entre ellos su amigo Rinaldi, el embajador estadounidense que toma mate, y muchos otros visitantes y tripulantes de una de las máquinas más indentificatorias del imperialismo yanqui, un portaaviones norteamericano en servicio, que flota frente a nuestras costas, aunque lo suficientemente lejos como para no comprometer la soberanía de nuestras aguas territoriales.

Después, las ya conocidas críticas de un lado y del otro, que por reiterativa, y no agregar nada nuevo, lo iban fatigando de a poco a Fortunato.

Cuando ya estaba empezando a bostezar, y sus párpados empezaban a jugarle la trampa de siempre, el informativista dijo que tenía una noticia urgente. Fuentes de la oficina de prensa de la Presidencia aseguraban que, tras el regreso del presidente a tierra (que los medios no habían podido comprobar ni documentar, porque ahora las fotos las sacan los integrantes del equipo presidencial y las pasan cuando ellos quieren), el presidente se había retirado a descansar en la estancia de Anchorena y no regresaría hasta dentro de dos o tres semanas. Y agregaron que, mientras tanto, no se brindarían informaciones de la estadía de descanso del primer mandatario.

La sorpresa es muy grande —decía el informativista— por lo inesperado y secreto, y —como era de esperar— se especulaba con las más diversas posibilidades. Que el presidente se había mareado, que había contraído el hantavirus como en el crucero que anda por ahí, que se había quedado a jugar al truco en el barco con Rinaldi y dos contraalmirantes uruguayos que estaban en el grupo visitante. Pero ninguna noticia estaba confirmada.

Lo que pasó y está pasando, mientras Fortunato dormía, lo pudimos averiguar a través de una cadena secreta norteamericana de noticias que transmite en una onda ultrasónica, que tenemos pinchada desde la redacción. Nadie más lo sabe, hasta ahora, que hemos sido autorizados a divulgarlo.

Fortunato dormido escuchaba voces que no sabía si eran de un sueño o del parlante de la tele. Él nunca llegó a enterarse de lo que pasaba, y esperamos que lea esta nota para saber lo que ocurrió.

Parece que en el portaaviones había un micrófono secreto conectado con la Casa Blanca, y el presidente Trump escuchó toda la conversación entre el presidente Orsi y las autoridades del barco. Hablaron de la guerra del golfo, del estrecho de Ormuz, del precio del petróleo, de la situación cubana y la de Venezuela, y a Trump le interesó sobremanera el enfoque que el presidente uruguayo tenía frente a esta compleja realidad.

“A ver, pásame de nuevo lo que dijo de los bombardeos a Irán y la apertura del estrecho”, le dijo Trump al operador de la radio ultrasónica. Y entonces se escuchó a Orsi: “Habría que ver, ¿no?, porque el tema tiene sus aristas y sus vueltas, noverdá, y si se amenaza el bombardeo, bueno, hay que ver quién bombardea y quién no, porque siempre está aquella posibilidad de que no ocurra lo previsto, que no fue previsto, ¿no?, porque siempre hay imprevistos y eso me parece a mí, pero, bueno, todo esto hay que analizarlo con cuidado”.

A raíz de estas reflexiones, que fueron mucho más extensas y lo deslumbraron a Trump, el acorazado arrancó con Orsi a bordo y tomó rumbo a Cuba. Desde allí a Orsi lo pusieron en contacto por radio con Díaz-Canel, quien luego de escuchar la reflexión de Orsi se declaró vencido e invitó a fuerzas norteamericanas a desembarcar en La Habana y tomar posesión del gobierno.

“¡Me rindo! —gritó el presidente cubano— ¡Iá no lo aguanto má, por Dio!”, y firmó su renuncia.

De allí el portaaviones partió hacia el golfo Pérsico y, detenido en la entrada misma del estrecho de Ormuz, la radio ultrasónica, mediante un transmisor traductor, le hizo escuchar a los Ayatolás en Teherán las reflexiones de Orsi, poniéndolo en línea además a Netanyahu.

Culminadas las transmisiones, Irán renunció a enriquecer uranio por 200 años, abrió el estrecho a la navegación libre, y Netanyahu prometió firmar un acuerdo de cese el fuego con el Líbano, tras haberles hecho escuchar las reflexiones de Orsi a los comandantes de Hezbolá, quienes se retiraron a criar cabras y ovejas, y renunciaron a la violencia por toda la eternidad.

La radio ultrasónica anunció asimismo que el petróleo había bajado a 50 dólares el barril, y que Orsi se dirigía en un jet militar norteamericano, desde donde sería lanzado en paracaídas sobre la estancia de Anchorena sin que los radares uruguayos pudieran detectar el operativo.

La oficina de prensa de la Presidencia anunció por su parte que el presidente descansaba tranquilo en Anchorena y que se reintegraría a sus funciones el lunes próximo.

Agregó asimismo que las buenas noticias internacionales de los últimos días habían sido seguidas con atención por el presidente, quien se mostraba muy satisfecho y optimista.

Ojalá Fortunato se entere de todo esto.