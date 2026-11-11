Gabriela Pintos, periodista: “Cuando se prende la luz de aire de la radio, no tengo más vergüenza”

Gabriela Pintos sale al aire todos los días con las noticias internacionales en el programa En perspectiva a partir de las siete de la mañana. Vive en Atlántida, lo que significa que viaja a diario a Montevideo y le toca madrugar demasiado. Aún así, la caracteriza el buen humor. La actuación es su otra pasión: estando al aire o en el escenario se olvida de que es introvertida y aparece otra Gabriela.

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Sale al aire en En perspectiva desde las siete de la mañana. ¿A qué hora empieza su día y cómo es su mañana?

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Tres y media, cuatro menos cuarto me levanto. Me preparo, me baño y cuatro y media me tomo el ómnibus. Me vengo de Atlántida. Ahora, en esta época del año, en el ómnibus veo el amanecer. Y ahí arranca la mañana para llegar a las seis, que es cuando empezamos. Cuando llego, Emiliano (Cotelo) y Romina (Andrioli) están trabajando hace rato.

Bastante. Ahora estoy viviendo con mi mamá y con mi hija, que es adolescente. Mi papá falleció en mayo de este año; eso fue un gran golpe. Pero ellas tienen horario de jubilada y adolescente, que nada tienen que ver con el mío. Así que cuando llego, a media tarde, me pongo al día con mi madre, charlando. Después vamos a buscar a Serena al liceo, que tiene 17 años, está haciendo quinto. Si Serena tiene que estudiar algo, esas cosas de último momento, para mañana, tipo “necesito tres cartulinas”, ahí se hacen. Nunca me voy a dormir antes de las once y media, doce.

Duerme muy poco.

Muy poquito. No se lo recomiendo a nadie. Siempre me dicen: “ay, ¿cómo hacés para funcionar?”. No se los recomiendo. No hagan esto en sus casas.

Dicen que siempre está con buena onda, la definen como “persona vitamina”. ¿Cómo hace?

(Ríe) No sé, trato siempre de estar en un ambiente laboral amigable, afable. Me gusta mucho lo que hago, eso también te levanta. Yo creo que la manera de trabajar y estar en comunidad es así, tratando de tener buen ánimo. Yo soy muy muy introvertida. Cuando llega un compañero nuevo, los primeros días, hago chistes y todo, pero entre nosotros, me cuesta (con el nuevo). Pero después ya lo abrazo. Mi pareja siempre dice: “No le hables mal a ella de un compañero porque se te pone mal”. Porque es como que abrazo a mis compañeros.

Se define, además de como locutora y periodista, como actriz. ¿Cómo se dio?

Sí, me encanta. No sé de dónde viene, porque de chica iba a ir por otro lado. Estudié quinto biológico y sexto de medicina. Iba a ser veterinaria o pediatra. Y después arranqué para el periodismo. Mi hermano es periodista también, Martín; hizo el mismo camino. Quería ser médico como el abuelo materno, y terminó en comunicación. Yo creo que por ser bastante tímida o vergonzosa, (los medios) son lugares en los que uno puede hacer lo que quiere: sos otro y eso te da otra impronta. Cuando se prende la luz de aire de la radio, no tengo más vergüenza. Y cuando estoy en el escenario tampoco.

¿Cómo empezó?

Estaba trabajando en El Espectador, era parte de comerciales, y tenía una compañera que quería empezar a hacer teatro. Me dijo: “che, Gaby, ¿no me acompañás?”. El gerente comercial conocía a Álvaro Armand Ugón y terminamos yendo a su escuela. Ella creo que dejó el primer año y yo hice toda la carrera. Y fui muy feliz ahí. Ahora estoy asistiendo en las clases de tercero, que van a egresar. Van a presentar Morir (o no), de Sergi Belbel, en diciembre en El Galpón.

Ellos eran del Partido Comunista, y cuando había que llevar a Zitarrosa a los conciertos para movilizar a la gente en el interior, mi viejo lo llevaba. Yo no tengo recuerdos de él. Sé que compartimos alguna comida, que fue a mi casa. Ellos eran del Partido Comunista, y cuando había que llevar a Zitarrosa a los conciertos para movilizar a la gente en el interior, mi viejo lo llevaba. Yo no tengo recuerdos de él. Sé que compartimos alguna comida, que fue a mi casa.

¿Una mala noticia nacional o internacional le puede arruinar el día?

Sí, te afecta. El otro día, cuando vimos lo de Gonzalo Moratorio, creo que a todo el mundo le pasó; era como muy familiar. Me afectó cuando vi la noticia. Justo estaba haciendo teletrabajo y Romi (Andrioli) me llamó para decirme: “mirá que tenés que empezar con esto el informativo”. Después me quedé ahí charlando con mi vieja, pensando qué injusta la vida, con todo lo que había hecho por la salud de todos, que era un crack. Me pegó mal.

Su hija se llama Serena. ¿De dónde viene el nombre?

Viene de María Serena mía, la canción de Zitarrosa. Lo eligió mi papá, porque lo conoció, tuvo una amistad con él. Ellos eran del Partido Comunista, y cuando había que llevar a Zitarrosa a los conciertos para movilizar a la gente en el interior, mi viejo lo llevaba. Yo no tengo recuerdos de él. Sé que compartimos alguna comida, que fue a mi casa. Mi mamá siempre cuenta que llegó con esa cosa taciturna y ella, que es nutricionista y le encanta darle de comer a todo el mundo cuando viene a casa, estaba sirviendo la comida, y él le dijo: “no, yo no voy a comer”. Solo fumaba. Y ella le dijo: “Alfredo, vas a comer”, y le puso el plato ahí con tallarines. Y después un segundo plato y el postre. Comió sin decir nada (ríe). Siempre fue como parte de la familia, siempre escuchábamos su música. Y cuando estábamos buscando el nombre de Sere, mi papá vino y me dijo: ¿y por qué no le ponés como la canción? Que aparte es divina. De hecho, tengo una chingolita tatuada.

¿Cómo se llevan con Serena ahora que tiene 17 años y está en plena adolescencia?

Nos llevamos bien, somos muy compinches, de contarnos todo. Serena es muy serena desde chiquita, o sea, el nombre matcheó con la personalidad. Pero tiene sus salidas de adolescente, y a veces le tenés que decir las cosas una vez, dos veces, tres veces. Y ahí ya la simpatía de Gaby al aire no es la misma que la de mamá (ríe). Pero nos llevamos rebién. Yo trato de hablar mucho con ella.

¿Qué tiene en su mesa de luz?

El cargador del celular, una lamparita, algunas chucherías tipo collarcitos, caravanas; Perifar Flex. Y un libro que estoy por leer hace mil, La ciudad, de Mario Levrero. Me lo regalaron.

¿Es cierto que entró a su fiesta de 15 con You Learn, de Alanis Morissette?

Sí, quería entrar con Los Ramones. Era Needles and Pins, tampoco era la canción más loca de Los Ramones. Estaba en mi adolescencia, pasaba de Los Ramones a los Backstreet Boys. Y buscando, You Learn me gustó. Todavía me acompaña esa canción.