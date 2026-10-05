Padre de familia, evangélico y heredero de una dinastía: quién es Flávio Bolsonaro

Este domingo 4 de octubre 56.104.503 brasileños (47,03%) consideraron en las urnas que Flávio Bolsonaro, el delfín y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro —en prisión domiciliaria por su participación en un intento de golpe de Estado—, es el mejor candidato para asumir la presidencia del país.

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Pero ¿quién es Flávio Bolsonaro? De aspecto casi idéntico al de su padre, tanto por genética como debido a una evidente búsqueda estética en su peinado y su vestuario, Flávio (45 años) es el mayor de cinco hermanos. Todos, salvo Laura, de 15, son parte del clan político de los Bolsonaro y asumirán escaños tras la elección de este domingo.

En el caso de Cero Uno —como lo llama su progenitor—, asumió por primera vez como diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2003 con solo 21 años. Fue reelecto en todos los comicios estatales hasta finalizar el último período en 2019. El 1 de febrero de ese año tomó posesión del cargo que ocupa hasta la actualidad: senador federal de Brasil por el estado de Río de Janeiro.

En el medio, en 2016, fue candidato a alcalde de Río. Fracasó. Pero el momento más recordado de su campaña fue cuando se desmayó en plena transmisión en vivo del primer debate televisivo de esos comicios, organizado por el Grupo Bandeirantes. El episodio, según se supo luego, estuvo acompañado de un cuadro de diarrea aguda, deshidratación y malestar estomacal.

Flávio Bolsonaro en un acto de campaña junto a motociclistas en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, el 9 de setiembre de 2026.

Lo que causó mayor revuelo en medio de esa escena fue que su padre se negó a que Flávio recibiera asistencia médica de su rival política, la doctora y candidata socialista Jandira Feghali, por no querer que “una comunista” lo tocara.

La dinastía

Abogado de profesión por la Universidad Candido Mendes, Flávio Bolsonaro tiene dos especializaciones: una en políticas públicas (Instituto Universitario de Investigación de Río de Janeiro) y una en emprendimiento (Fundación Getúlio Vargas). A diferencia de su padre, que es un católico confeso, Flávio profesa la religión evangélico-bautista y está casado desde 2010 con la odontóloga Fernanda Antunes Figueira, quien desde que Bolsonaro anunció su candidatura a fines de 2025 ha aparecido públicamente en varias ocasiones acompañándolo. La pareja tiene dos hijas: Luiza (14) y Carolina (12).

Si bien tiene una gran cercanía con su padre, él mismo se definió como un “Bolsonaro más moderado, equilibrado y centrado” durante un encuentro con empresarios en San Pablo en diciembre de 2025. En las formas es claro que tiene una retórica menos beligerante y explota su imagen de padre de familia conservador y centrado, lo que lo posiciona como el candidato preferido por los evangélicos brasileños (casi el 28% de la población total y muy activos a la hora de acudir a las urnas).

EFE/ Andre Borges

Al igual que sucede con Jair y su hermano Eduardo Bolsonaro, el historial de Flávio no está exento de enfrentamientos con la Justicia. En 2020, luego de una investigación judicial de dos años a raíz de un artículo de prensa publicado por el medio de prensa Estadão, el abogado fue condenado por malversación, lavado de dinero y organización criminal. El caso, denominado públicamente Rachadinha, involucraba a otras 16 personas y destapaba un esquema de movimientos ilegales de millones de reales entre 2007 y 2018, cuando Bolsonaro era diputado estatal.

Sin embargo, solo un año después del fallo judicial, el Tribunal Superior de Justicia brasileño revocó la condena por considerar que las pruebas que sustentaron la acusación —incluida información bancaria, fiscal y audios de llamadas telefónicas— fueron obtenidas de forma ilegal.

Durante esta campaña, Flávio sigue bajo la lupa judicial, esta vez por corrupción y blanqueo de dinero con el fundador y director del liquidado Banco Master, Daniel Vorcaro. El millonario le habría dado 12 millones de dólares para grabar una supuesta película biográfica sobre Jair Bolsonaro que nunca estrenó. Flávio negó conocer a Vorcaro, pero la difusión de un audio de una conversación telefónica entre ambos lo obligó a reconocer el vínculo y afirmar que el filme será rodado en inglés y protagonizado por el actor Jim Caviezel, aunque aún no tiene fecha de rodaje.

La pugna por el poder empezó en casa

Dentro de su familia, Flávio tuvo un encontronazo público con Michelle Bolsonaro, su madrastra y presidenta del ala femenina del Partido Liberal. La tercera esposa de Jair, de 44 años, buscaba ser la candidata presidencial el año pasado. La tensión fue inmediata. Los hermanos de Flávio lo respaldaron tanto frente a su padre como en declaraciones. Eduardo, prófugo de la Justicia brasileña y radicado en Estados Unidos, dijo en noviembre de 2025 a UOL que su hermano mayor estaba “más preparado” para ser presidente que Michelle. En tanto, Carlos denunció que su madrastra buscaba “anular” políticamente a Flávio.

Con todo, Jair Bolsonaro priorizó la sangre y decidió que quien continuaría con la dinastía sería su primer hijo. De todos modos, Michelle se candidateó y consiguió un escaño como senadora federal por Brasilia este domingo. Es la primera vez que una ex primera dama llega al Parlamento brasileño.

Polémica por la Virgen de Aparecida

Dentro de los evangélicos el lobby del movimiento neopentecostal se hizo escuchar e, impulsado por eso, Flávio prometió que entre las primeras acciones de su gobierno estaría retirar la condición de patrona de Brasil a la Virgen de Aparecida y la cambiaría por Cristo.

Pero Bolsonaro olvidó que vive en el país con la mayor población católica del mundo. Y Lula no dudó en capitalizar la polémica que se produjo por la idea de quien le disputa el poder. En su gira electoral por varios estados reivindicó el valor de Aparecida y comenzó a recibir por parte de sus seguidores estampas, remeras y distintas imágenes de la virgen. Así logró pasar del 45% al 50% del apoyo de los católicos, según un sondeo de la última semana de Datafolha. Claro que, de confirmarse ese apoyo, no ha sido suficiente.