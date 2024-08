Fede Álvarez: “La audiencia es pervertida y quiere ver la perversión”

¿Qué ha sido de la dupla de cineastas uruguayos radicados en Hollywood , Fede Álvarez y Rodo Sayagués, desde su última película, No respires 2, de 2021? La pregunta resuena un martes a la noche ante una audiencia que colma, expectante, una sala de Movie del Montevideo Shopping ambientada para una ocasión especial: un adelanto exclusivo de Alien: Romulus , dirigida por Álvarez y coescrita junto con Sayagués.

El regreso de Álvarez a Uruguay llega con un diferencial notorio: la maquinaria de Disney. Tras la adquisición en 2019 de 20th Century Fox, estudio al que pertenece la saga de Alien, la corporación del ratón maneja todo lo vinculado a ella. Así es que la presencia del cineasta en Montevideo, donde mantuvo una apretada agenda de prensa, se vio sometida a una planificación rigurosa. Álvarez no solo recibió a la prensa uruguaya, sino que también generó el traslado de periodistas de Argentina, Brasil y Chile. A todos, incluso a los locales, se les asignó un breve conversatorio de seis minutos, con un margen breve si uno lograba hacer la pregunta dentro del cronómetro presente en el set de filmación de las entrevistas.

De todas formas, Álvarez se ríe del juego al que debe someterse. “Si fuera por mí, les hubiese mostrado toda la película, pero a Disney le gusta hacer esto de los adelantos”, dijo el lunes, posiblemente ante la mirada reprobadora de sus supervisores.

Desde Posesión infernal (2013), su ingreso en Hollywood de la mano del director y productor estadounidense Sam Raimi, Álvarez ha demostrado una habilidad innata para crear escenas perturbadoras. Aquella película culmina con una lluvia de sangre, mientras que en No respires (2016) se sugiere un uso violento de un utensilio de cocina.

Con Alien: Romulus, alcanza un nuevo nivel de repulsión. El material adelantado revela un dominio de lo que define a los monstruos de Alien. Son depredadores despiadados, bañados en fluidos corporales y con una anatomía sugestivamente sexual, concebidos originalmente por el artista suizo H.R. Giger, quien diseñó un universo pesadillesco que inspiró la primera película de Alien, dirigida por Ridley Scott.

“En Evil Dead (Posesión infernal) quería causar una reacción ante algo inmirable, por momentos, por la violencia. Pero la intención de Giger, con su lado casi pornográfico, es una fascinación con el asco, con el disgusto. Toda esa saliva representa otras cosas y cuando uno lo ve debería haber una especie de miedo pero, al mismo tiempo, de fascinación y atracción por lo que está viendo. Y ni entendés por qué”, explicó Álvarez en entrevista con Búsqueda.

“Alien: Romulus trabaja mucho eso. Te da cosas que ni vos sabés que necesitás. Es darle a la audiencia y aceptar una premisa que mi cine tiene en general y que muchos cineastas siguen, y es que la audiencia es pervertida y quiere ver la perversión y lo niega”.

Otra idea a la que Álvarez se ha aferrado durante la promoción de su película es lo tangible. Alien: Romulus es una película donde los escenarios y las criaturas tienen peso, cuerpo y una presencia física dentro del plano. Existieron, en la medida de lo posible, en el mundo real. Esto coloca a Álvarez y a su equipo en una posición contraria a las tendencias actuales del cine industrial, altamente dependiente de los efectos visuales hechos por computadora. En su set, suele decir, no hay lugar para las pantallas verdes, tan comunes en el cine de superhéroes, un género con el que el uruguayo ha coqueteado en ocasiones, pero que aún no ha explorado.

“Lo ideal es que le propongas una idea a tu equipo de filmación, que se queden pensando y se pregunten: ‘¿Cómo hacemos eso?’. Ahí sabés que tenés algo especial, algo que no han hecho en todas las películas. Uno quiere darle al público en el cine algo nuevo, algo que nunca hayan visto. Y era difícil con este equipo, viniendo de películas como Blade Runner 2049 y Dune: parte dos. Lo habían hecho todo. Pero logramos hacer cosas que nunca se habían hecho antes”.

El rodaje de Alien: Romulus comenzó en marzo de 2023 en Budapest, Hungría, en los estudios Origo. Allí se construyeron casi todos los escenarios: los interiores de las naves, una estación espacial y una colonia minera de donde se originan los protagonistas, un grupo de jóvenes que se encuentra cara a cara con “la forma de vida más aterradora del universo”, mientras exploran una estación espacial abandonada.

Álvarez optó por un regreso a los orígenes estéticos de la saga, priorizando un aspecto retrofuturista que evoca las primeras dos películas de la franquicia: Alien y Aliens (1986), dirigida por James Cameron. A su película la define como la hija de ambas.

Para lograrlo, el equipo de producción se sumergió en una estética de los 80, apelando a la textura y una oscuridad que han definido como “familiar” para los fans de la saga. Los sets, de gran escala, fueron diseñados en 360 grados para permitir que el cineasta moviera la cámara con libertad y desde cualquier ángulo. Ante esa magnitud, Álvarez no se muestra impresionado. “Un día de rodaje es un día de rodaje, acá en Uruguay o allá”, acotó.

“Nunca hay suficiente tiempo. Siempre estás un poco a las corridas. Al final del día sentís que no hiciste exactamente lo que querías lograr, pero eso es hacer cine. El gran privilegio (de filmar en Hollywood) es que si lo podés imaginar y tenés una idea de cómo hacerlo, vas a tener un equipo y gente de efectos especiales que, a nivel técnico, va a poder realizar lo que necesitás. Eso es lo hermoso de la gran industria del cine. Realmente hay pocas cosas que no se pueden hacer”.

Con Alien: Romulus, Álvarez se muestra confiado ante un posible éxito de taquilla. La película goza de una campaña de publicidad a todo trapo y, además, con el visto bueno de su principal impulsador: Ridley Scott. Como productor ejecutivo, Scott y su compañía Scott Free le dieron el visto bueno a lo logrado por el uruguayo.

Entre elogios, una nueva clase de celebridad y una mayor atención por parte de la industria cinematográfica internacional, Álvarez intenta mantenerse con los pies en la tierra. Para ello, permanece fiel a sus propias tradiciones como director. En especial, a un ritual en cada una de sus últimas producciones: hacer un asado inaugural para todo el equipo de filmación, que suele superar las 100 personas. Lo hace, aclaró, “a lo uruguayo”: con carne nacional de exportación, con leña y con parrillas montadas en el piso.

“Yo no lo serviría si no está perfecto”, respondió ante la pregunta de si su oficio de asador se ha desarrollado como el de director. “Realmente me esfuerzo para que sea lo mejor. Es como la zanahoria del equipo. Si todo sale bien y trabajan duro, les prometo que al final del proceso del rodaje va a haber otro. Y en Alien: Romulus hubo un segundo, así que se lo ganaron”.