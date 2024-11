En Cabildo Abierto eluden la postura de Manini Ríos y plantean seguir en coalición aún si pierde Álvaro Delgado

El lunes 4, el día en que el oficialismo presentó su programa de gobierno conjunto , el senador y líder de Cabildo Abierto , Guido Manini Ríos , dijo que, en el caso de que el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado , pierda el balotaje este domingo 24, no le ve “sentido” mantener en funciones a la coalición gobernante desde la oposición. El comandante en jefe explicó que esa “herramienta” política sirve “para gobernar” y que amerita usarla solo “en el entendido” de que la alianza interpartidaria vaya a “ser gobierno”.

“La coalición republicana llegó para quedarse y Cabildo Abierto no es un aliado circunstancial”, aseguró el diputado Álvaro Perrone, uno de los dos legisladores que renovó su banca parlamentaria en la nueva legislatura por el partido de Manini Ríos. Perrone, que retuvo la diputación por Canelones, argumentó que en las elecciones departamentales de mayo de 2025 hay al menos tres departamentos —Montevideo, Canelones y Salto— en los que el oficialismo se presentará formalmente como Coalición Republicana.

Perrone, quien militó activamente por la candidatura presidencial de Delgado en la campaña hacia el balotaje, junto con la también diputada cabildante reelecta Silvana Pérez Bonavita, dijo en una entrevista con Búsqueda que no cree que Manini “esté pensando en funcionar por fuera de la coalición siendo oposición”.

Desde el Espacio de los Pueblos Libres —sector liderado por Eduardo Radaelli , que ha sido crítico con la conducción partidaria— se declaran “coalicionistas”, y entienden que “no es el momento” de decir que si la coalición pierde, la alianza no tiene razón de ser. “Salir a decir eso ahora no tiene sentido”, dijo a Búsqueda una fuente del sector.

En cambio, el senador cabildante Guillermo Domenech, si bien coincidió en que “no es el momento” de tratar este asunto, se alineó con la posición del líder del partido, en el sentido de mostrar apertura hacia el próximo gobierno con independencia de quien resulte ganador el domingo.

Domenech aseguró a la diaria que en la eventualidad de ser oposición, no comparte asumir “posiciones monolíticas” de antemano. Explicó que, como desconoce lo que planteará un eventual gobierno del Frente Amplio, tampoco debe rechazar “sistemáticamente” lo que proponga esa fuerza política. “La independencia del partido siempre me pareció muy importante, que mantenga su identidad. Eso no quiere decir plegarse al Frente Amplio ni nada por el estilo”, puntualizó.

En diálogo con Búsqueda, Domenech señaló que “obviamente” Cabildo tiene más diferencias con el Frente Amplio que con la coalición republicana, y aludió a temas como el de la seguridad o la llamada “ideología de género”. No obstante, mostró apertura al diálogo con la hoy coalición opositora, aunque eludió una definición sobre el futuro del partido hasta conocerse el resultado del domingo.

Manini y Sodano.jpg Guido Manini Ríos y el diputado Martín Sodano en cierre de campaña, en octubre Javier Calvelo / ahocFOTOS

Manini Ríos: no “pegarse un tiro en el pie”

Entretanto, en las últimas semanas corrió el rumor de que el Frente Amplio anunciaría la incorporación de figuras de Cabildo Abierto. En ese sentido, el diputado maninista Martín Sodano convocó el jueves 14 a una rueda de prensa en la que contó que recibió ofertas para ocupar cargos en un eventual gobierno de izquierda, a cambio de respaldar la candidatura de Orsi. Horas más tarde, también en rueda de prensa, el senador y jefe de campaña frenteamplista, Alejandro Sánchez, negó que se le hayan ofrecido cargos a Sodano.

Fuentes cabildantes y frenteamplistas confirmaron a Búsqueda que desde la coalición de izquierda han contactado a distintos dirigentes del partido de Manini Ríos para “conversar” y “explorar acuerdos” políticos, con miras al día después del balotaje. “Del Frente llamaron a casi todas las agrupaciones de Cabildo. Pero el problema no es el Frente, sino el mensaje que está dando el líder (de Cabildo). ¿Cuál es la estrategia?”, planteó un dirigente.

Consultado al respecto, Domenech negó, en lo personal, la posibilidad de integrar un gobierno del Frente Amplio, extremo que tampoco consideró “correcto”, aunque dijo respetar otras opciones personales. ”Yo no lo haría, aunque me lo pidieran”, dijo.

Más allá de lo que suceda a partir del lunes 25, Cabildo Abierto se enfoca en que la coalición gane el domingo 24 con actos y recorridas por el país, y cruzando a Buenos Aires con referentes de la coalición republicana para disputarle el “relato” al Frente Amplio.

Esta semana, Manini Ríos pidió públicamente votar por Delgado porque “irradia” certeza, mientras que “el profesor Orsi” representa un “salto al vacío”. Advirtió, empero, que, “de acuerdo a las encuestas, hay mucha gente que está dispuesta a pegarse un tiro en el pie” y a “volver atrás”, por ejemplo, en materia de seguridad pública.

Orsi_Debate.jpg Yamandú Orsi en pantalla en sala de prensa de Estudio 9, durante el debate presidencial del domingo 17 Javier Calvelo / adhocFOTOS

Delgado fue “olímpicamente ignorado” por “el profesor Orsi”

Al hablar este martes 19 en Radio Oriental, el líder cabildante se dirigió a los ciudadanos indecisos o que piensan votar en blanco o anulado en la recta final hacia el balotaje. “Tal vez quien así vaya a actuar piense que va a ser totalmente neutro… No me gusta ninguno de los dos, voy a algo neutro. Y no es así”, dijo. “Tienen que tener bien claro todos aquellos que piensan votar en blanco o votar anulado que… es un voto por Orsi”.

Para Cabildo Abierto, “Álvaro Delgado es la opción mejor que tenemos el próximo domingo”, aseguró Manini Ríos al aire y exhortó “en especial al público cabildante” a votar por el candidato oficialista.

En su audición, el líder cabildante también aludió al debate del domingo 17 y opinó que Delgado fue “olímpicamente ignorado” por Orsi cuando pretendió que este le respondiera a varios de sus planteos.

Según Manini Ríos, “Orsi aplicó su libreto” y repitió lo que tenía escrito y “podía haberlo grabado” para emitir en cualquier pantalla, y “no hubiera cambiado mucho” el resultado.

“Realmente hubo muy poco debate como tal”, y sí exposición de ideas, opinó Manini Ríos, quien dijo quedar “con la impresión de que es mucho más sólida la preparación, la experiencia, la certeza que irradia Álvaro Delgado que la del profesor Orsi”.