Mundial 2030: prevén entradas desde US$ 25 hasta US$ 600, con paquetes VIP incluidos

El partido está previsto para el 8 de junio de 2030 y tanto Uruguay como su rival tendrán luego del encuentro un período de 11 a 12 días para viajar a España, Portugal o Marruecos para preparar su segundo partido. “Desde el punto de vista climático, la temperatura media en Montevideo oscila entre los 10 y 17 grados centígrados, ofreciendo buenas condiciones climáticas para los deportistas. Estas temperaturas moderadas proporcionan un entorno perfecto para la celebración de la competición al más alto nivel, minimizando los riesgos de deshidratación o fatiga que suelen aparecer en condiciones de calor extremo”, dice el libro.

Fan-Fest.jpeg Fan Fest y demás servicios que ofrecerá Montevideo.

Otro de los detalles que anuncia el documento elevado a la FIFA es la elección de la Rural del Prado y del Parque Nelson Mandela como las sedes de los Fan Fest, evento que se volvió tradicional de la Copa Mundial, una especie de festival deportivo, musical y gastronómico. La idea es que abran sus puertas 10 días antes del partido y cierren un día después. “Montevideo mostrará una actitud proactiva incorporando la rica cultura, gastronomía, arte y música local, enriqueciendo así la experiencia de los aficionados del deporte más popular del mundo”, afirma.

Define a la Rural del Prado como base de diversas exposiciones rurales anuales —entre ellas, “la mayor exposición internacional ganadera, agroindustrial y comercial”— y también de espectáculos artísticos como el Cosquín Rock Uruguay. En cuanto al Parque Nelson Mandela, inaugurado en 2018 en el barrio Punta Carretas, lo destaca como sede de los Fan Fest de las finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana disputadas en 2021.

El Mundial 2030 y un nuevo Estadio Centenario

La entrega de los expedientes de candidatura a la FIFA se realizó en París, donde Infantino viajó por los Juegos Olímpicos 2024. Por Uruguay participaron Alonso y la directora ejecutiva de la AUF, Victoria Díaz; el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, y Eduardo Ache, quien hasta el año pasado fue integrante del Comité Ejecutivo de la AUF y lideró, mediante sus contactos en la FIFA, las conversaciones iniciales para impulsar la propuesta 2030, especialmente a través de la búsqueda de votos de las asociaciones de fútbol de África y Asia.

Finalmente, la necesidad de una votación no ocurrió, ya que la FIFA decidió evitar la competencia entre la candidatura sudamericana y la de España, Portugal y Marruecos, que mediante el proceso tradicional de sufragios hubiera obtenido la organización del Mundial 2030. A través de negociaciones directas con Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Infantino resolvió otorgar la sede del Mundial a España, Portugal y Marruecos, y además una celebración del centenario de 1930 y tres partidos de fase de grupos a la propuesta sudamericana.

El rol de Domínguez quedó claro el lunes en París, ya que fue el único participante en la ceremonia que no representaba ni a la FIFA ni a ninguna de las asociaciones nacionales u organismos gubernamentales de los países organizadores. Incluso en la foto principal oficial publicada por la FIFA se colocó en una posición de protagonismo: al lado de Infantino y por delante de Alonso, Claudio Tapia —presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)— y Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP).

En el bid book La historia vive, además de cartas de introducción de Alonso, Tapia y Harrison, hay una de Domínguez, ubicada en la primera posición. “Así como solo hay un Taj Mahal, solo un Coliseo, solo un Macchu Picchu, solo un Partenón, así también existe un solo Estadio Centenario, escenario de la primera final del mundo, templo del fútbol y símbolo de esta candidatura que hunde sus raíces en los valores más poderosos de nuestro deporte”, dice la misiva de Domínguez a Infantino.

Deporte-Centenario-Render-Reforma-2030-AUF.jpg Así se espera que quede el Estadio Centenario para el Mundial 2030 Asociación Uruguaya de Fútbol

En el evento del lunes también quedó claro que Uruguay, Argentina y Paraguay no son la sede del Mundial, sino únicamente parte de un festejo recordatorio. “Los representantes de las federaciones marroquí, portuguesa y española hicieron entrega de los expedientes relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2030. Por otro lado, los presidentes de las federaciones argentina, paraguaya y uruguaya, junto con el presidente de la Conmebol, presentaron los documentos para la gran celebración del centenario, que formará parte de esta edición del torneo”, indicó la FIFA en un comunicado de prensa el lunes 29. Durante su discurso, Infantino también insistió en diferenciar el Mundial del festejo: “Celebraremos los 100 años de la Copa Mundial con tres partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay. Luego, por supuesto, España, Portugal y Marruecos unirán fuerzas para organizar una Copa Mundial increíble en dos continentes increíbles”.

Aunque la designación del Mundial 2030 ya fue anunciada públicamente por la FIFA, es necesario seguir los plazos formales, que implican enviar al Consejo de la FIFA los expedientes de candidatura. En el último trimestre del año, el Consejo de la FIFA publicará los informes de evaluación correspondientes y, si las candidaturas cumplen con los requisitos de organización, en diciembre el Congreso Extraordinario de la FIFA nombrará oficialmente a los anfitriones de las ediciones de 2030 y 2034.

Mirá como será el nuevo Estadio Centenario para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA™ 2030, en la celebración de los cien años de su primera edición en Uruguay.



— AUFOficial) July 31, 2024

Ayer miércoles la AUF adelantó los cambios que el bid book incluyó para el Estadio Centenario y divulgó cuatro imágenes de render arquitectónico para mostrar cómo va a quedar el escenario una vez que las reformas estén completadas. La mayor modificación es la instalación de un techo que cubrirá todo el estadio, a excepción del sector de la Torre de los Homenajes en la tribuna Olímpica. Además, se aumentará la capacidad en tres mil espectadores (de 60.000 a 63.000), se incorporarán áreas comerciales internas, nuevas zonas de hospitalidad y rutas de accesibilidad. “El Estadio Centenario albergará una mayor cantidad de actividades comerciales, sociales, gastronómicas y deportivas consolidándose como centro de referencia diaria de la ciudad. Además, se destacará por su compromiso con la sustentabilidad”, indicó la AUF en un comunicado de prensa.

Entre otras tecnologías, el Centenario añadirá sistemas de iluminación eficientes con sensores, materiales especiales que amplificarán la luminosidad, reutilización de agua en sanitarios y brise-soleils para reducir el consumo de aire acondicionado en áreas internas. Se trata de una tecnología arquitectónica para regular la luz solar que entra al recinto y así también la temperatura interior.

"Apoyo total" del gobierno

Además del bid book, los expedientes de candidatura entregados en París incluyen los compromisos legales de los gobiernos nacionales y locales de Uruguay, Argentina y Paraguay, ya que cada país está obligado a cumplir ciertas reglas administrativas, financieras y legales que exige la FIFA con la firma de declaraciones y garantías.

En el caso de Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou designó a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas como los encargados de centralizar la aprobación de estas exigencias, las cuales involucraron a los 14 ministerios en temas fiscales, laborales, de infraestructura, inmigración, comerciales y de propiedad intelectual, de seguridad y ambientales, entre otros. La Intendencia de Montevideo (IM), al ser gestora del Estadio Centenario, también rubricó el mismo proceso de aval de estos requisitos. Uno de los compromisos que pide la FIFA es que no se le cobre ningún tipo de impuesto, derecho o gravamen por albergar el Mundial 2030 en Uruguay.

En el documento elevado a Infantino el lunes se subraya el “apoyo total” del gobierno de Lacalle Pou y de la IM. “Cabe destacar también que una de las políticas de largo plazo de Uruguay incluye la firme convicción de seguir consolidándose como un país líder en materia ambiental y de respeto a los derechos humanos a nivel internacional, y este evento representará una clara oportunidad para mostrar al mundo que la sociedad uruguaya está comprometida con estos principios, resultados de políticas nacionales sólidas y sustentables, que cuentan con el respaldo de múltiples actores hasta la fecha”, argumenta.

centenario-map.jpg Mapa de la zona del Estadio Centenario

Añade que la organización de la ceremonia homenaje y del partido en el Estadio Centenario “representa una oportunidad inmejorable para dinamizar la economía local” mediante la generación de ingresos: “El fútbol se convierte en el catalizador perfecto para unir tradición, innovación y progreso económico”. Se proyecta un gasto de entre US$ 15 y US$ 25 por espectador en el Centenario e incluso un rango de precios de entradas que irá de US$ 25 a US$ 15; además de la venta regular de entradas, también se comercializarán paquetes de hospitalidad de entre US$ 300 y US$ 600 destinados especialmente a clientes corporativos.

“Estas áreas exclusivas ofrecerán servicios de primera clase, instalaciones de lujo y vistas privilegiadas, asegurando una experiencia premium para los asistentes. Estas áreas de hospitalidad, con su ambiente refinado y atención personalizada, no solo enriquecerán la experiencia de la audiencia, sino que también contribuirán significativamente a la recaudación total”, sostiene el bid book.

Argentina, por su parte, prevé entradas desde US$ 30 a US$ 800 en el partido de su selección a jugarse en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

En cuanto a la seguridad, se comunicó a la FIFA que Uruguay "es un país seguro, estable y pacífico", con experiencia en hospedar eventos turísticos.

De todas formas, en línea con las exigencias de seguridad de la FIFA, se aclara que el Estadio Centenario funcionará con tres perímetros o anillos de seguridad. "Los agentes de control de tráfico, la Policía y la seguridad privada aplicarán un escrutinio e inspecciones cada vez más rigurosas a medida que los aficionados pasen del perímetro más exterior al más interior". Este último, el tercer anillo, será "un perímetro duro que constará de vallas, muros y barricadas por el que solo podrán pasar el personal o los vehículos autorizados".