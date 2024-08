Fede Álvarez: "Hay momentos para dejar que entre el miedo y momentos para dejarlo afuera"

Está en cartel Alien: Romulus, la nueva película dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, que coescribió junto a Rodolfo Sayagués y produjo Ridley Scott. Álvarez y Sayagués estuvieron en Uruguay para presentar el filme y el director conversó con Galería.

Embed Para Álvarez, "el miedo es el peor enemigo de la creatividad". Lo decía ya en 2018, cuando también visitó el país para presentar la película La chica en la telaraña. Ahora estrenó un filme del que está "muy orgulloso", pero aclaró que el miedo a que al público no le gusten sus películas siempre está presente. "Hay momentos para dejar que entre el miedo y momentos para dejarlo afuera", dijo. "En el proceso creativo, cuando vos estás escribiendo, cuando estás filmando, hay que realmente hacer un esfuerzo de no permitirse ir ahí; y cuando vienen las voces que te llenan la cabeza con tus inseguridades, hay que aprender cuándo no escucharlas", agregó.

Según Álvarez, una vez que la película está disponible para el público, allí sí se puede dejar entrar a esas voces y especular con cómo será su recepción.