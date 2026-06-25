Bordaberry pidió a la ministra Lustemberg que revise la reducción a inhabilitación de anestesista

La carta, también firmada por la diputada Nibia Reisch, dice que el caso trasciende lo jurídico y enfrenta “una dimensión ética, humana y social”

Con “el máximo respeto institucional” pero también con “la profunda preocupación que ha generado en amplios sectores de la sociedad la resolución administrativa que redujo de cinco a tres años la sanción de inhabilitación profesional aplicada a la anestesista María Inés Miralles”, por el caso de mala praxis que desembocó en la muerte de la paciente Soledad Barrera, el senador Pedro Bordaberry y la diputada Nibia Reisch, ambos del Partido Colorado, le dirigieron una misiva a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. En el texto le solicitan que “tenga a bien revisar la medida adoptada, valorando especialmente el impacto humano, ético y social que este caso representa para la población uruguaya”.

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La carta tiene fecha 22 de mayo. Bordaberry es el líder de Vamos Uruguay, uno de los sectores opositores con el que el oficialismo ha encontrado más sintonía a la hora de impulsar proyectos, como la Ley de Presupuesto. Reisch integra el mismo sector y también la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

En la nota, ambos legisladores dijeron reconocer que “toda decisión administrativa debe ajustarse al debido proceso, a las garantías jurídicas y a los principios de legalidad”, al tiempo que se admite que “la autoridad ministerial cuenta con potestades” para la revisión y resolución de los recursos administrativos ajustados a derecho. “Sin embargo, este caso trasciende el análisis estrictamente jurídico. Nos enfrenta a una dimensión ética, humana y social que interpela directamente la confianza que la población deposita en el sistema de salud”, escribieron.

Miralles actuó como anestesista en la operación de vesícula realizada a la médica pediatra Soledad Barrera, de 41 años, el 26 de octubre de 2023 en la mutualista Servicio Médico Integral (SMI). Una mala praxis ocurrida en el quirófano, de la que la Justicia responsabilizó a Miralles, dejó a la paciente en estado casi vegetativo hasta su muerte en agosto de 2024. Más allá de la acción judicial, que la condenó a 24 meses de prisión por homicidio culpable bajo un régimen de libertad a prueba, la Comisión Honoraria de Salud Pública la inhabilitó por cinco años en el ejercicio de su profesión, castigo que la ministra rebajó a tres años.