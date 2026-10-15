Abogado que defendió narcos y aspira a asumir como fiscal pidió ser recibido por senadores para defender su “idoneidad moral”
El profesional, cuyo posible ingreso a la Fiscalía preocupa al gobierno y al Parlamento, envió una nota a la comisión que debe aprobar su designación asegurando que ninguna investigación lo señaló “como partícipe de actividades criminales”
El abogado Raúl Estomba, que está a un paso de asumir como fiscal después de que concursara con éxito el año pasado y la Fiscalía de Corte propusiera su nombre, envió una comunicación este jueves 15 a la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores que deberá aprobar su designación. En la nota el abogado solicitar ser recibido por los legisladores para defender su “idoneidad moral” para ocupar el cargo de fiscal.
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Tanto en el Poder Ejecutivo como en el Senado quieren frenar su ingreso ante el posible riesgo de que el crimen organizado penetre la institución responsable de investigar y perseguir los delitos. El titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, transmitió su “preocupación” a los senadores, que, según dijeron fuentes parlamentarias a Búsqueda, piensan no votar la venia.
El MEC recibió el pedido de venia de la Fiscalía de Corte y prevé enviarlo al Senado en los próximos días, porque considera que el Poder Ejecutivo no tiene potestad para rechazarlo. Mahía dijo a Búsqueda que los senadores sí pueden tomar la “decisión política” de no votar su nombramiento.
Según supo Búsqueda, en el correo enviado esta tarde, Estomba expresó su interés de ser recibido por la comisión en relación al tratamiento de su venia para asumir el cargo de fiscal adscripto, ya que “es de público conocimiento que existen ciertas tensiones” al respecto.
El abogado sostuvo que si bien es cierto que se desempeñó como “defensor penal”, aseguró que hace casi dos años que se “apartó” de esa tarea. Estomba se refirió a los “cuestionamientos” sobre su “idoneidad moral” para asumir el cargo que, de acuerdo a “trascendidos de prensa, habrían sido de recibo por parte de los legisladores”.
Estomba aseguró que ninguna investigación lo señaló “como partícipe de actividades criminales” y que su labor “se limitó a garantizar los derechos del justiciable”. A continuación, se puso a disposición para comparecer ante la comisión y responder todas las “preguntas e inquietudes” para demostrar que “ningún reparo moral ni ético” le impiden asumir el cargo, al que accedió cumpliendo con las “exigencias formales que por derecho corresponden”.