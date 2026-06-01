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Lollapalooza 2027 anunció la venta de entradas para quienes planean viajar desde Uruguay

El festival se hará del 12 al 14 de marzo en Buenos Aires. La venta de entradas comenzará esta semana con los abonos Early Bird, la etapa más económica y previa al anuncio de los artistas

Lollapalooza Argentina ya comenzó la cuenta regresiva para su edición 2027.

Lollapalooza Argentina ya comenzó la cuenta regresiva para su edición 2027.

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Lollapalooza
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Esta semana comienza la venta de los primeros abonos que corresponden a la modalidad Early Bird, que ofrece el precio más bajo antes de que se anuncie la grilla de artistas. Como ocurre todos los años, los cupos son limitados y, una vez agotados, se habilitan nuevas etapas de venta con valores más altos.

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El proceso de compra comenzará con una preventa exclusiva para los integrantes de Lolla FAM, el programa para quienes asistieron a cinco o más ediciones del festival. Desde el miércoles 3 de junio a las 10.00 podrán comprar hasta dos abonos Early Bird mediante un código enviado por correo electrónico. Esta etapa durará 24 horas o hasta agotar stock.

Luego, desde el jueves 4 de junio a las 10.00, comenzará la venta general de los abonos Early Bird para todo el público, sin necesidad de código previo. Como ocurre en cada edición, habrá distintas categorías de entradas. El 3 Day Pass, que da acceso a los tres días del festival, tendrá un precio de $205.000 argentinos más cargos por servicio, unos 5.800 pesos uruguayos al tipo de cambio actual. También estarán disponibles el 3 Day Pass Plus, que incluye un sector exclusivo con servicios adicionales, y el 3 Day Pass Lolla Lounge, la opción más completa con acceso a áreas premium.

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Las entradas se pueden comprar de forma online a través de All Access.

Para el público uruguayo, la confirmación llega con tiempo suficiente para empezar a planificar un viaje que suele combinar entradas, alojamiento y transporte varios meses antes.

Todavía no se conocen los artistas que integrarán el cartel de 2027. La organización adelantó que esa información será anunciada más adelante, una vez avanzadas las primeras etapas de venta.

En la edición de este año, por ejemplo, se presentaron en los escenarios artistas de la talla de Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Chappell Roan, Addison Rae, Lewis Capaldi y Lorde.

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