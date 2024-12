Ignacio Alonso: “La trascendencia es una dimensión que tenemos que incorporar, no quedarnos en el materialismo”

¡¿Quién te dijo eso?! (Se ríe) No, yo era destacado. Me gustaba jugar y siempre me gustó la organización, el deporte, el ambiente, la pasión que había alrededor. El fútbol como pasión y como efecto social siempre fue para mí un imán. Mi abuelo fue quien me hizo hincha de Rampla­ y el responsable de que el fútbol me despertara tanta pasión.

Lo vivo genuinamente. No me gusta decir (con qué colaboro), pero me gusta estar comprometido en causas de gente que precisa. Fundamentalmente por lo que significa y lo que se despierta dentro de las personas, cuando ven que hay gente a la que le importa su situación, con las que puede contar. Si somos muchos los que llegamos a esa gente, es mucho mejor. La esperanza y la alegría que se despierta, lo que moviliza a la persona que está en una situación complicada, el hecho de que alguien se le acerque, es algo que no tiene igual. Eso es muy lindo.

¿Eso quién se lo inculcó?

Creo que las personas que estuvieron cerca de mí, mi familia y mis amigos. En la adolescencia fui a un colegio católico y el tema de la solidaridad siempre estaba muy presente. Los salesianos son muy solidarios, muy de mirar al otro. Eso creo que influyó también en mi vida. Todos los que estábamos en mi grupo (de amigos) veíamos eso como algo positivo, natural y que había que desarrollar.

¿Hoy practica la fe?

Tengo fe. Siempre tengo mis altos y bajos, pero creo en Dios. Lo siento siempre como una presencia importante en la vida de las personas, en la vida de la comunidad. Creo que tener la idea de trascendencia es importante, sea el camino que uno elija para vivirlo, porque uno puede vivirlo en otra religión también. Es una dimensión que tenemos que cuidar, que incorporar, no quedarnos solo en el materialismo diario.

No le gusta derrochar. ¿Cómo se maneja con el dinero?

No gasto en mí. De repente, soy más generoso con los demás que conmigo mismo. Puedo estar precisando algo, pero si hay algún amigo o alguien cerca que esté precisando más que yo, voy a ayudar primero a ese amigo, a esa persona o causa. Conmigo soy más egoísta que con los demás.

¿Le gusta comprar los regalos de Navidad?

Soy de buscar yo mismo los regalos. Me gusta ir a un lugar o dos, inspirarme con lo que siento que puede gustarle o ajustarse a la persona que le quiero regalar. Me gusta.

Le cuesta cortar con el trabajo, incluso cuando está con amigos, pero siempre encuentra tiempo para hablar con el cuidacoche o con cualquiera que se le acerque. ¿Por qué?

Me cuesta desenchufarme­, cada vez más. Es un problema. No está bueno. Siempre tengo miedo de que me vean como alguien antipático o que se lleven una mala impresión de mí, cuando en realidad soy una persona muy cercana y tengo mucha inquietud por conocer a los demás. Entonces, trato de no escatimar en las charlas casuales, esas que aparecen en la calle. Trato de darles lugar, aunque a veces me hagan perder algún rato.

¿Tiene algún lugar para desconectar?

El campo.

¿Veranea ahí?

Una parte del verano sí, pero también me gusta mucho la playa. Ahí también me desconecto. El campo y la playa son mi cable a tierra, en ellos la desconexión se da de forma más natural. Me cuesta encontrar rutinas en el día a día para desconectar; en la playa o en el campo, me resulta más fácil.

¿Tiene alguna manía?

Sí, tengo varias. Tengo cábalas en fútbol. Soy muy cabalero.

¿Cuál, por ejemplo?

De todo. Te agarrás de cualquier cosa: de una ropa o de no usar alguna prenda determinada, de un camino cuando vas a determinado lugar. Te agarrás de acariciar a un perro, de una bebida o de llamar a un amigo, de mil cosas. Esa manía de las cábalas la tengo muy incorporada.

El asado del 1° de mayo con sus amigos es sagrado. ¿Le gusta ser el asador?

Me gusta asar. Lo que pasa es que mis amigos van con mucha familia y es complicado. Hay gente a la que le gusta asar para mucha gente. A mí me gusta asar cuando estoy en el campo, en la estufa o en el campo abierto. Me gusta el asado con un número más controlado. Es una actividad que me encanta.

¿Algún propósito para el año que viene?

Clasificar al Mundial, primero. Segundo, que la AUF pueda firmar el contrato de televisión más importante de su historia. Objetivo personal: encontrarme a mí mismo y ser feliz. Ese es el objetivo que tengo para el 2025.

¿Dónde se ve en cinco años?

En el Mundial 2030. Me encantaría estar cerca de la organización del Mundial del 2030, en Uruguay.