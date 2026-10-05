Bolsonaro parte como favorito a un balotaje en el que Lula deberá movilizar a los abstencionistas

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La primera vuelta de las elecciones generales de 2026 parece haber generado, en un primer balance, más confirmaciones que rupturas. El mantenimiento de la polarización entre Lula y Flávio Bolsonaro, la fortaleza del PT en el noreste, el avance de la derecha en los gobiernos estatales y la definición de la contienda presidencial en dos rondas ya figuraban entre los escenarios considerados plausibles por las encuestas y los analistas a lo largo de la campaña.

Aunque ha traído resultados relevantes en algunas contiendas estatales, la contienda electoral no parece haber alterado sustancialmente la geografía política del país, consolidada desde la década pasada. Con el 99,92 % de los votos escrutados, Flávio Bolsonaro sumaba el 47,05 % de los votos (56,1 millones), frente al 45,14 % (53,8 millones) de Lula. La diferencia relativamente estrecha entre ambos apunta a una segunda etapa de alta competitividad, en la que cada punto porcentual tiende a cobrar una importancia decisiva.

Pero, si bien la contienda presidencial terminó sin un ganador claro y llevó al país a una segunda vuelta, la elección para el Senado arrojó un resultado mucho más claro. El gran ganador político de la noche fue el PL, el partido de Flávio Bolsonaro, que amplió su fuerza y pasará a controlar la bancada más numerosa de la Cámara, convirtiendo al Senado en uno de los principales centros de poder del próximo ciclo político.

La elección renovó dos tercios del Senado y determinó quién tendrá influencia sobre temas estratégicos durante los próximos ocho años, incluyendo nombramientos para la Corte Suprema Federal, audiencias de confirmación de ministros, autoridades del Banco Central, fiscales generales y solicitudes de destitución de miembros de los tribunales superiores. El partido eligió a 19 senadores y pasará a ocupar 28 de los 81 escaños de la Cámara, convirtiéndose, con amplia ventaja, en la bancada más numerosa del Senado. El resultado sugiere que la derecha no solo mantuvo sus bastiones electorales, sino que profundizó su representación institucional en Brasilia.

Abstención récord

La abstención fue, sin lugar a duda, uno de los aspectos más significativos. Las elecciones de 2026 registraron más de 33 millones de votantes ausentes, cerca del 21 % del electorado, el mayor número absoluto de abstenciones jamás observado en unas elecciones presidenciales brasileñas. La participación fue del 78,16 % del electorado, lo que equivale a 124 millones de votantes.

Esos 33 millones de ausentes superan ampliamente los votos obtenidos por cualquier candidatura fuera de los dos polos dominantes de la contienda, lo que convierte a la no participación en una de las principales fuerzas silenciosas de las elecciones de 2026.

Los datos indican que la polarización entre Flávio Bolsonaro y Lula, aunque movilizó a amplios sectores del electorado, no fue suficiente para reducir de manera significativa el número de brasileños que decidieron no acudir a las urnas.

Un Brasil dividido

La primera vuelta consolidó un mapa electoral dividido. Mientras que Flávio Bolsonaro dominó el Sur, los principales distritos electorales del Sudeste y el Centro-Oeste, Lula volvió a obtener resultados significativos en el Nordeste. El resultado reprodujo las divisiones observadas en elecciones anteriores y reveló un país dividido entre zonas de fuerte influencia conservadora y bastiones históricamente vinculados al Partido de los Trabajadores (PT).

Por un lado, Flávio Bolsonaro ganó con holgura en Santa Catarina, donde obtuvo el 66,66 % de los votos válidos; en Paraná, el 59,91 %; en Río Grande del Sur, el 55,64 %; en São Paulo, el 51,93 %; y en Río de Janeiro, el 53,02 %. Por otro lado, Lula mantuvo una amplia ventaja en el noreste, ganando con altos porcentajes en Bahía (65,80 %), en Piauí (70,86 %), en Pernambuco (63,31 %), en Ceará (62,98 %) y en Maranhão (63,78 %).

Partidarios del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva reaccionan mientras aguardan los primeros resultados en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de octubre de 2026. MAURO PIMENTEL/AFP

La división del poder en los estados de la federación

El resultado de las elecciones estatales sugiere que la fuerza electoral de Flávio Bolsonaro no se limitó a la contienda presidencial.

La derecha amplió su presencia territorial al conquistar o mantener gobiernos estatales importantes, consolidando estructuras administrativas, presupuestarias y partidistas que permanecerán activas hasta 2030; además, la fuerza de la derecha en estas elecciones se reveló como uno de los principales contrapuntos al desempeño nacional del campo lulista.

De los 20 gobiernos que ya se definieron en la primera vuelta, 10 quedaron en manos de candidatos de derecha o centro-derecha, incluyendo victorias en estados estratégicos como São Paulo, Santa Catarina, Río Grande del Sur, Rondônia, Roraima, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur. Al mismo tiempo, Lula conservó sus principales bastiones en el noreste, con las reelecciones de Jerônimo Rodrigues (PT) en Bahía, Elmano de Freitas (PT) en Ceará y Rafael Fonteles (PT) en Piauí.

Por otro lado, el éxito de los candidatos de centro —del PSD, el MDB, Unión Brasil y otras fuerzas regionales— sugiere que una parte importante del electorado siguió separando la evaluación nacional de la elección local. Fue una votación menos ideológica de lo que suele sugerir el debate en las redes sociales. Las urnas revelaron en 2026 un país dividido, pero también sorprendentemente predecible en sus lealtades territoriales y políticas.

Segunda vuelta, la contienda final

El inicio de la segunda vuelta sugiere una contienda abierta, aunque Flávio Bolsonaro entra en esta nueva etapa con algunas bazas políticas relevantes. El resultado refuerza la idea de que la derecha salió de las urnas con mayor presencia territorial y legislativa, lo que crea un ambiente políticamente favorable para la recta final de la campaña.

Por otro lado, Lula conservó su principal baza electoral: la amplia ventaja en el Nordeste. Estados como Bahía, Piauí, Pernambuco y Ceará mantuvieron resultados significativos a favor del candidato del PT, lo que le garantiza una base sólida de apoyo para la segunda vuelta de la contienda. Además, la diferencia entre los dos candidatos se mantuvo relativamente estrecha en estados decisivos, especialmente en Minas Gerais, lo que indica que hay margen de crecimiento para ambos bandos y reduce la posibilidad de que haya un claro favorito en este momento.

El próximo capítulo de la contienda se escribirá el 25 de octubre. Tras una primera vuelta sin resultados definitivos para la Presidencia de la República y para los gobiernos de algunos estados, los brasileños volverán a las urnas para elegir quién dirigirá el país a partir de 2027.

FUENTE:RFI