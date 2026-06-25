A 50 años del secuestro, Asociación Elena Quinteros pide a Lazo que entregue su apartamento, un “botín de guerra”

La maestra Elena Quinteros, militante gremial y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), fue secuestrada hace 50 años. El 24 de junio de 1976, según el colectivo Sitios de Memoria Uruguay, o el 26 del mismo mes, según la asociación civil que lleva su nombre, militares la secuestraron del apartamento 103 de Ramón Masini 3044, en Pocitos. Medio siglo después, la asociación expresó su “profunda preocupación” por un “retroceso en las políticas públicas de memoria” y reclama, una vez más, la entrega del bien por parte del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Quinteros aún está desaparecida.

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El 10 de diciembre se constituyó la asociación civil Maestra Elena Quinteros, que en los últimos días recibió su personería jurídica por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El 27 de abril, tres de sus integrantes —Mirtha Guianze, Raúl Olivera y Lilián Celiberti— fueron recibidos por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva. En la reunión también participó el exintendente de Canelones Marcos Carámbula. Guianze, Olivera y Celiberti plantearon la necesidad de que el apartamento sea declarado sitio de memoria y, además, que pase de la órbita del MDN a la del MEC para que esa cartera lo ceda en comodato luego a la asociación civil que honra su memoria. El mandatario derivó el asunto a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, quien, según la asociación, no ha cumplido con el compromiso que asumió.

El apartamento de Quinteros pasó a manos de Defensa en 1985 y en setiembre de 2025 fue cedido en comodato, por tres décadas, a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Sin embargo, ese no es el destino que reclama la asociación, que aspira a que esté en la órbita del MEC para poder, finalmente, gestionarlo.

Lazo recibió en mayo a una delegación del PVP, partido que integra el Frente Amplio. La ministra se reunió con Olivera, que además es secretario coordinador de la asociación, Luis Puig, inspector general de Trabajo, Brenda Bogliaccini y Cecilia Vercellino. La secretaria de Estado asumió allí el compromiso de corregir el pasaje en comodato del apartamento a la ANEP y entregarlo en cambio al MEC, informaron integrantes de la asociación a Búsqueda . Por ello expresaron en el reciente comunicado la “profunda preocupación ante la falta de rectificación de las decisiones adoptadas por el MDN y la ANEP”, las que constituyen “un claro retroceso en las políticas públicas de memoria consagradas en la Ley Nº 19.641”, aprobada en agosto de 2018, la que tiene como objetivo la declaración y creación de Sitios de Memoria Histórica.

El cuestionamiento a Lazo llega días antes del sábado 27, cuando se cumplen 53 años del golpe de Estado, y en un momento en que la ministra quedó envuelta en la polémica generada a raíz del anuncio del ministro del Interior, Carlos Negro, de que vehículos del Ejército serán usados para patrullaje policial.

La asociación considera que las Fuerzas Armadas cometieron “apropiación indebida” del apartamento y recuerda que “se anunció que esa reparación simbólica” —el pasaje del bien a la órbita del MEC— “se materializaría” el pasado 9 de setiembre, cuando Quinteros habría cumplido 80 años, pero “ello no ocurrió”. La decisión se postergó para este viernes 26, cuando se cumplen 50 años del secuestro. “Seguimos esperando una respuesta concreta y el fin del mutismo político de las autoridades gubernamentales frente a una situación que exige definiciones claras y acciones acordes con los compromisos asumidos en materia de memoria histórica”, comunicó la asociación.

ANEP dispuso que el apartamento se use para alojamiento de maestras que vienen desde el interior a Montevideo a formarse, informaron fuentes del Consejo Directivo Central (Codicen) a Búsqueda. En principio, no está previsto que pase a la órbita del MEC, porque el reglamento de copropiedad del edificio habilita su uso solo para casa habitación o estudio profesional, pero no para una sede de una asociación civil. El mismo reglamento impediría que se declare sitio de memoria, un asunto que deberá resolver la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. Ante este escenario, Codicen evalúa colocar una placa de la memoria en la fachada del edificio e informar a quienes pernoctan en el apartamento sobre su historia.

Botín y documental

Olivera planteó el lunes 22 que el apartamento sigue siendo “un botín de guerra de las Fuerzas Armadas, igual que es un botín de guerra la información que tienen sobre el destino de los desaparecidos”. Este es un problema que no han solucionado gobiernos de izquierda ni de derecha, dijo en el streaming El Info. “Cuando se dice que hay una especie de preconcepto o una animadversión sobre las Fuerzas Armadas, no es gratuita; se la han ganado”, agregó.

El coordinador de la asociación y Elena Zaffaroni participarán el viernes 26 del estreno de un avance del documental 50 años del secuestro y desaparición de Elena Quinteros, del realizador Aldo Novick. Se estrena a la hora 11.30 en Cinemateca y la entrada es libre, por orden de llegada.

El documental está basado en el libro Secuestro en la embajada: el caso de la maestra Elena Quinteros, de Raúl Olivera y Sara Méndez, en el que reconstruyen cómo fue recapturada por militares dentro de la Embajada de Venezuela en Montevideo el 28 de junio de 1976.