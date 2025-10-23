Solo 30 legisladores declaran que consumen alcohol o cigarrillos y casi todos niegan usar drogas ilegales

El consumo de alcohol y tabaco que declaran los parlamentarios es considerablemente más bajo que el uso en el resto de la población uruguaya, de acuerdo a una encuesta realizada por Búsqueda entre diputados y senadores

Según la última encuesta nacional sobre consumo de drogas, publicada en octubre de 2024, el 71% de los uruguayos de entre 15 y 65 años consumieron alcohol en los últimos 12 meses y el 52% lo hizo en los últimos 30 días.

Entre los parlamentarios el consumo habitual de alcohol que declaran es considerablemente más bajo. Preguntados sobre su consumo de drogas legales, cuatro prefirieron no responder la pregunta y 31 dijeron que sí las consumen (27%); de estos, 23 (20%) dijeron que toman alcohol.

Algo similar sucede con el tabaco y la marihuana. La encuesta nacional revela que el 24% de los uruguayos mayores de 15 años fumó en el último mes y otro 28% lo hizo en el último año. En contraste, solo ocho legisladores dijeron que consumen tabaco (7%).

En cuanto al cannabis, cuya venta y producción fue legalizada y regulada en Uruguay mediante la Ley N° 19.172 aprobada en 2013, el 12% de los uruguayos lo consumió en los últimos 12 meses y el 7,7% en los últimos 30 días; entre los parlamentarios solo dos personas declararon que son usuarias (1,7%).

Embed Búsqueda también preguntó a los legisladores si consumen drogas ilegales y les pidió que en caso afirmativo especifiquen cuáles. Solo un legislador admitió consumirlas (el 0,8%). Pidió no ser identificado, pero contó que ha usado MDMA (sustancia de tipo anfetamínico) y LSD (alucinógena). Dos parlamentarios indicaron que preferían no responder esa pregunta y un tercero no la completó. Los restantes 107 encuestados (96%) aseguraron que no consumen drogas ilegales.