  • Cotizaciones
    lunes 05 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentarán en una segunda vuelta en Brasil

    El senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro y el mandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva irán a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil, según los resultados de los comicios de este domingo 4 de octubre, con casi el 100% escrutado

    Bolsonaro Lula
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    En una reñida primera vuelta presidencial, este domingo 4 de octubre, con el 98,5% escrutado, el político de extrema derecha Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,28% de los votos válidos —excluyendo las papeletas en blanco y nulas—, frente al 44,87% del mendatario Luiz Inácio Lula da Silva, según la autoridad electoral del país.

    Con este resultado, los dos disputarán el balotaje del 25 de octubre, ya que ninguno logró superar la barrera del 50% de los sufragios.

    Flávio, el hijo de 45 años del expresidente Jair Bolsonaro, que espera devolver al poder al movimiento de derecha de su padre, superó por menos de 3 puntos al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, que busca un cuarto mandato.

    Leé además

    Donald Trump y Lula, frente a frente.
    France 24

    ¿Lula o Bolsonaro?: Brasil vota bajo la sombra de una interferencia de Trump
    Centro de detención Delaney Hall, donde el ICE mantiene recluidos a inmigrantes detenidos.
    France 24

    Supremo de Estados Unidos examinará la política sobre detenciones de inmigrantes en estado irregular: ¿frenarán los arrestos?

    La campaña para estas elecciones estuvo marcada por escándalos de corrupción, tensión económica y acusaciones de injerencia estadounidense.

    Con EFE y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Conexión Ganadera

    Damnificados de Conexión Ganadera empezaron a cobrar; otros negocian un segundo acuerdo

    Por Ana Morales
    Investigación histórica

    Dictadura uruguaya e Israel fueron aliados políticos “contra el comunismo internacional”; el petróleo distanció el vínculo

    Por Sergio Israel
    Detrás de los números

    Nuestra (deficitaria) conversación económica: ¿quiénes hablan y de qué?

    Por Ismael Grau
    Ana Ribeiro

    Ana Ribeiro y Gerardo Caetano fueron incorporados a la Comisión de Nomenclatura de Montevideo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa