Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio por Maldonado: “Hoy me siento reconocido y respetado, por propios y ajenos”

Joaquín Garlo viene de una familia blanca, donde siempre se habló de política. De niño coleccionaba listas de partidos políticos y en la adolescencia, a través de la lectura, construyó su visión del mundo apoyado en la figura de Artigas y se afilió al Frente Amplio. Escucha Tabaré Etcheverry, pero también Florencia Núñez, La Tabaré y Cuatro Pesos de Propina. Con su tío, el presidente Yamandú Orsi, comparten gustos musicales pero no hablan de política.

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¿Cómo es que viniendo de una familia blanca, con un abuelo que dirige el Partido Nacional de Maldonado, se termina uniendo al Frente Amplio a los 14 años?

Yo empecé mi proceso de descubrimiento ideológico en mi adolescencia a partir fundamentalmente de la lectura, sobre todo vinculado a la historia, a la historia del pasado reciente, a la conformación de la izquierda del Frente Amplio en Uruguay y el proceso de recuperación democrática. Esa lectura y el intercambio también en mi casa, con mis padres principalmente, llevó a la construcción de mi visión del mundo en esa adolescencia temprana y mi decisión de afiliarme al Frente Amplio y empezar a militar activamente.

En mi familia siempre se habló de política, pero claramente yo siempre tuve un interés particular. A mí me gustaba cuando era niño coleccionar listas de los partidos políticos. De hecho, conservo hasta hoy muchas de esas listas de la elección de 2004, y después con los años seguí juntándolas. Pero cuando era niño me gustaba ir a votar con mi padre y entrar al cuarto secreto, agarrar una lista de cada una y juntarlas, porque siempre me interesó la militancia, el ciclo electoral. Para mí, los períodos de elecciones siempre eran una fiesta.

En el liceo una vez investigó a Artigas para una competencia de ensayos, y se dio cuenta de que tenía muchas ideas que el uruguayo promedio desconoce. ¿Cuál fue la que más lo marcó?

Artigas para mí es una figura muy importante en mi construcción ideológica, en mi forma de ver la política y en mi forma de ver la vida misma. Creo que ha sido una figura totalmente mancillada a lo largo de la historia. Una de las visiones más importantes que recibí del estudio del artiguismo es la visión humanista que Artigas­ tenía. En el ejercicio de su conducción política, en el ejercicio de su liderazgo, estaba esa visión humana que Artigas transmitía que llevó a que miles de personas dejaran sus casas, sus propiedades, su ganado, sus bienes para seguirlo a él con el objetivo de una sociedad mejor.

Se pasa leyendo libros de historia, le gusta la música de Tabaré Etcheverry y le fascina el artiguismo. ¿Hay algo moderno que le guste?

Sí, por supuesto. Vinculado a la música, me gustan muchos artistas actuales, contemporáneos. Por ejemplo, Florencia Núñez, de Rocha. Es una mujer joven que, la verdad, es muy interesante. Me gusta también el rock nacional, me gusta mucho La Tabaré, me gusta mucho también Cuatro Pesos de Propina.

Esta renovación que ha tenido el Parlamento ha ayudado a poder construir otros puentes interpartidarios desde nuestra generación Esta renovación que ha tenido el Parlamento ha ayudado a poder construir otros puentes interpartidarios desde nuestra generación

¿Cómo es trabajar con personas mucho mayores que usted?

Siempre está el tema de cómo en el ámbito político quienes peinan más canas suelen, o algunos suelen, ningunear a los jóvenes y botijear, como se dice popularmente. A todos los jóvenes que estamos en este mundo nos ha pasado, indefectiblemente. Yo trato siempre de contrarrestar ese ninguneo en base a mi trabajo y a demostrar el compromiso y la responsabilidad que tengo con la función. Y cuando eso pasa no les queda otra que reconocer que somos pares y que podemos trabajar igual o mejor, incluso, que muchos de esos veteranos. Hoy me siento reconocido y respetado, por propios y ajenos.

Prefiere no hablar de temas políticos con su tío Yamandú Orsi, suelen hablar de otras cosas. ¿Podría contar algún detalle sobre él, más allá de lo político?

Es muy buen asador. Es muy bueno en la parrilla.

Ambos son apasionados por la historia. ¿Se puede suponer que hablan mucho de eso? ¿Qué otras cosas comparten?

Sí. Fue muy importante su aporte a mi construcción de la visión del artiguismo como profesor de Historia que es, y apasionado por la figura de Artigas. Los gustos musicales los compartimos también.

Se dice que el ambiente de la política es cada vez menos tolerante. ¿Cuál es la solución?

Yo creo que es desde la concepción misma de la política. Por lo menos yo no concibo la política como un espectáculo, como un show mediático. La política es la herramienta justamente para poner de manifiesto las diferencias y poder construir los acuerdos en torno a los puntos de coincidencia, pero sabiendo que tenemos visiones distintas del mundo y de la vida misma. Y en otros puntos tenemos coincidencias que son las que tenemos que priorizar para poder transformar la vida de la gente. Ese es el objetivo fundamental del accionar político. Yo creo que esta renovación que ha tenido el Parlamento ha ayudado a poder construir otros puentes interpartidarios desde nuestra generación. Creo que poner en valor la tolerancia y el respeto de las diferencias en este mundo tan convulsionado en el que vivimos es una obligación que tenemos los que ejercemos representación política.