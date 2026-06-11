“A nadie se le pasó por la cabeza” impulsar un juicio político contra Orsi, dicen blancos y colorados

El diputado Sebastián Valdomir, del Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo que una parte de “la oposición no tiene claro qué camino seguir” con respecto a la polémica compra de la camioneta por parte del presidente Yamandú Orsi . Los legisladores de la oposición no han definido aún si sostienen “una estrategia de desgaste” o dan vuelta la página, afirmó.

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“En el caso de que alguno quiera promover alguna acción posterior, un juicio político al presidente u otra cosa, que lo plantee claramente y que lo diga”, reclamó el viernes 5 en Cinco sentidos de canal 5, porque “hasta ahora revolotea por ahí” la idea, “pero nadie le pone el cascabel al gato”.

Para quien presidió la Cámara de Representantes el año pasado, el asunto “ya se aclaró, bien o mal, pero ya se aclaró”, y además está en la órbita de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Por ello, estima que una parte de la oposición lo que busca es “emparejar lo que fue una serie de escándalos del gobierno pasado con esto, que es un error, pero no es un escándalo”.

Senadores blancos y colorados consultados por Búsqueda aclararon que un juicio político a Orsi nunca fue una alternativa que hayan analizado. “A nadie se le ha pasado por la cabeza”, dijo el senador nacionalista Sebastián da Silva a Búsqueda . Sostuvo, en cambio, que “probablemente la población está haciendo un juicio moral al presidente por haber mentido en cómo compró la camioneta”. A su vez, descartó una crisis institucional por este asunto.

En la misma línea, el diputado colorado Felipe Schipani respondió que es “un bolazo” y “un disparate en términos jurídicos” decir que la oposición o algunos de sus legisladores quieran impulsar un juicio político.

El artículo 93 de la Constitución establece que es competencia exclusiva de la Cámara de Representantes “acusar” ante el Senado al presidente o el vicepresidente de la República, a los ministros de Estado, a los legisladores o a otras autoridades por “violación de la Constitución u otros delitos graves”. En este caso no se configuran ninguna de las dos causales, dijo Schipani a Búsqueda, y consideró que con este tipo de planteos el oficialismo está “victimizándose”.

El diputado hizo un pedido de informes a Presidencia el 26 de mayo, el mismo día en que Así nos va de Radio Carve informó sobre el descuento que recibió Orsi en la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe. “Que respondan y después vemos”, acotó Schipani, que integra el sector Unir para Crecer, el ala del Partido Colorado que más ha cuestionado al mandatario por este tema.

El martes 9 presentó otro pedido de informes a Presidencia en el que consulta “por qué motivo en el mensaje público” difundido por Orsi el lunes 1 sobre la compra de la Hyundai Santa Fe “se omitió toda referencia al vehículo Renault que fue entregado como parte de pago de dicha operación”. Búsqueda informó en la noche del lunes que Orsi entregó un auto Renault Stepway como parte del pago.

También solicita copia de la documentación que acredite la compra por parte de Orsi de este vehículo que fue usado luego como parte del pago para la adquisición de la Hyundai.

Mientras tanto, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública resolvió el martes 9 por unanimidad aceptar la donación de la camioneta Hyundai Santa Fe por parte de Orsi y destinarla al traslado de estudiantes en el interior del país, informaron fuentes del Codicen a Búsqueda.