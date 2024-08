Lucía Chilibroste, especialista en historia de la danza: "Mantener la ingenuidad me abrió muchas puertas"

Su primer contacto con el ballet se dio a través de un musical que vio por la tele. ¿Qué sintió? Soy el típico ejemplo de que a veces uno no llega al ballet porque no se da el contexto cultural. En mi casa había posibilidades económicas de mandarme a clases, pero nadie miraba ballet, entonces nunca llegué a verlo. Cuando no había internet, en HBO apareció un espectáculo de la compañía de Béjart con música de Queen y Mozart. Yo era muy fan de Queen, tenía 15 años, y cuando vi eso dije: esto me fascina. No sabía bien qué era, de dónde venía. Vivía en Mercedes, había danza, había cosas, pero yo nunca había llegado. Con 16 años ya no podía bailar profesionalmente, pero pensé: quiero estar cerca de esto.

Tuvo que pelearla para que en la Facultad de Humanidades aceptaran que su tema de maestría fuera la historia de la Escuela de Danza. Fue antes de que Julio Bocca­ llegara a ser director; no se veía que el campo de la danza fuera un campo en el que pudiera desarrollarme. Finalmente convencí a mi tutor y fue un camino superlindo. Me costó un tiempo darme cuenta de que la danza podía ser mi camino, pero me lo fui haciendo. Soy muy preguntona, muy curiosa, trato de no perder esa ingenuidad, y eso me abrió muchas puertas. Si quiero algo, hasta que no me digan que no, voy a seguir preguntando. Si me clavaste el visto, te voy a seguir mandando mensajes hasta que me digas que no. En No toquen nada estoy porque les escribí.

¿Cómo fue? Ellos hablaban de ballet, pero se notaba que no sabían mucho. Les escribí que yo sería genial para su programa. Lo mismo me pasó con Julio Bocca. Le mandé un mensaje en el que el asunto era: “Tengo una idea brillante”. Después de mandarlo pensé: ¡qué tarada! La gente estaba llegando al Sodre porque era la novedad, y mi idea era organizar un congreso por los 100 años de La consagración de la primavera; un delirio místico. Julio me respondió: “A ese congreso vendrían tú, dos amigas tuyas ¿y quién más?”. Okey, fue un buen argumento. Pero en su lugar me dijo de hacer unas charlas antes de las obras para contar por qué eran importantes. Con él y con Gerardo Grieco empezaron los perifoneos. Igual lo del congreso estaría bueno (risas).

Creció en el campo, rodeada de varones. Una vez le regalaron una Barbie y no le gustó. ¿Descubrió un costado más femenino con el ballet? Sí y no. A los veintipico o 30 empecé a agarrar ese toque más cuidado. Creo que va unido al ballet pero en el vínculo con la belleza. Gente muy cercana dice que soy descuidada, pero no me siento descuidada, sí informal. Pero me encanta la belleza; poner la mesa y que esté linda, que mi escritorio tenga flores siempre, siento que me inspira. Me encanta la ropa pero nunca me compro. Uso la de mi madre, mis amigas me regalan. Me parece inmoral gastar un platal en un saco, prefiero comprarme uno usado.