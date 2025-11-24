Miley Cyrus: la reina de la metamorfosis cumplió 33 años

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

Su historia es la de una artista que se atrevió a desarmarse y reconstruirse una infinidad de veces, pero que nunca dejó de ser ella misma. A sus 33 años, cumplidos el 23 de noviembre, se encuentra en la cima de su carrera. Destiny Hope Cyrus nació en Nashville, y es hija del cantante de country Billy Ray Cyrus y de Tish Finley. Su apodo de bebé, Smiley (“sonriente”, en inglés), fue el que le dio su nombre artístico, Miley, que anticipaba la energía desbordante con la que se presentaría al mundo.

La fama le llegó pronto: en 2006 protagonizó la serie de Disney Hannah Montana, un éxito planetario que convirtió a una adolescente de 13 años en una superestrella mundial. Durante cuatro temporadas, Hannah Montana fue mucho más que un fenómeno televisivo. Se transformó en una máquina de cultura pop que mezclaba música, moda y adolescencia en las dosis justas.

Pero el personaje de Hannah también fue como una jaula para ella. La cantante reconoció en varias ocasiones que aquella etapa, aunque decisiva, la dejó atrapada entre la inocencia impuesta y la búsqueda de identidad. “Era como interpretar una versión brillante de mí misma que nunca descansaba”, confesó la artista años después.

La transición de niña prodigio a femme fatale fue uno de los procesos más mediáticos de la cultura pop reciente. Cuando en 2013 presentó Bangerz, el álbum que incluía We can’t stop y Wrecking ball, el mundo entendió que Cyrus había terminado su relación con Disney.

Como muchos artistas que alcanzan el éxito a edades tempranas, Cyrus conoció el mundo de las drogas de muy joven. En varias entrevistas contó que comenzó a consumir sustancias, incluida la cocaína, cuando todavía grababa Hannah Montana. Tras el estreno de Bangerz, la cantante defendió en apariciones públicas el consumo de marihuana y dijo que era menos dañina que el alcohol.

Su actuación en los Premios MTV 2013, con un gesto provocador y el pelo rubio platinado, simbolizó el fin de una era. La crítica la acusó de buscar la provocación fácil, pero el tiempo demostró que aquel episodio fue un acto de emancipación. Cyrus no solo cambió de estilo musical y comenzó a fusionar el pop con el hip hop y la electrónica, sino que además asumió el control de su propia imagen.

En junio de 2020, Cyrus declaró que había comenzado una vida saludable y que estaba “sobria”, tras haberse sometido a una operación de sus cuerdas vocales.

Hannah Montana - Disney (2) Disney

Mil versiones, siempre un ícono

Si algo define a Miley Cyrus es su capacidad para mutar en estilos sin dejar de causar impacto ni perder fanáticos. En 2017 sorprendió con Younger now, un regreso a sus raíces con guiños al country y una estética más sobria. Poco después, con Plastic hearts (2020), abrazó el rock con una madurez insólita, inspirada por Blondie, Joan Jett y Stevie Nicks.

Cada uno de sus álbumes es un retrato de su estado vital: del hedonismo desatado a la introspección y el perdón. Flowers, el tema con el que arrasó en 2023, sintetiza su evolución al ser una canción de independencia emocional y autocuidado que se convirtió en un himno global. La letra, inspirada en su ruptura con el actor Liam Hemsworth, muestra a una artista que aprendió a amarse sin necesitar la mirada del otro.

Cyrus hizo de la estética una extensión de su discurso. Su estilo osciló, durante su carrera, entre el glam rock y el estilo cowboy. Pasó del pelo rapado al rubio hollywoodiense; del cuero al satén. Pero nunca renunció a la teatralidad como parte de su emblema, y jugó a hacer guiños a íconos de estilo de épocas pasadas.

Miley Cyrus official

Su relación con la moda fue siempre una alianza estratégica y emocional. Colaboró con firmas como Gucci, Saint Laurent o Marc Jacobs, que extendieron su dualidad: entre lo salvaje y lo sofisticado. En las alfombras rojas por las que pasó, alternó transparencias con trajes de sastre, lentejuelas con cortes masculinos.

Más allá de la estética, la artista supo consolidar una voz con identidad propia. Su registro grave y rasgado, capaz de pasar del susurro al grito, le permitió reinterpretar clásicos de Dolly Parton, su madrina artística, o de Metallica, con igual naturalidad. En directo, su energía no depende de coreografías milimétricas, sino de una autenticidad que roza lo instintivo.

Miley Cyrus_Vogue World_2025 Miley Cyrus en Vogue World, octubre de 2025. AFP

Cyrus activista

Fuera de los focos mediáticos, Cyrus defiende causas sociales vinculadas a la comunidad LGTBIQ+, la salud mental y la libertad sexual. Y es que en 2015 reveló que le atraían las personas de diferentes sexos y géneros. En ese momento, confirmó su pansexualidad: se enamora del alma de las personas sin importar cuál sea el cuerpo que las aloje. En ese mismo año se conoció su relación con la modelo Stella Maxwell, e incluso salieron a la luz algunos videos sexuales de las dos.

En 2014 fundó la Happy Hippie Foundation, una organización dedicada a jóvenes sin hogar y colectivos vulnerables. Su activismo nunca fue impostado, forma parte de su biografía. “Ser libre es mi forma de ser responsable”, dijo en una entrevista.

Tras años de exposición mediática, encontró el equilibrio en una vida más discreta, centrada en la música y el arte. En sus últimas entrevistas, habló de la importancia del silencio, del descanso y de aprender a decir no. “Durante años creí que tenía que ser un espectáculo constante. Ahora sé que la quietud también es poder”.

Miley Cyrus_3 EFE

En la actualidad, la artista trabaja en sus próximos éxitos musicales mientras disfruta del reconocimiento que durante años se le negó. Su primer Grammy por Flowers en 2024 no solo premió una canción, sino un proceso de maduración artística. La niña que interpretaba a Hannah Montana y la mujer que bailó sobre una bola de demolición son la misma persona, pero reconciliadas.

El próximo lanzamiento será el de Dream as one, la canción que interpreta y que compuso junto con Andrew Wyatt, Mark Ronson y Simon Franglen. Este sencillo aparecerá en los créditos finales de Avatar: fuego y cenizas, y formará parte de la banda sonora original de la película. La canción se lanzará el próximo viernes 12 de diciembre, pero la fecha de estreno de la película es el jueves 18 en cines de Latinoamérica.

A sus 33 años, Cyrus parece haber alcanzado un punto de serenidad creativa. Su presencia en festivales, colaboraciones y proyectos audiovisuales mantiene viva la expectativa sobre su próximo paso. Si algo ha demostrado es que no hay versión definitiva de Miley Cyrus: cada etapa es una revelación.

Con información de EFE