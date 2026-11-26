A poco más de un mes de que comience el juicio contra Sebastián Marset en Estados Unidos, los fiscales del caso solicitaron al juez de la causa poder mantener en reserva los nombres de algunos testigos. Las autoridades argumentaron que temen que esas personas puedan sufrir represalias por colaborar con el gobierno.

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El escrito firmado por el fiscal Anthony T. Aminoff, presentado la semana pasada y al que accedió Búsqueda , sostiene que pedirán al juez Rossie Alston Jr. una “orden de protección para salvaguardar a los testigos del gobierno, restringiendo la divulgación de sus nombres reales y de cualquier información que permita identificarlos”. Explica que “la divulgación de los nombres reales y de la información de identificación de dichos testigos podría exponerlos a un riesgo considerable”.

Los fiscales dicen que Marset “ha llevado a cabo numerosos actos de violencia” y sostienen que el narco uruguayo “orquestó el asesinato de un coconspirador, al creer que este estaba colaborando con las fuerzas del orden”.

Narcotráfico La fiscalía espera que Estados Unidos envíe las evidencias que tiene sobre Marset después del juicio y no prevé pedirlas antes

La fiscalía dice que todavía no presentó la moción de protección porque “probablemente revelaría al acusado la identidad de los posibles testigos en su contra, lo que, en lugar de mitigar el peligro que estos corren, lo agravaría”. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos hará ese movimiento en paralelo a la entrega de la lista de sus testigos, para lo cual tiene como fecha límite el 4 de enero.

Las medidas protectorias implicarán, para algunos testigos, la posibilidad de que “declaren bajo un seudónimo”, “prohibir que se realicen bocetos del o los testigos durante su declaración” y “limitar el contrainterrogatorio en lo que respecta a la información” que permita identificarlos.

Está previsto que desde Uruguay viaje algún testigo, según las consultas de Búsqueda. La acusación contra Marset, que enfrenta cargos por conspiración para lavar dinero, narcoterrorismo, entre otros, sostiene que el uruguayo estuvo detrás del atentado con granada contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y la amenaza a la entonces fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero, ambos episodios ocurridos en 2020.

En las últimas semanas, los fiscales expusieron algunas de las pruebas que sustentan el vínculo entre Marset y esas actividades ocurridas en Montevideo, pero es posible que las autoridades de Estados Unidos convoquen a alguien de Uruguay —ya sea un fiscal o policía— para que brinde información complementaria.

El reclamo de la defensa de Marset

No solo los fiscales han estado activos en el caso, los abogados Sandi Rhee y Robert Feitel elevaron esta semana ante el tribunal de Virginia un documento para impedir que los fiscales acusen al uruguayo de pagar coimas durante el juicio, un delito por el cual no es acusado. Sostienen que la moción de la fiscalía contra su defendido está redactada “con fórmulas genéricas y exageradas”, como cuando afirma que “el acusado dirigía su organización de manera despiadada y brutal, matando a quienes se le oponían o cooperaban con las fuerzas del orden”.

Según la defensa, esa acusación se apoya en testimonios aparentemente no corroborados sobre supuestos sobornos que Marset habría pagado a policías extranjeros para facilitar el narcotráfico.

Según informó Búsqueda la semana pasada, el fiscal Anthony T. Aminoff planteó al juez que su equipo pretendía presentar en el juicio, que comienza en enero, pruebas de que Marset había pagado coimas en Uruguay, Bolivia, Venezuela y Paraguay.

Los abogados también se oponen a que la fiscalía presente testimonios sobre un comentario que Marset le habría hecho a un agente especial de la DEA (Administración de Control de Drogas, por su sigla en inglés) en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en las afueras de Washington, al llegar desde Bolivia en marzo. Según la fiscalía, Marset le dijo que resolvería con dinero un “problema” en Paraguay. Para la defensa, “a primera vista es imposible saber a qué se refería”, en caso de que efectivamente lo haya dicho. Sostienen que la fiscalía da por hecho que se trata de un soborno sin precisar cuál, que la frase está “totalmente fuera de contexto” y que el agente no le hizo ninguna pregunta para aclararla.

“El tribunal no debería permitir la presentación de las pruebas relativas a ‘otros delitos’ señaladas por la fiscalía o, como mínimo, debería exigir un resumen más detallado y conceder a la defensa una oportunidad adicional para responder”, concluye el escrito.

La ira de Dios

El propio Marset, de puño y letra, se dirigió al juez esta semana. El uruguayo le escribió una carta al magistrado para insistir en su inocencia y reclamarle que resuelva sobre mociones que están pendientes previo a su juicio.

La carta, fechada el 13 de noviembre, fue incorporada por sus abogados en el expediente que se tramita en el Tribunal de Distrito Este de Virginia. En la misiva, a la cual accedió Búsqueda, Marset insiste en que no le debe nada a la Justicia de Estados Unidos y con citas a la Biblia cuestiona a sus acusadores y se encomienda a Dios. Es una carta manuscrita en inglés, de dos páginas.

“Hoy se cumplen ocho meses desde que la policía boliviana me secuestró en mi casa, en el marco de un plan de la DEA para traerme a los Estados Unidos”, comienza. “Mañana se cumplen ocho meses desde que llegué aquí, porque el mismo día que me secuestraron me llevaron a Perú y luego hasta aquí, y llegué al día siguiente”, añade.

En el documento, Marset destaca el “excelente y profesional” trabajo de sus nuevos abogados para defenderlo ante la “creatividad” de la acusación de la fiscalía estadounidense. “Lo digo así porque el propio gobierno usó esas palabras. Dijeron que son creativos para construir casos. Ese intento de creatividad se nota en toda la acusación, y más aún en sus propios escritos. Escrito tras escrito cambian sus argumentos y se confunden con sus propias mentiras, una y otra vez”, argumenta.

Sobre el final de la carta, el narco asegura que toda su familia “está preocupada” por la falta de resolución del caso, que, según el tribunal, iba a tener una decisión para el 6 de noviembre. “Sinceramente, todo esto es muy injusto. No debo nada a los Estados Unidos. Llevo ocho meses aquí y todavía no entiendo qué hago aquí. Anhelamos una resolución”, cuestiona.

Luego refiere a la religión para criticar a los fiscales y las pruebas que reunieron en su contra al sostener que “Dios derribará las manos y las lenguas de esos testigos falsos que las levantan para jurar y luego mienten” y dice que “ocupar un cargo de autoridad para violar las mismas leyes y normas que intentan imponer a los demás no los hace menos pecadores que cualquier otro”.

“El que de vosotros esté libre de pecado que arroje la primera piedra”, cierra la carta, al citar el famoso versículo del Evangelio de Juan.