La muerte del bulín

En los ámbitos de coordinación política del partido de gobierno (bastante caldeados últimamente) se discuten muchas cosas: entre las más discutidas está cuál es la situación más preocupante en la actualidad para esta sufriente sociedad uruguaya. Entre las preferidas están temas tan espinosos como la seguridad (que está en “modo aguante” hasta que los choferes policías aprendan a manejar tanquetas militares para evitar la militarización de la lucha contra el crimen organizado), el elevado costo de la vida y la entrega en efectivo de las asignaciones familiares a los pobres para que se compren vino y merca o alimentos básicos sin tener que mandar a los gurises a la escuela o llevarlos al médico (ojo, esto corre solo para los pobres, a todos los demás ciudadanos no se les aplica la libertad de elección con esa amplitud). Sin embargo, hay un tema del que se ha hablado, pero que se va diluyendo en la opinión pública, a pesar de ser uno de los más discutidos en el seno del Frente Amplio (FA), que es nada menos que el tamaño de los monoambientes.

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Este dramático tema, puesto en circulación pública por el senador socialista Gustavo González (quien hasta incluso ha presentado un proyecto de ley que circula en la comisión respectiva del Parlamento), sostiene que no puede seguir habiendo monoambientes de 25 metros cuadrados y que, por el contrario, el mínimo debe ser de 35 m². Ello significa, entre otras cosas, que el Estado debe decidir cuáles son las medidas mínimas para que una persona, o una familia con recursos escasos, resida en un edificio.

Con una visión que Jiménez de Aréchaga envidiaría, el senador González argumenta que los monoambientes de 25 m² son violatorios de la Constitución. El legislador agrega que los monoambientes deberían prohibirse y que su existencia (que por ahora es legal) “responde a una lógica mercantil que prioriza la rentabilidad por encima del derecho a la vivienda”. Además, propone prohibir técnicamente el concepto del “ambiente único” y obligar a que toda vivienda cuente con un dormitorio y a que “el área de dormir esté físicamente dividida del sector de cocina y convivencia”. El proyecto no aclara otros aspectos básicos de este nuevo modelo de habitabilidad reglamentada al que nos expone el senador con su iniciativa, como por ejemplo, si en el colchón del dormitorio los integrantes de la pareja deberán dormir uno del lado derecho de la cama y el otro del izquierdo, o si se establecerá que ambos lados del colchón son izquierdos y que, por lo tanto, de un lado deberá dormir el afiliado al MPP y del otro el del Partido Comunista.

La lógica intervencionista de este amante de la libertad ma non troppo nos expone a que el ejemplo cunda, y pronto, algún otro iluminado por proponer, nos aterrice otro proyecto que, por ejemplo, disponga que las ventanas de los apartamentos deban ser redondas y no cuadradas o rectangulares, porque eso reduciría la cantidad de vidrio necesaria y supondría un ahorro para los adquirentes de las nuevas unidades. En cumplimiento del nuevo sistema, el ahorro resultante, el Estado lo dedicará a fomentar las fábricas de ventanas de vidrio redondo, las cuales deberían utilizarse en forma obligatoria a partir de la entrada en vigencia de la ley.

O que los nuevos monoambientes de superficies autorizadas, de 35 m² y no de 25, se fraccionen según los departamentos del país, aceptándose en la capital, durante un tiempo a determinar, el aumento de los de 25 m² a 27 m², y a los dos años pasen a ser de 30 m², y recién a los cinco años sean obligatorios los de 35 m², como lo indicará la ley, mientras que, en los departamentos del interior, la escala será más corta, pasando los de 25 a 30 en dos años, y a los cinco años ya serán todos de 35 m².