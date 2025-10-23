Armas: 18 legisladores declaran que poseen una

La tenencia de armas en la población uruguaya está extendida y es un tema que preocupa a las autoridades responsables de la seguridad pública. También inquieta a los legisladores, que en este momento tienen a estudio en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado un proyecto de ley del senador del Partido Nacional Carlos Camy que busca mejorar la regulación y los controles sobre la posesión de armas.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El ministro del Interior, Carlos Negro, informó en junio que hay 650.000 armas legales en manos de la población civil y que la cifra asciende a más de un millón si se tienen en cuenta las ilegales (no registradas). El jerarca dijo que es una cifra “absolutamente desproporcionada”. De hecho Uruguay es el país de América del Sur con mayor cantidad de armas por cada 100.000 civiles (34,7); Argentina tiene, por ejemplo, 5,4 armas por cada 100.000 habitantes.
Considerando la preocupación que existe por el tema, Búsqueda preguntó a los legisladores si poseen armas: 18 legisladores varones respondieron afirmativamente (16% del total); ninguna mujer declaró poseer una.
Los legisladores que poseen armas y que autorizaron a Búsqueda a citar sus respuestas son los colorados Pedro Bordaberry, Gustavo Zubía, Walter Verri, Horacio de Brum, los blancos Sergio Botana, Carlos Camy, Diego Echeverría, Juan Pablo Delgado y el frenteamplista William Martínez.