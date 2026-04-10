  • Cotizaciones
    viernes 10 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Perú: cierre de campaña con 35 candidatos y la certeza de una segunda vuelta

    Más de 27 millones de peruanos elegirán este domingo presidente entre 35 candidatos. También votarán por senadores y diputados. Las campañas cerraron con un final imprevisible. Hasta siete candidatos podrían pasar a una segunda vuelta que se da como segura

    Personas asisten al cierre de campaña del candidato a la presidencia de Perú por el partido Ahora Nación, Alfonso López-Chau, este jueves en Lima (Perú).

    Personas asisten al cierre de campaña del candidato a la presidencia de Perú por el partido Ahora Nación, Alfonso López-Chau, este jueves en Lima (Perú).

    FOTO

    EFE/ Paolo Aguilar
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Ningún candidato llega al 15%. Keiko Fujimori, que reivindica la dictadura de extrema derecha de su padre, está en primer lugar. En un complejo deportivo, la candidata bailó música tropical y dio un discurso con frecuentes alusiones a su padre, condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción.

    “Soy absolutamente consciente que a donde vamos está el recuerdo, la memoria y la gratitud del mejor presidente del Perú: Alberto Fujimori”, dijo la candidata que compite por cuarta vez.

    Leé además

    keiko fujimori lidera la intencion de voto pese al ascenso sorpresivo de carlos alvarez
    Video
    Perú

    Keiko Fujimori lidera la intención de voto pese al ascenso sorpresivo de Carlos Álvarez
    Embed - Elecciones en Perú: ciudadanos exigen mano dura contra el crimen • FRANCE 24 Español

    Muy cerca le siguen el actor cómico Carlos Álvarez, cercano al fujimorismo, quien, como otros, hizo foco en la inseguridad. “Queremos un país con mejor educación, con seguridad, sin criminales que nos quitan la vida”, dijo el candidato de 62 años.

    El ultraderechista exalcalde de Lima Rafael López Aliaga prometió expulsar a los migrantes irregulares y encerrar a delincuentes peligrosos en cárceles aisladas en la selva.

    “Todo venezolano que no esté al día legal en Perú, se me larga, se va para Venezuela. Vamos a ir de cacería, uno por uno”, lanzó el líder de Renovación Popular, a propósito de lo que aseguró será su primera medida.

    Embed - Perú ante unas elecciones inéditas: 35 candidatos a la Presidencia • FRANCE 24 Español

    Otros candidatos con posibilidades son el populista Ricardo Belmont, que ha transitado entre la derecha y la izquierda, el centroderechista Jorge Nieto, el socialdemócrata Alfonso López Chau y el izquierdista Roberto Sánchez, en ese orden.

    Entre el séptimo lugar y el pase a segunda vuelta hay solo cinco puntos, con cifras que cambian día a día esta última semana, en la que está prohibido difundir encuestas.

    El explosivo incremento de la delincuencia se ha convertido en la mayor preocupación de los peruanos, lo que ha favorecido a las candidaturas de ultraderecha que ofrecen mano dura y la militarización del país.

    La fragmentación del voto y del próximo Parlamento amenaza con prolongar la crisis de inestabilidad política que agobia al país andino, que ha tenido ocho presidentes en la última década.

    Con Carlos Noriega, corresponsal de RFI en Lima

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Sindicatos

    El PIT-CNT prepara un año con presencia “en la calle” para impulsar su agenda en un escenario complejo

    Por Martín Mocoroa
    El patrimonio del presidente

    Un error en la declaración jurada de Orsi detectado por estudiantes de Contabilidad expuso ausencia de controles en la Jutep

    Por Federico Castillo
    Perspectivas económicas

    Uruguay crecerá 1,6% en 2026, según el Banco Mundial; una “superestrella” en otro siglo que se apagó

    Por Redacción Búsqueda
    Apuestas

    En 2025 hubo apuestas por US$ 677 millones en Loterías, Supermatch y otros juegos explotados por permisarios

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Modulo 8 del complejo penitenciario Unidad 4 Santiago Vázquez, en Montevideo.

    Más liberación anticipada y tribunales de drogas para adictos, entre los mecanismos para descongestionar cárceles

    Por Macarena Saavedra
    Julieta Sierra en la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo en Montevideo.

    Bancada del MPP dará impulso a proyecto de ley para deudores, que tiene respaldo en legisladores de la oposición

    Por Nicolás Delgado
    Fruti-novelas y otros microdramas: el boom de las series breves que invaden las redes sociales

    Fruti-novelas y otros microdramas: el 'boom' de las series breves que invaden las redes sociales

    Por Redacción Galería
    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    La DGI prepara su “cambio de paradigma institucional”, entre varias “debilidades”

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage