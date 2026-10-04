Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentarán en una segunda vuelta en Brasil
El senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro y el mandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva irán a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil, según los resultados de los comicios de este domingo 4 de octubre, con casi el 100% escrutado
En una reñida primera vuelta presidencial, este domingo 4 de octubre, con el 98,5% escrutado, el político de extrema derecha Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,28% de los votos válidos —excluyendo las papeletas en blanco y nulas—, frente al 44,87% del mendatario Luiz Inácio Lula da Silva, según la autoridad electoral del país.
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Con este resultado, los dos disputarán el balotaje del 25 de octubre, ya que ninguno logró superar la barrera del 50% de los sufragios.
Flávio, el hijo de 45 años del expresidente Jair Bolsonaro, que espera devolver al poder al movimiento de derecha de su padre, superó por menos de 3 puntos al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, que busca un cuarto mandato.