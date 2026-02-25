¡Hola !

La nueva apuesta española de Netflix combina tensión física y drama familiar

Una niña desaparecida, un incendio fuera de control y secretos familiares al descubierto en Cortafuego, el nuevo thriller español de Netflix

Cortafuego.

Cortafuego.

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El bosque como refugio y como amenaza es el escenario de Cortafuego, el nuevo thriller español dirigido por David Victori que se estrenó en Netflix. La historia sigue a Mara (Belén Cuesta), quien viaja con su hija y parte de su familia política a la casa de verano para cerrar viejas heridas tras la muerte de su marido. Pero lo que comienza como una despedida íntima se transforma en pesadilla cuando la niña desaparece en medio del bosque, justo cuando un incendio forestal arrasa la zona.

Las llamas avanzan sin control y la evacuación obligatoria se pone en marcha. En medio de ese caos, Mara se niega a abandonar la búsqueda de su hija y arrastra al resto a una decisión desesperada: internarse por su cuenta en un territorio cada vez más hostil. Aislados, rodeados de fuego y sin ayuda oficial, solo cuentan con el apoyo incierto de un guarda forestal (Enric Auquer). Pero, a medida que el peligro crece, también lo hacen las sospechas: quizá el incendio no sea la única amenaza.

Con un elenco que completan Joaquín Furriel y Diana Gómez, Cortafuego combina tensión física y drama familiar en un relato en el que el fuego funciona como catalizador de secretos y mentiras.

Embed - Cortafuego | Tráiler Oficial | Netflix España

Disponible en Netflix.

