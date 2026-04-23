  • Cotizaciones
    jueves 23 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    A raíz de la condena a Moisés, legisladores del oficialismo y la oposición evalúan cambios en el Código Penal

    Los senadores Eduardo Brenta y Pedro Bordaberry ponen el foco en uno de los requisitos para dictar el perdón, y la diputada Tatiana Antúnez estudia la posibilidad de tipificar el parricidio como atenuante cuando la víctima cometió abusos

    Moisés Martínez en el juzgado.

    Moisés Martínez en el juzgado.

    FOTO

    Javier Calvelo / AdhocFotos
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Por Nicolás Delgado

    Tras enterarse de los abusos contra su madre y sus hermanas, Moisés Martínez mató a su padre de 15 disparos y fue condenado a 12 años de prisión por homicidio especialmente agravado. Su familia reclamó en la prensa que la Justicia le conceda el perdón consagrado en el artículo 36 del Código Penal y tres legisladores consultaron a la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Judicial sobre “la viabilidad y los pasos formales para la promoción de un indulto” en su favor. El presidente Yamandú Orsi se reunió el miércoles 15 con las hermanas del condenado. Y legisladores del oficialismo y la oposición proponen cambios en el Código Penal a raíz del caso.

    El artículo 36 “faculta” al juez a “exonerar de pena por los delitos de homicidio y de lesiones” cuando se constata un “estado de intensa conmoción” en el victimario provocado “por el sufrimiento crónico producto de violencia intrafamiliar” y, además, se presentan tres requisitos: que el delito lo cometa “el descendiente” (el inciso menciona además otros vínculos), que “el autor hubiera sido sometido a intensa y prolongada violencia por parte de la víctima o tuviera conocimiento de igual sometimiento de sus descendientes, ascendientes u otras personas bajo su guarda o cuidado con quienes mantuviera fuertes vínculos afectivos”, y que “el autor u otras personas, pudiendo solicitar protección, lo hubieran hecho sin que las respuestas hubieran resultado eficaces”.

    Leé además

    tranquilo, en un ano estas afuera
    Opinión y Análisis

    Tranquilo, en un año estás afuera

    Por Paula Scorza
    Vista aérea de la ciudad de Montevideo
    Universidad de la República

    Académicos de Udelar respaldan proyecto de ley sobre “derecho a la ciudad” y alertan por desafíos urbanos

    Ante la solicitud de perdón, la jueza María Noel Odriozola consideró que este tercer requisito no se cumplió en el caso de Moisés, porque ni sus hermanas ni su madre pidieron protección luego de que el hombre que abusó de ellas cumplió su pena y recuperó la libertad.

    Sin embargo, Sara, una de las hermanas de Moisés, ha relatado que no volvió a pedir protección ni lo denunció por el miedo que le causaba su padre y por el proceso judicial que padeció. Tenía 12 años cuando un perito se rio de ella luego de preguntarle, regla en mano, de qué tamaño era el pene del abusador. “Papá fue una sombra todos los años. Salió de la cárcel y lo primero que hizo fue irme a buscar al liceo”, dijo Sara en rueda de prensa.

    El senador frenteamplista Eduardo Brenta planteó a Búsqueda que “hay que modificar” el tercer requisito del artículo 36 porque no considera “la situación de miedo al que está sometido el núcleo familiar”, y porque “las víctimas en ese contexto no van a denunciar”.

    El senador Pedro Bordaberry pone el foco en el mismo inciso. “Quizás lo que habría que hacer, más que pedir un indulto, es buscar una modificación al tercer numeral del artículo 36 que permita contemplar estas situaciones”, dijo el legislador colorado a Búsqueda. “Quizás, más que modificaciones a fallos o a resultados de fallos judiciales, lo que hay que plantearse es cuál es la norma que llevó a esos fallos”. A su entender, “la solución” podría pasar por “algo más genérico”, “para que no le pase a más Moisés lo que le pasó a este Moisés”.

    Parricidio

    El Código Penal establece que matar al padre o la madre es un agravante del homicidio, por lo que el tiempo de condena aumenta, y puede oscilar entre los 10 y los 24 años de penitenciaría. Por el agravante, el penado no puede descontar pena por estudio o trabajo, como estableció la Ley de Urgente Consideración.

    A raíz de la condena impuesta a Moisés, la diputada frenteamplista Tatiana Antúnez informó a Búsqueda que ha planteado a legisladoras de la bancada oficialista y de la colorada que está estudiando una modificación del parricidio para que, cuando la víctima haya cometido abusos contra el victimario o su entorno, pueda considerarse un atenuante del crimen en lugar de un agravante. Con este cambio, se podría reducir la sanción penal y el condenado podría redimir pena por trabajo o estudio.

    Sara ha planteado que su padre nunca ejerció el rol protector, sino todo lo contrario, por lo que resulta injusto que la pena aumente por ser su hijo biológico. Para la senadora frenteamplista Patricia Kramer, es necesario discutir que sea un agravante “el vínculo biológico”. Entiende que “en un caso así debiera ser un atenuante”, un asunto que, dijo a Búsqueda, deberá discutirse en el Parlamento. Acotó que “esto pone sobre el tapete una concepción de familia, de vínculo y de cuidado que excede al caso”.

    Indulto

    El senador Andrés Ojeda, la diputada Elianne Castro (ambos colorados) y el diputado cabildante Álvaro Perrone presentaron la consulta ante la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, sobre la “viabilidad” del indulto. Para indultarlo, necesitan los votos de dos tercios de los parlamentarios, como establece el artículo 85 de la Constitución.

    Diputados blancos y frenteamplistas se han manifestado en contra de valorar un indulto cuando la sentencia aún no está firme, puesto que la defensa de Moisés apeló la condena. Otros legisladores se han mantenido en silencio en el ámbito público porque estiman que pronunciarse es “hacerles el juego” a quienes lo proponen. Por otra parte, Antúnez lamentó en Cinco sentidos de Canal 5 “el oportunismo” de Ojeda al promover el indulto. Sin embargo, en el oficialismo también hay voces a favor de evaluar lo propuesto.

    El diputado Alejandro Zavala, del sector frenteamplista El Abrazo, dijo a la diaria que en principio estaría a favor del indulto, aunque aclaró que debe resolverse en la interna de la bancada. Cuando haya sentencia firme, Kramer, del mismo sector, estaría dispuesta a analizar el asunto. El diputado Sebastián Valdomir, del Movimiento de Participación Popular, dijo a Búsqueda que “si no prospera la apelación de la defensa” está “dispuesto” a evaluar un indulto a Moisés, porque el caso “amerita” ser estudiado. De todas maneras, el legislador admitió que “el indulto parlamentario es peligroso porque, de la misma manera que se puede utilizar para esto, otra mayoría puede indultar gente por otras circunstancias”.

    Selección semanal
    Oposición

    Analistas ven un corrimiento del Partido Independiente a la derecha, algo que sus autoridades rechazan

    Por Leonel García
    Acuerdo comercial

    Las negociaciones en el Mercosur por las cuotas de acceso al mercado europeo están trabadas

    Comercio exterior

    Conaprole considera “irregular e ilegítimo” caso de supuesto ‘dumping’ en Brasil, que se acerca a su fallo

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    Seguridad: blancos tienen borrador crítico con plan del gobierno mientras en la interna cuestionan “demora” y “formas” de tratar el tema

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Uno de los eventos de discusión en torno al Diálogo Social, en julio de 2025. 

    Reforma del sistema de protección social instala debate sobre una “estatización” de las AFAP

    Por Redacción Búsqueda
    Patricia Bullrich en octubre de 2025, al encabezar el acto central por el aniversario de la Policía Federal Argentina.

    Entrevista a Patricia Bullrich: “Uruguay tiene una tasa de homicidios incompatible con su tipo de sociedad”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Pantalla de la computadora de la directora de BBSIM, Rossana Etcheverry.

    Maternales ofrecen a padres monitoreo con cámaras como un “diferencial”, pero desde el MEC y el sindicato lo cuestionan

    Por Nicolás Delgado
    Un hombre lee la portada del diario La República, octubre de 2010.

    Organismos públicos continúan contratando publicidad y suscripciones a empresas embargadas identificadas como “diario La República”

    Por Santiago Sánchez