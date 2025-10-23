  • Cotizaciones
    Armas: 18 legisladores declaran que poseen una

    De acuerdo a los resultados de una encuesta realizada por Búsqueda entre diputados y senadores, todos los legisladores que tienen arma son hombres.

    Ceremonia de la Asamblea General de inicio de la Legislatura en la Cámara de Diputados, febrero de 2025

    Ceremonia de la Asamblea General de inicio de la Legislatura en la Cámara de Diputados, febrero de 2025

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Búsqueda | Victoria Fernández
    Búsqueda | Federica Ham
    Por Santiago Sánchez , Victoria Fernández y Federica Ham

    La tenencia de armas en la población uruguaya está extendida y es un tema que preocupa a las autoridades responsables de la seguridad pública. También inquieta a los legisladores, que en este momento tienen a estudio en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado un proyecto de ley del senador del Partido Nacional Carlos Camy que busca mejorar la regulación y los controles sobre la posesión de armas.

    El ministro del Interior, Carlos Negro, informó en junio que hay 650.000 armas legales en manos de la población civil y que la cifra asciende a más de un millón si se tienen en cuenta las ilegales (no registradas). El jerarca dijo que es una cifra “absolutamente desproporcionada”. De hecho Uruguay es el país de América del Sur con mayor cantidad de armas por cada 100.000 civiles (34,7); Argentina tiene, por ejemplo, 5,4 armas por cada 100.000 habitantes.

