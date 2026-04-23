A raíz de la condena a Moisés, legisladores del oficialismo y la oposición evalúan cambios en el Código Penal

Tras enterarse de los abusos contra su madre y sus hermanas, Moisés Martínez mató a su padre de 15 disparos y fue condenado a 12 años de prisión por homicidio especialmente agravado. Su familia reclamó en la prensa que la Justicia le conceda el perdón consagrado en el artículo 36 del Código Penal y tres legisladores consultaron a la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Judicial sobre “la viabilidad y los pasos formales para la promoción de un indulto” en su favor. El presidente Yamandú Orsi se reunió el miércoles 15 con las hermanas del condenado. Y legisladores del oficialismo y la oposición proponen cambios en el Código Penal a raíz del caso.

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El artículo 36 “faculta” al juez a “exonerar de pena por los delitos de homicidio y de lesiones” cuando se constata un “estado de intensa conmoción” en el victimario provocado “por el sufrimiento crónico producto de violencia intrafamiliar” y, además, se presentan tres requisitos: que el delito lo cometa “el descendiente” (el inciso menciona además otros vínculos), que “el autor hubiera sido sometido a intensa y prolongada violencia por parte de la víctima o tuviera conocimiento de igual sometimiento de sus descendientes, ascendientes u otras personas bajo su guarda o cuidado con quienes mantuviera fuertes vínculos afectivos”, y que “el autor u otras personas, pudiendo solicitar protección, lo hubieran hecho sin que las respuestas hubieran resultado eficaces”.

Ante la solicitud de perdón, la jueza María Noel Odriozola consideró que este tercer requisito no se cumplió en el caso de Moisés, porque ni sus hermanas ni su madre pidieron protección luego de que el hombre que abusó de ellas cumplió su pena y recuperó la libertad.

Sin embargo, Sara, una de las hermanas de Moisés, ha relatado que no volvió a pedir protección ni lo denunció por el miedo que le causaba su padre y por el proceso judicial que padeció. Tenía 12 años cuando un perito se rio de ella luego de preguntarle, regla en mano, de qué tamaño era el pene del abusador. “Papá fue una sombra todos los años. Salió de la cárcel y lo primero que hizo fue irme a buscar al liceo”, dijo Sara en rueda de prensa.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta planteó a Búsqueda que “hay que modificar” el tercer requisito del artículo 36 porque no considera “la situación de miedo al que está sometido el núcleo familiar”, y porque “las víctimas en ese contexto no van a denunciar”.

El senador Pedro Bordaberry pone el foco en el mismo inciso. “Quizás lo que habría que hacer, más que pedir un indulto, es buscar una modificación al tercer numeral del artículo 36 que permita contemplar estas situaciones”, dijo el legislador colorado a Búsqueda. “Quizás, más que modificaciones a fallos o a resultados de fallos judiciales, lo que hay que plantearse es cuál es la norma que llevó a esos fallos”. A su entender, “la solución” podría pasar por “algo más genérico”, “para que no le pase a más Moisés lo que le pasó a este Moisés”.

Parricidio

El Código Penal establece que matar al padre o la madre es un agravante del homicidio, por lo que el tiempo de condena aumenta, y puede oscilar entre los 10 y los 24 años de penitenciaría. Por el agravante, el penado no puede descontar pena por estudio o trabajo, como estableció la Ley de Urgente Consideración.

A raíz de la condena impuesta a Moisés, la diputada frenteamplista Tatiana Antúnez informó a Búsqueda que ha planteado a legisladoras de la bancada oficialista y de la colorada que está estudiando una modificación del parricidio para que, cuando la víctima haya cometido abusos contra el victimario o su entorno, pueda considerarse un atenuante del crimen en lugar de un agravante. Con este cambio, se podría reducir la sanción penal y el condenado podría redimir pena por trabajo o estudio.

Sara ha planteado que su padre nunca ejerció el rol protector, sino todo lo contrario, por lo que resulta injusto que la pena aumente por ser su hijo biológico. Para la senadora frenteamplista Patricia Kramer, es necesario discutir que sea un agravante “el vínculo biológico”. Entiende que “en un caso así debiera ser un atenuante”, un asunto que, dijo a Búsqueda, deberá discutirse en el Parlamento. Acotó que “esto pone sobre el tapete una concepción de familia, de vínculo y de cuidado que excede al caso”.

Indulto

El senador Andrés Ojeda, la diputada Elianne Castro (ambos colorados) y el diputado cabildante Álvaro Perrone presentaron la consulta ante la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, sobre la “viabilidad” del indulto. Para indultarlo, necesitan los votos de dos tercios de los parlamentarios, como establece el artículo 85 de la Constitución.

Diputados blancos y frenteamplistas se han manifestado en contra de valorar un indulto cuando la sentencia aún no está firme, puesto que la defensa de Moisés apeló la condena. Otros legisladores se han mantenido en silencio en el ámbito público porque estiman que pronunciarse es “hacerles el juego” a quienes lo proponen. Por otra parte, Antúnez lamentó en Cinco sentidos de Canal 5 “el oportunismo” de Ojeda al promover el indulto. Sin embargo, en el oficialismo también hay voces a favor de evaluar lo propuesto.

El diputado Alejandro Zavala, del sector frenteamplista El Abrazo, dijo a la diaria que en principio estaría a favor del indulto, aunque aclaró que debe resolverse en la interna de la bancada. Cuando haya sentencia firme, Kramer, del mismo sector, estaría dispuesta a analizar el asunto. El diputado Sebastián Valdomir, del Movimiento de Participación Popular, dijo a Búsqueda que “si no prospera la apelación de la defensa” está “dispuesto” a evaluar un indulto a Moisés, porque el caso “amerita” ser estudiado. De todas maneras, el legislador admitió que “el indulto parlamentario es peligroso porque, de la misma manera que se puede utilizar para esto, otra mayoría puede indultar gente por otras circunstancias”.