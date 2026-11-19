Lucila Arboleya volvió a Uruguay después de trabajar para el Banco Mundial en Washington D.C. y para la Agencia Internacional de Energía, en París y luego en Senegal. Está casada con un periodista neozelandés que conoció en Harvard, universidad en la que hizo una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional. Se confiesa hija del rigor y para lograr sus objetivos se pone zanahorias. Como buena economista dibujó una gráfica para explicar cómo quería que fuera su parto, y, aunque confiesa que lee lento, también fundó un club de lectura de poesía. Dice que estas dos facetas las heredó cada una de una de sus abuelas.

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Un amigo de mi papá al que quiero mucho dice que en un viaje desde La Paloma al Chuy, cuando yo tenía nueve años, le dije que me iba a hacer un MBA a Harvard. No tengo ningún recuerdo de eso, pero él dice que yo se lo dije. No es que desde los nueve años sabía que quería ir a Harvard (donde terminó haciendo una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional). Sí me gustan las metas. Pero si quiero correr una carrera, me tengo que anotar en una carrera. Ahora si digo que voy a correr, pueden pasar tres meses y no corrí ni un día. Soy buena discípula de la educación tradicional, de la disciplina. Cuando tengo claro qué, me pongo una zanahoria. Cuando me fui a estudiar a Estados Unidos fue parecido. Alguien me dijo: estas son las mejores universidades. Yo dije: OK, dejame que lo intente. Y después trabajo en consecuencia.

Sus dos abuelas eran referentes en su familia y eran muy opuestas entre sí. ¿Qué recuerda de ellas?

Ambas estuvieron hasta cuando tenía ya casi 30 años. Una era maestra y la otra, profesora devenida en productora agropecuaria. Una era muy de la literatura y el romanticismo. Y la otra muy de la matemática, muy pragmática, muy de los balances económicos, muy lectora de Búsqueda . Una viuda, una divorciada. Tengo cosas de las dos. Siempre he vivido entre esas dos márgenes. Las recuerdo mucho. No soy una mujer que llore mucho ni nada, pero sí me emociona el pensar en mis abuelas. A veces tengo más el encanto de mi abuela materna y su habilidad con la gente. En Paysandú todo el mundo sabía quién era. Te paraba y hablaba. Y me parezco a la paterna, que era una mujer muy rápida mentalmente. Son mujeres que siempre trabajaron. Y de hecho, por distintas razones, ambas decían que las mujeres teníamos que tener independencia emocional y económica. La que había quedado viuda se enfocaba en lo emocional. Y la paterna, en lo económico.

Tiene un club de lectura de poesía entre mujeres. ¿Cómo funciona?

Nos sentamos a leer poesía, a comer y a tomar. Sin ser una experta en la poesía, simplemente me gusta ese espacio de reflexión. Yo propongo un tema y en general pongo la casa. Y después es un poco que cada una traiga lo que el tema le evoca. Lo empecé con un amigo argentino cuando estábamos en Harvard. Le llamábamos El Aleph, por Borges. Cuando vivía en D.C. lo hice un poco menos y cuando fui a Senegal hice lo mismo con otras mujeres. Al llegar a Montevideo era algo que quería hacer. Muchas de ellas son mujeres que conocí de Twitter o de otros ámbitos, pero no eran mis amigas. Invité a mujeres que me parecía que podían disfrutar de eso.

Estudió en un colegio bilingüe de tiempo completo, pero a su hermano lo mandaron a un colegio salesiano. ¿Era la niña sote de su casa?

Sí, era. Pero no sentí nunca mucha presión. Siempre fui de la inteligencia clásica, la de la matemática, más allá de que igual en otras cosas me iba bien. Mi hija es parecida. No era que mis padres esperaban un 12 si sabían que no lo iba a poder dar. Lo que no había era una felicitación por un 10 si yo podía haber dado un 12. Y con mi hermano fuimos a colegios distintos porque éramos personas distintas.

¿Se considera nerd?

No, nunca me definí así. Me aburro de las cosas. En algún momento pensé en hacer un doctorado, pero no puedo estar cinco años estudiando. No me veía. Sí me gustan distintas disciplinas, me encanta la matemática, me encantan las funciones. Y así como me gusta eso me puedo colgar una vida con un párrafo de un libro. De hecho, tengo el problema de leer despacio.

¿Puede ser que tenga una pelea constante con el lavarropas?

Sí. De hecho, cuando vivía con mi hermano lavaba él. Después me casé y mi esposo era el lavador. Es como que tengo la habilidad de recordar un número de teléfono de hace 10 años, pero nunca me acuerdo dónde iba el jabón. Creo que era falta de interés. Hoy igual ya soy madre y la necesidad me llevó a aprender. He evolucionado en eso.

Mauricio Rodriguez

Es sanducera y vivió mucho tiempo fuera del país, ¿qué extrañó más?

Lo que más extrañé es precisamente por lo que me fui. Yo quería conocer el mundo, la diversidad de opiniones, culturas, que el mundo me dio. Pude entender que en función de dónde uno nace es la vida que tiene. Pero lo que más extrañé fue encontrar espacios de calma como los que tenía en Paysandú en la adolescencia y que la vida pasaba en sepia. Al final quería volver a esos lugares y a esa cierta calma para no perderme en las pavadas.

Viajó a Ghana y vivió en Senegal durante casi dos años. ¿Qué es lo que más le sorprendió de África?

Yo no podía poner muchos países en el mapa. Hoy te puedo colocar la mayoría y te puedo decir más o menos cuáles son sus capitales. Entonces, primero, el mínimo conocimiento que tenemos. Pero después, en particular de Senegal, que es un país un poquito como el Uruguay de África del Oeste. Un país con estabilidad política, con estabilidad económica, con cierto crecimiento económico. Me permitió tener amistades y relaciones con gente culturalmente muy distinta, con religiones muy distintas a lo que yo estaba acostumbrada. Pero fundamentalmente algo que me gustó mucho es lo divertido que es Senegal. Me encantó salir a bailar en Ghana o Senegal. La gente es muy alegre. Creo que los latinos creemos que sabemos bailar y algunos bailan mejor que otros. Yo como sanducera bailo mejor que otros. Pero allá es increíble, hay mucha cultura de la música, del arte, del color. Fui superfeliz, no romantizo la pobreza para nada. Senegal, de hecho, es un gran destino turístico, por ejemplo.

¿Es pilchera?

Soy re pilchera. Me encanta la ropa y aprendí a hacer las paces con la belleza. Siempre pensé en estudiar economía, pero también pensé en hacer arquitectura porque me gusta mucho la estética. Me gustan las cosas lindas. Siento que si me visto bien, me siento mejor y voy a una entrevista mejor. Pero eso tenía mucho de superficialidad. Entonces tenía una discusión conmigo misma de cuánto de eso es vanidad. Hasta que un día resolví que me gusta la ropa y la decoración de mi casa. Pero sí, me gusta mucho el color, la circularidad y sé coser.

¿Cuál es la zanahoria que persigue hoy en día?

Ser una buena profesional, una buena madre y una buena esposa; una buena compañera, con las complejidades que tiene.