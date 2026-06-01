Lollapalooza 2027 anunció la venta de entradas para quienes planean viajar desde Uruguay

El festival se hará del 12 al 14 de marzo en Buenos Aires. La venta de entradas comenzará esta semana con los abonos Early Bird, la etapa más económica y previa al anuncio de los artistas

Para muchos uruguayos, marzo ya tiene una parada fija en el calendario. Miles cruzan cada año a Buenos Aires para pasar un fin de semana entre recitales y largas jornadas en el Hipódromo de San Isidro. Ahora, la edición 2027 de Lollapalooza Argentina empezó a tomar forma y ya se conocieron las primeras novedades.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Esta semana comienza la venta de los primeros abonos que corresponden a la modalidad Early Bird, que ofrece el precio más bajo antes de que se anuncie la grilla de artistas. Como ocurre todos los años, los cupos son limitados y, una vez agotados, se habilitan nuevas etapas de venta con valores más altos.

Embed Gracias por hacerlo inolvidable.

Lollapalooza Argentina 2026 pic.twitter.com/OKP7415IA4 — Lollapalooza Argentina (@lollapaloozaar) May 28, 2026

El proceso de compra comenzará con una preventa exclusiva para los integrantes de Lolla FAM, el programa para quienes asistieron a cinco o más ediciones del festival. Desde el miércoles 3 de junio a las 10.00 podrán comprar hasta dos abonos Early Bird mediante un código enviado por correo electrónico. Esta etapa durará 24 horas o hasta agotar stock.

Luego, desde el jueves 4 de junio a las 10.00, comenzará la venta general de los abonos Early Bird para todo el público, sin necesidad de código previo. Como ocurre en cada edición, habrá distintas categorías de entradas. El 3 Day Pass, que da acceso a los tres días del festival, tendrá un precio de $205.000 argentinos más cargos por servicio, unos 5.800 pesos uruguayos al tipo de cambio actual. También estarán disponibles el 3 Day Pass Plus, que incluye un sector exclusivo con servicios adicionales, y el 3 Day Pass Lolla Lounge, la opción más completa con acceso a áreas premium.