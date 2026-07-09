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    Seregnistas consolida alianzas en Montevideo rumbo a elección interna del Frente Amplio

    A un año de la asunción de Bergara, 20 agrupaciones firmarán una declaración en defensa de la gestión del intendente; Glenda Roldán se suma al paraguas seregnista

    El intendente Mario Bergara, durante la inauguración del parque Mauá.&nbsp;

    El intendente Mario Bergara, durante la inauguración del parque Mauá. 

    FOTO

    Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

    En un momento en que hay pocos movimientos en la interna del Frente Amplio, Seregnistas, el sector liderado por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, consolida su estructura departamental con la adhesión de una decena de grupos. Este jueves 9, a un año de la asunción de la jefatura departamental, el bloque tiene previsto emitir una declaración en la que reivindica, como “un mojón histórico para Montevideo”, la aprobación de las prioridades ciudadanas en la Junta Departamental, financiadas mediante cuatro fideicomisos, y remarca la importancia de representar a diversas sensibilidades, de acuerdo a las averiguaciones de Búsqueda.

    La declaración será firmada por las 20 agrupaciones que integran Seregnistas en Montevideo. La mitad consolida su incorporación al sector en la capital con la firma de esta declaración. Se trata de La Patriada —un grupo creado por exintegrantes de los partidos tradicionales que se formó para apoyar la precandidatura presidencial de Yamandú Orsi—, Corriente Progresista Independiente, la lista 52 —que lidera el exintendente Daniel Martínez—, la 5005, la 939, Movimiento del Sur (lista 817), Movimiento Alternativa Socialista (MAS), Movimiento Socialista (MS), la Liga Federal en Montevideo e Independientes FA, el sector en el que milita Glenda Roldán, quien apoyó la candidatura de Verónica Piñeiro en las elecciones departamentales. La declaración también llevará la firma de sectores fundantes de Seregnistas, como Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay y el Partido Demócrata Cristiano, entre otros.

    El dirigente de Asamblea Uruguay Claudio Visillac dijo a Búsqueda que la elección interna del Frente Amplio —en la que se definirán las autoridades partidarias y para la que aún no hay fecha definida— es “un horizonte” que “convoca” a Seregnistas. La declaración de la veintena de grupos en Montevideo representa el “fortalecimiento” del espacio y la unificación de los esfuerzos políticos y electorales, destacó.

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    Visillac, que es director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo, resaltó la importancia de que “no estén dispersos” quienes se sienten convocados por las referencias de Tabaré Vázquez, Danilo Astori y Liber Seregni. De ahí la relevancia de una “plataforma unificada” para que el esfuerzo de la militancia tenga “mayor potencia” en la interna del Frente Amplio, dijo. En un momento en que hay “una fragmentación importante” o “apuestas a presentaciones que suman en formato colectoras” de votos, agregó, Seregnistas va “en sentido contrario”, para fortalecer “una tercera pata” dentro del Frente Amplio. Las otras dos que identificó son el Movimiento de Participación Popular y el Partido Comunista.

    A su vez, el líder de la lista 5005, Eduardo Pereyra, explicó que su sector ya se encuentra en un “ámbito de coordinación” con otras agrupaciones que habían apoyado a Bergara en Montevideo. Si bien dijo que la integración al bloque solo es en la capital, también sostuvo que “hay que seguir madurando el proceso” y que existe una “opinión favorable sobre cómo se desarrolla la gestión, más allá de las dificultades originales que hubo”.

    Aunque la idea es ampliar estas alianzas y que Seregnistas crezca en el interior del país, Visillac reconoce particularidades en cada departamento: “Para avanzar hay que entender las lógicas que imperan en cada uno de los territorios”, dijo el jerarca, quien aseguró que el acuerdo de Montevideo da “un impulso importante”. El fortalecimiento de la plataforma busca que “la praxis política” que se desarrolla en la Intendencia de Montevideo tenga “una mejor vitrina” y “un marco más grande” para incidir en el Frente Amplio, expresó.

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