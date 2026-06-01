Lollapalooza 2027 anunció la venta de entradas para quienes planean viajar desde Uruguay

Esta semana comienza la venta de los primeros abonos que corresponden a la modalidad Early Bird, que ofrece el precio más bajo antes de que se anuncie la grilla de artistas. Como ocurre todos los años, los cupos son limitados y, una vez agotados, se habilitan nuevas etapas de venta con valores más altos.
El proceso de compra comenzará con una preventa exclusiva para los integrantes de Lolla FAM, el programa para quienes asistieron a cinco o más ediciones del festival. Desde el miércoles 3 de junio a las 10.00 podrán comprar hasta dos abonos Early Bird mediante un código enviado por correo electrónico. Esta etapa durará 24 horas o hasta agotar stock.
Luego, desde el jueves 4 de junio a las 10.00, comenzará la venta general de los abonos Early Bird para todo el público, sin necesidad de código previo. Como ocurre en cada edición, habrá distintas categorías de entradas. El 3 Day Pass, que da acceso a los tres días del festival, tendrá un precio de $205.000 argentinos más cargos por servicio, unos 5.800 pesos uruguayos al tipo de cambio actual. También estarán disponibles el 3 Day Pass Plus, que incluye un sector exclusivo con servicios adicionales, y el 3 Day Pass Lolla Lounge, la opción más completa con acceso a áreas premium.
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EARLY BIRD
El viaje hacia Lollapalooza 2027 está por comenzar
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Early Bird a la venta a partir del jueves 4 de junio a las 10:00 hs a $205.000 o hasta 6 cuotas sin interés de $34.167 + SC con tarjetas Santander VISA a través de… pic.twitter.com/WTMgwZOkj3