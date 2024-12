Ignacio Alonso sobre la denuncia de un grupo de clubes a jerarcas de la AUF: tiene "nula consistencia"

Embed

El caso comenzó en agosto y está en manos del fiscal Gilberto Rodríguez. Uno de los principales puntos de la denuncia afirma que la AUF no incluyó en sus balances alrededor de US$ 25 millones recibidos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en adelanto por la participación de selecciones uruguayas en torneos continentales organizados por Conmebol. Los denunciantes también aseguran desconocer "en base a qué criterio se incluyen en el activo de la asociación deudas de los clubes por concepto de anticipos de utilidades de la selección que no se produjeron y que estos no solicitaron". Además, exigen saber qué significa la descripción "deudores comerciales partes relacionadas" que la AUF utiliza en documentos contables.