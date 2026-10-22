Presidencia siente alivio tras Congreso del Frente Amplio, mientras Cosse se desmarca del gobierno

La vicepresidenta, que no está al tanto del proyecto Solaria, dijo en alusión a Praxis que no cree que funcione “una construcción artificial de una ciudad”; su sector destacó “el descontento” de la militancia frenteamplista

El Congreso del Frente Amplio Compañero José Pepe Mujica contempló “el descontento” de muchos militantes, pero también estructuró una “defensa” del gobierno. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, descomprimió el domingo 18 la presión sobre el gabinete que se podría generar a partir de que los frenteamplistas resolvieron valorar y estudiar la propuesta de “incrementar la contribución del 1% más rico”. Pereira aclaró a la prensa que la coalición de izquierdas no insistirá “necesariamente” en esta propuesta tributaria “para este período de gobierno”. Esta declaración causó “alivio” en filas gubernamentales, informó una fuente del Poder Ejecutivo a Búsqueda.

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Al valorar como “un aporte relevante al debate sobre justicia tributaria” la propuesta del PIT-CNT, el Frente Amplio se comprometió a dar un debate impositivo “integral” en busca de “acuerdos” en instancias orgánicas en 2027. El objetivo es “seguir avanzando en definiciones e iniciativas que sean aportes concretos para nuestro gobierno”. La síntesis posterior de Pereira sobre el congreso, que incluyó la aclaración sobre el 1%, fue valorada positivamente por el presidente de la República, Yamandú Orsi, agregó un informante.

Este miércoles 21 en Torre Ejecutiva, Pereira le presentó a Orsi lo resuelto por el congreso. Luego dijo a la prensa que el documento aprobado es “una orientación de política” y que resultaba “imprescindible” que el presidente “tuviera esa información”. Acotó que “hay una orientación de entender que el Frente Amplio está cumpliendo con su programa”.

Este respaldo de Pereira se da en un contexto en el que la aprobación del gobierno es de 24% y la desaprobación de 57%, según una medición de Cifra realizada entre el 30 de setiembre y el 12 de octubre. “Sigue siendo un problema para el presidente que la mitad de quienes lo votaron no están conformes con su gestión”, dijo la directora de Cifra, Mariana Pomiés, el jueves 15 al presentar en Telemundo la encuesta. Esa disconformidad de militantes fue incluida en el documento aprobado por el congreso.

Descontento “Hay descontento en parte de la población y también entre nuestra propia gente”, expresó en vísperas del congreso el sector La Amplia, que lidera Carolina Cosse. La vicepresidenta se ha desmarcado en los últimos días del Poder Ejecutivo.