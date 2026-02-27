Paramount se impone en la puja por Warner Bros: Netflix se retira y sus acciones se disparan

Las acciones de Netflix subieron cerca del 10% en las operaciones posteriores al cierre, las de Paramount ya se habían trepado 10% en el jornada y en operaciones extra crecen 6% más. Warner, por el contrario, añade casi un 2% a lo que ya había perdido en el día.

“Hemos sido siempre disciplinados, y al precio necesario para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no resulta financieramente atractivo, por lo que decidimos no igualar la oferta de Paramount Skydance”, dijo Netflix en un comunicado.

Netflix confirmó a Reuters que se retiraba del proceso de puja por Warner Bros Discovery . El consejo de administración de Warner Bros aún debe rescindir el acuerdo con Netflix y adoptar la oferta de Paramount Skydance.

A primera hora del día, Warner Bros dijo que la oferta revisada de Paramount, de 31 dólares por acción, era superior a su acuerdo vigente con Netflix, que había ofrecido 27,75 dólares por acción por los activos de streaming y de estudio de Warner Bros.

Un asesor de Netflix, que habló bajo condición de anonimato, dijo que había recomendado a la plataforma retirarse de la puja porque el acuerdo ya no tenía sentido desde el punto de vista económico.

El asesor afirmó que Netflix estaba compitiendo contra un multimillonario que había dado señales de estar dispuesto a pagar un precio considerado irracional por Warner Bros.

“No tiene sentido jugar a la gallina con alguien que no va a girar el volante”, dijo la fuente, en referencia al multimillonario Larry Ellison, cofundador, presidente ejecutivo y director de tecnología de Oracle, y padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount.

Preocupaciones regulatorias

La fusión de Paramount con Warner Bros uniría a dos grandes estudios de Hollywood, dos plataformas de streaming (HBO Max y Paramount+) y dos operaciones de noticias (‘CNN’ y ‘CBS’).

Los Ellison tienen vínculos con el presidente Donald Trump. Aun así, es probable que la oferta enfrente un escrutinio antimonopolio en Washington, en países extranjeros y en estados de Estados Unidos, incluido California.

Los senadores demócratas Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Richard Blumenthal han expresado su preocupación de que la aprobación del acuerdo pueda verse afectada por favoritismo político.

En su oferta revisada, Paramount elevó la penalización por rescisión que pagaría si el acuerdo no obtiene la aprobación regulatoria a 7.000 millones de dólares, desde los 5.800 millones anteriores.

El Ellison Trust se compromete a aportar 45.700 millones de dólares en capital, frente a los 43.600 millones anteriores, respaldados por Larry Ellison e incluyendo cualquier fondo adicional necesario para cumplir con los requisitos de solvencia bancaria de Paramount, informó la firma.

Bank of America Merrill Lynch, Citi y Apollo están proporcionando 57.500 millones de dólares en financiación mediante deuda, frente a un compromiso previo de 54.000 millones.

El inversor activista Ancora Holdings, que posee una pequeña participación en Warner Bros, también ha intensificado la presión sobre el propietario de HBO al afirmar que la empresa no se comprometió adecuadamente con Paramount.

